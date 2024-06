Rodzaje suszu HHC dostępne na rynku

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:17 pm• Ciekawostki

Rosnąca popularność HHC może być powodowana przyjemnymi skutkami, zaobserwowanymi podczas przyswajania kannabinoidu. Ten lekki stymulant działa relaksująco, pozytywnie wpływa na samopoczucie i wzmacnia kreatywność.

Efekt psychoaktywny HHC jest zdecydowanie bardziej subtelny od tego pojawiającego się po zażyciu THC, z biegiem czasu wzmacnia się na sile i nie jest tak gwałtowny. Większość osób po zażyciu HHC odnotowuje zwiększenie motywacji do działania i znaczące pobudzenie. Padają również głosy, że przy zażywaniu HHC trudniej przesadzić ze skutkiem psychoaktywnym, dzięki czemu unikamy niepożądanych skutków, takich jak paranoja czy uczucie niepokoju.

Obecnie na rynku dostępne są susze z kwiatostanów HHC w stężeniu od 20% do nawet 60%. Z racji tego, że molekularnie kannabinoid ten odpowiada THC, a różnią go jedynie dwa wiązania zamienione na cząsteczko wodorowe w związku delta-9-THC, jego działanie może być równie mocne co przy zażywaniu klasycznego THC. Nie należy więc bagatelizować tego podobieństwa i susze HHC o zwiększonym stężeniu nie powinny być spożywane przez osoby dopiero co zaczynające swoją przygodę z konopiami.

Czy HHC to to samo co THC?

Różnica na poziomie molekularnym została opisana powyżej, a na pytanie ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Z jednej strony są to dwa różne kannabinoidy, z drugiej faktycznie różnice pomiędzy HHC a THC są niezwykle subtelne – dlatego oczekiwania co do działania jak i skutków po zażyciu, powinny być zbliżone. Obydwie substancje po dostaniu się do krwioobiegu wpływają na nasze neurony, mając bezpośrednie przełożenie na samopoczucie, energię czy percepcję. Żeby zobrazować działanie HHC jeszcze lepiej, można porównać je do konopi z odmian Sativa, które energetyzują i pobudzają do działania. Są to efekty zupełnie przeciwstawne do stanu po zażyciu konopi z odmian Indica, które silnie rozluźniają i potęgują uczucie senności. To co odróżnia susz HHC od tego z THC to także wydłużony czas przydatności do spożycia, z uwagi na występowanie w budowie kannabinoidu dodatkowych cząsteczek wodoru.

HHC w różnych odsłonach

HHC susz jest dostępny w kilkunastu odmianach, a każda z nich cechuje się innym, wyjątkowym aromatem, stopniem stężenia czy twardością wysuszonego kwiatostanu. Przykładowo odmiana Moon Rock wyróżnia się wysokim stężeniem HHC (aż 60%), a rozdrobnienie jej nie jest możliwe za pomocą palców, wymaga użycia młynka. Jest to spowodowane warstwą zabezpieczającego wosku CBD, którym pokrywa się top wysuszonej rośliny, w celu zwiększenia zawartości kannabinoidu HHC. Odmiana wyróżnia się wyjątkowym zapachem żywicy, która jest wyczuwalna również w samym smaku konopi. Różne odmiany suszu będą cechowały inne walory smakowe oraz wysokość stężenia, przykładowo Cookie Kush to kwiat o mniejszym stężeniu HHC – na poziomie 30%, co stanowi połowę stężenia, które oferuje odmiana Moon Rock. Dzięki temu każdy entuzjasta konopi znajdzie coś dla siebie w szerokim wachlarzu odmian.

Należy pamiętać, że każda z wyżej opisanych substancji w jakiś sposób przytępia naszą percepcję, dlatego nie należy stosować suszu, olejków czy innych form spożywania HHC, bezpośrednio przed kierowaniem pojazdem, obsługą maszyn czy innymi czynnościami wymagającymi wysokiego stanu koncentracji. Spożycie powinno nastąpić na koniec dnia, z nastawieniem na rekreację, głęboki relaks i wypoczynek.

Visited 17 times, 5 visit(s) today