Zabrzanie aktywni jak nigdy! Aż 78 projektów zgłoszonych do XII edycji Budżetu Obywatelskiego

Zakończył się nabór projektów do XII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy wykazali się wyjątkową aktywnością – złożono aż 78 wniosków, a co ważne – przynajmniej jeden projekt zgłoszono z każdej dzielnicy miasta. Łączna wartość wszystkich propozycji to ponad 22 miliony złotych, podczas gdy pula środków na realizację to 7,6 miliona złotych.

Rekordowa liczba zgłoszeń i pełne pokrycie dzielnic

Aktywność obywatelska mieszkańców Zabrza rośnie

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Zabrze, nabór wniosków do XII edycji Budżetu Obywatelskiego zakończył się 26 maja 2025 roku. Do magistratu wpłynęło 78 projektów, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej mieszkańców i ich zaangażowaniu w rozwój lokalnych przestrzeni. Po raz kolejny okazało się, że zabrzanie chcą mieć realny wpływ na otoczenie, w którym żyją.

Co istotne, z każdej dzielnicy wpłynął co najmniej jeden wniosek, co jest sukcesem na tle poprzednich edycji. Miasto zostało w pełni objęte obywatelską inicjatywą, co podkreśla znaczenie mechanizmu partycypacji społecznej w samorządzie.

Wartość projektów znacznie przewyższa dostępne środki

Tylko najlepsze pomysły mają szansę na realizację

Łączna wartość wszystkich zgłoszonych wniosków to imponujące 22 176 740,29 zł, podczas gdy dostępna pula środków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi 7 600 000 zł. Oznacza to, że wiele projektów nie zostanie zrealizowanych – konkurencja będzie bardzo silna.

Najwięcej środków – bo aż 4 670 800 zł – zgłoszono w kategorii projektów ogólnomiejskich. Tymczasem budżet przewidziany na tę pulę to zaledwie 1,2 miliona złotych. W przypadku dzielnic „małych” i „dużych” również występują wyraźne dysproporcje pomiędzy wartością projektów a realnym budżetem.

Dzielnice „małe” – ambitne pomysły mimo ograniczonych budżetów

Wysoka aktywność m.in. na Koperniku, w Porembie i Grzybowicach

Wśród dzielnic „małych” – czyli tych z pulą 200 000 zł każda – wyróżnia się Osiedle Mikołaja Kopernika, gdzie zgłoszono 5 projektów o łącznej wartości niemal 985 450 zł. Równie aktywna była Poremba – również 5 projektów, choć o niższej łącznej wartości (588 234 zł). Grzybowice dołożyły 4 wnioski na prawie 684 tys. zł. To pokazuje, że nawet w dzielnicach z ograniczonym budżetem mieszkańcy mają konkretne potrzeby i pomysły na ich realizację.

W takich dzielnicach jak Maciejów, Makoszowy czy Zandka zgłoszono pojedyncze projekty – co może oznaczać mniejszą konkurencję, ale też mniejsze zróżnicowanie pomysłów.

Dzielnice „duże” – więcej projektów, większa konkurencja

Centrum Południe i Skłodowskiej-Curie z największym zaangażowaniem

Wśród dzielnic „dużych”, gdzie dostępna pula to 400 000 zł, na czoło wysuwają się:

Centrum Południe – 10 projektów o łącznej wartości 3 051 850,24 zł

Skłodowskiej-Curie – 6 projektów na kwotę 2 021 600 zł

Rokitnica – również 6 projektów, na 1 959 367 zł

Znaczące zainteresowanie wykazały także dzielnice: Zaborze Północ (5 projektów), Helenka (3 projekty), Mikulczyce (3 projekty), Biskupice (3 projekty). Widać wyraźnie, że mieszkańcy tych dzielnic aktywnie włączają się w życie wspólnoty i mają konkretne propozycje zmian.

Co dalej? Harmonogram kolejnych etapów

Ocena formalna, odwołania i wrześniowe głosowanie

Obecnie trwa ocena formalna i prawno-techniczna wszystkich zgłoszonych projektów. Wyniki tej analizy mają zostać ogłoszone do 6 sierpnia 2025 roku. Projekty, które nie przejdą oceny pozytywnie, będzie można zakwestionować – przewidziany jest czas na złożenie odwołań.

Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona 27 sierpnia. Następnie, we wrześniu, mieszkańcy Zabrza wezmą udział w głosowaniu, które zdecyduje, które inicjatywy zostaną zrealizowane w roku 2026.

Budżet obywatelski w Zabrzu – przykład dobrej praktyki partycypacyjnej

12 lat wspólnego decydowania o mieście

Zabrzański Budżet Obywatelski funkcjonuje już od 12 lat, z roku na rok angażując coraz więcej mieszkańców i przynosząc realne efekty w przestrzeni miejskiej. Od placów zabaw i remontów chodników po nowe ścieżki rowerowe i wydarzenia kulturalne – projekty BO zmieniają miasto zgodnie z wolą jego mieszkańców.

Tegoroczna, XII edycja, pokazuje, że mieszkańcy nie tylko chcą, ale także potrafią działać na rzecz wspólnego dobra, wykazując się inicjatywą, pomysłowością i znajomością lokalnych potrzeb.

Podsumowanie: 78 projektów – 22 miliony pomysłów – 7,6 miliona możliwości

Mieszkańcy Zabrza znów stanęli na wysokości zadania. Zgłoszenie 78 projektów do Budżetu Obywatelskiego 2026 to dowód na to, że społeczeństwo obywatelskie w mieście ma się dobrze i stale się rozwija. Choć środków wystarczy na realizację tylko części propozycji, już sama liczba i różnorodność projektów zasługuje na uznanie.

Pozostaje teraz czekać na ocenę merytoryczną i wrześniowe głosowanie. To mieszkańcy zdecydują, które inicjatywy zostaną zrealizowane – i w jakim kierunku dalej będzie rozwijać się ich najbliższe otoczenie.

