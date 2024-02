Skolim, VERBA, Matt Palmer Zabrze – otwarcia centrów przesiadkowych

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:52 pm• Koncerty, Ważne w mieście

W nadchodzący weekend, Zabrze zamieni się w muzyczną stolicę regionu, celebrując otwarcie dwóch kluczowych centrów przesiadkowych. To wydarzenie, które zapisze się złotymi zgłoskami w kalendarzu miejskich inicjatyw, przyciągnie nie tylko miłośników nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, ale i fanów dobrej muzyki. Na scenach rozstawionych w strategicznych punktach miasta – przy ul. Goethego oraz ul. Krakowskiej w Rokitnicy – wystąpią artyści, którzy swoją obecnością podkreślą wagę momentu: Skolim, Verba oraz Matt Palmer.

Spotkanie z muzyką w sercu Zabrza

Centrum miasta przy ul. Goethego stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy i goście Zabrza będą mieli okazję doświadczyć wyjątkowych emocji muzycznych. To tutaj, pod zadaszeniem nowoczesnego obiektu, swoje talenty zaprezentują Verba i Matt Palmer – artyści, którzy na polskiej scenie muzycznej zapisali się niezapomnianymi hitami. Ich występy, zaplanowane na piątek, 9 lutego, o godzinie 16:00, będą nie tylko okazją do świętowania, ale i do wspólnego spędzenia czasu w gronie najbliższych.



Skolim rozgrzeje Rokitnicę

Dzień wcześniej, w czwartek, 8 lutego, dzielnica Rokitnica stanie się epicentrum muzycznych wibracji. Na miejscowym centrum przesiadkowym, również o godzinie 16:00, wystąpi Skolim – artysta, którego utwory, takie jak „Wyglądasz idealnie”, zdobyły serca słuchaczy w całej Polsce. Jego koncert to obietnica energetycznej podróży przez największe hity muzyki disco-polo, która z pewnością przyciągnie tłumy fanów.



Zaproszenie do wspólnego świętowania

Mieszkańcy Zabrza oraz wszyscy, którzy w nadchodzący weekend zdecydują się odwiedzić to gościnne miasto, mogą być pewni, że czeka na nich niezapomniana przygoda. Organizatorzy zapewniają, że pogoda nie jest w stanie zakłócić radości z uczestnictwa w wydarzeniu – zarówno koncerty, jak i oficjalne otwarcie centrów przesiadkowych odbędą się pod zadaszeniem, gwarantując komfort wszystkim zgromadzonym.

To wyjątkowa okazja, aby na własne oczy zobaczyć, jak Zabrze rozwija się, nie zapominając o kulturze i rozrywce. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które połączą mieszkańców i gości w wspólnym świętowaniu nowego rozdziału w historii miasta. Niech ten weekend stanie się dowodem na to, że Zabrze żyje nie tylko przemysłem i innowacjami, ale również muzyką, która łączy pokolenia.

Artystyczne portrety gwiazd

Skolim , czyli Kamil Skolimowski, to postać wyjątkowa na polskiej scenie disco-polo. Jego kariera nabrała rozpędu dzięki dynamicznym utworom, które szybko podbiły serca słuchaczy. Jego muzyka, pełna pozytywnej energii i łatwo wpadających w ucho melodii, stała się synonimem dobrej zabawy.

Verba to zespół, który od ponad dwóch dekad kształtuje polski rynek muzyczny. Ich utwory, mieszanka popu z lirycznymi tekstami, trafiają w najgłębsze zakamarki ludzkich serc. Historia grupy, pełna wzlotów i upadków, jest dowodem na to, że prawdziwa pasja jest w stanie pokonać każdą przeszkodę.

Matt Palmer, znany również jako Mateusz Szek, to fenomen polskiej sceny disco-polo i latino. Jego droga do sławy, która rozpoczęła się od udziału w reality show, szybko przerodziła się w pasmo sukcesów. Charakterystyczny głos, charyzma i sceniczną prezencję artysty doceniły tysiące fanów, a jego utwory stały się nieodłącznym elementem wielu imprez.

źródło: UM Zabrze

