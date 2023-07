Sobota na dwóch kółkach: Stowarzyszenie Aktywne Zabrze zaprasza na rodzinny rajd rowerowy

Z entuzjazmem zapowiadamy nadchodzące wydarzenie, które ożywi ulice Zabrza. Stowarzyszenie Aktywne Zabrze, znane z inicjowania intrygujących inicjatyw, z radością zaprasza pasjonatów jednośladów na wspólną, rodzinną przejażdżkę rowerową. Spotkanie odbędzie się nadchodzącej soboty, a w jego ramach będzie można odkryć nowe aspekty naszej malowniczej okolicy.

Podczas tej wyjątkowej wyprawy, cykliści będą mieć okazję delektować się radosnym współdzieleniem pasji rowerowej oraz fascynującym odkrywaniem tajemnic naszej lokalnej społeczności z perspektywy siodła rowerowego. Jest to znakomita okazja, aby doświadczyć uroków naszego regionu na zupełnie nowy, emocjonujący sposób.

Co więcej, podczas wydarzenia przewidziano przerwy, podczas których uczestnicy będą mieli szansę na swobodne, relaksujące spędzenie czasu na łonie natury. Te momenty staną się idealną okazją do odetchnięcia od miejskiego zgiełku, a zarazem do cieszenia się atrakcjami, jakie oferuje otoczenie.

Punkt startu to parking Kąpieliska Leśnego w Maciejowie, gdzie spotykamy się o 10.00. Każdy, kto pragnie wziąć udział w tej niezapomnianej przygodzie, może zapisać się poprzez kontakt telefoniczny z Punktem Informacji o Mieście pod numerem 32 271-72-76.

źródło: UM Zabrze