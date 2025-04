„Roślinki za Tkaninki” w Zabrzu – zamień niepotrzebne ubrania na piękne kwiaty!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:37 pm• Ważne w mieście

Już 2 maja 2025 roku mieszkańcy Zabrza będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowej akcji ekologicznej „Roślinki za Tkaninki”. Wystarczy przynieść niepotrzebne tekstylia, aby w zamian otrzymać sadzonkę kwiatów. Wydarzenie odbędzie się na parkingu przy basenie Aquarius Kopernik, w godzinach 15:00–18:00.

Ekologia w praktyce: zamień stare tekstylia na nowe życie

Wiosna to doskonały czas na porządki w szafach i domach. Właśnie dlatego Miasto Zabrze, we współpracy z firmą PreZero oraz basenem Aquarius Kopernik, organizuje wyjątkowe wydarzenie promujące ideę zero waste. Akcja „Roślinki za Tkaninki” to świetna okazja, by w łatwy sposób zadbać o środowisko i jednocześnie odświeżyć swoje otoczenie kolorowymi roślinami.

Uczestnicy wydarzenia, którzy przyniosą minimum 2,5 kilograma używanych tekstyliów, takich jak ubrania, buty, akcesoria tekstylne czy inne tkaniny, zostaną nagrodzeni sadzonką kwiatów. To prosta zasada, która łączy dbałość o środowisko z przyjemnością obdarowania siebie nową roślinką.

Jak wziąć udział w akcji „Roślinki za Tkaninki”?

Krok 1: Przegląd szafy i zbiórka tekstyliów

Każdy, kto chce wziąć udział w wydarzeniu, powinien przygotować ubrania, tkaniny, obuwie lub akcesoria tekstylne, których już nie używa. Minimalna waga oddanych rzeczy to 2,5 kilograma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przynieść więcej – za każde kolejne 2,5 kg otrzymasz kolejną sadzonkę!

Krok 2: Przyjdź na parking przy basenie Aquarius Kopernik

2 maja w godzinach 15:00–18:00 należy pojawić się na parkingu przy basenie Aquarius Kopernik w Zabrzu. Na miejscu będą czekać specjalne stanowiska organizatorów, gdzie przyjmowane będą tekstylia i wydawane sadzonki.

Krok 3: Wróć do domu z nową rośliną

Po oddaniu tekstyliów każdy uczestnik otrzyma sadzonkę, którą będzie mógł zabrać do domu i cieszyć się jej pięknem. To nie tylko nagroda, ale też symbol troski o środowisko.

Dlaczego warto wziąć udział w akcji?

Wspieranie idei zero waste

Celem akcji jest promowanie idei ograniczania odpadów i nadawania przedmiotom drugiego życia. Dzięki takim inicjatywom mniej odzieży trafia na wysypiska, a więcej zostaje przetworzonych lub wykorzystanych ponownie.

Świadoma konsumpcja

Oddając niepotrzebne rzeczy, uczymy się bardziej świadomego podejścia do zakupów i konsumpcji. Zamiast gromadzić nadmiar ubrań czy tekstyliów, możemy podjąć świadome decyzje dotyczące ich dalszego wykorzystania.

Lokalna inicjatywa wspierająca społeczność

„Roślinki za Tkaninki” to wydarzenie organizowane z myślą o lokalnej społeczności. To świetna okazja, aby spotkać innych mieszkańców, wziąć udział w czymś wartościowym i wspólnie działać na rzecz lepszej przyszłości naszego miasta.

Organizatorzy wydarzenia

Akcja „Roślinki za Tkaninki” została zorganizowana przez Miasto Zabrze oraz firmę PreZero, która od lat działa na rzecz zrównoważonego gospodarowania odpadami. Partnerem wydarzenia jest również basen Aquarius Kopernik, który udostępnił przestrzeń parkingową na potrzeby akcji.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Zabrza do aktywnego udziału i przypominają, że nawet małe kroki, takie jak oddanie niepotrzebnych tekstyliów, mają wielkie znaczenie dla ochrony naszej planety.

Podsumowanie

Akcja „Roślinki za Tkaninki” to doskonały przykład, jak lokalne inicjatywy mogą łączyć ekologię z codziennymi nawykami mieszkańców. Przynosząc stare tekstylia i odbierając w zamian rośliny, każdy uczestnik przyczynia się do zmniejszenia odpadów i zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczności.

Nie przegap okazji, by połączyć wiosenne porządki z dbaniem o środowisko! Spotkajmy się 2 maja na parkingu przy basenie Aquarius Kopernik i razem zadbajmy o naszą planetę!

Źródło: UM Zabrze

Visited 18 times, 10 visit(s) today