Brutalna kłótnia na ulicy Lutra w Zabrzu: 31-latek ugodził nożem 47-latka.

Zabrzańscy kryminalni zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Podczas kłótni, która wybuchła na tle zadawnionego konfliktu rodzinnego, sprawca ugodził nożem 47-letniego mężczyznę. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Teraz grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Dramatyczne wydarzenia na ulicy Lutra

W sobotę, 20 kwietnia, około godziny 21:00 na ulicy Lutra w Zabrzu doszło do dramatycznego incydentu, który mógł zakończyć się tragicznie. 31-letni zabrzanin, skonfliktowany ze swoim bratem, przybył do miejsca jego przebywania, by wyjaśnić sprawy związane z dawnym długiem. Zamiast rozwiązania konfliktu doszło jednak do eskalacji napięcia.

Chęć mediacji podjął 47-letni mężczyzna, który zamierzał pomóc w załagodzeniu sporu. Niestety, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Między mężczyznami wywiązała się gwałtowna kłótnia, która przerodziła się w szarpaninę. W jej trakcie 31-latek wyciągnął nóż i zadał cios 47-latkowi.

Stan zdrowia ofiary i działania służb

Ranny mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i personelu medycznego jego życie udało się uratować. Obecnie jego stan zdrowia jest stabilny i nie zagraża mu już niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza zabrzańskiej policji. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili dokładne oględziny miejsca przestępstwa oraz zabezpieczyli wszelkie ślady mogące pomóc w śledztwie. Przesłuchano także świadków zdarzenia, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości sprawcy.

Ucieczka i zatrzymanie sprawcy

Po dokonaniu napaści 31-latek zbiegł z miejsca przestępstwa. Przez kilka dni ukrywał się przed organami ścigania, unikając kontaktu z rodziną i znajomymi. Jednak jego ucieczka nie trwała długo. Policjanci, prowadząc intensywne działania operacyjne, w środę zatrzymali podejrzanego na terenie dworca kolejowego w Zabrzu.

Zatrzymanie odbyło się bez większych komplikacji. Mężczyzna był zaskoczony szybką reakcją policji i nie stawiał oporu. Funkcjonariusze zabezpieczyli także przy nim przedmioty mogące mieć znaczenie dla sprawy.

Postawione zarzuty i decyzja sądu

31-latek został natychmiast doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to, zgodnie z Kodeksem Karnym, zagrożone jest karą do 20 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Zabrzu zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jak ustalili śledczy, zatrzymany w przeszłości był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa z użyciem przemocy.

Kryminalna przeszłość 31-latka

Podejrzany nie był anonimową postacią dla zabrzańskiej policji. W przeszłości odpowiadał już za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i rozboje. Jego historia konfliktów z prawem oraz agresywne zachowania wzbudziły poważne obawy co do dalszego postępowania podejrzanego, co miało znaczący wpływ na decyzję sądu o zastosowaniu aresztu tymczasowego.

