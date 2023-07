Rządowy Program Przystankowy: Zabrze zyskuje dwa nowe przystanki

37 nowych lokalizacji zostało dodanych do listy podstawowej Rządowego Programu Budowy i Modernizacji Przystanków Kolejowych na lata 2021-2025, zgodnie z decyzją Rady Ministrów. W ramach tej inicjatywy, nasze miasto, Zabrze, będzie miało przywilej powstania dwóch nowych przystanków kolejowych: Zabrze Maciejów oraz Zabrze Północ. Ta inwestycja przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców, poprawiając ich dostęp do środków komunikacji kolejowej.

Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Rządowego Programu Budowy lub Modernizacji Przystanków Kolejowych na lata 2021-2025 za rok 2022 zostało przyjęte przez Radę Ministrów 20 czerwca. W wyniku tego przeglądu, 37 nowych inwestycji o szacunkowej wartości ponad 160 mln zł zostało przeniesionych na listę podstawową. Aktualnie, lista podstawowa Programu Przystankowego liczy 207 lokalizacji o łącznej wartości blisko 973 mln zł. To zdecydowane poszerzenie zakresu programu budowlanego przyczyni się do poprawy infrastruktury kolejowej w kraju.

— Rządowy Program Przystankowy jest jednym z filarów naszej walki w wykluczeniem komunikacyjnym. W jego ramach budujemy i odbudowujemy przystanki kolejowe, by kolej mogła docierać do jak największej liczby miejscowości. Coraz więcej Polaków uzyskuje dostęp do wygodnego transportu kolejowego i to jest dobra wiadomość — komentuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.