Skup nieruchomości – co warto wiedzieć?

Skup nieruchomości to coraz bardziej atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które chcą w szybki i łatwy sposób sprzedać nieruchomość na dobrych warunkach. Rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia, a znalezienie kupca na własne mieszkanie często wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania nie tylko na finalizację transakcji, ale również dopełnieniem wielu formalności. Jak działa skup mieszkań i jak wybrać odpowąiednią firmę? Sprawdź!

Skup nieruchomości – jak działa?

Skup nieruchomości to rozwiązanie niezwykle efektywne dla osób, które liczą na szybki skup nieruchomości bez zbędnych formalności. To bardzo dobry sposób na uniknięcie często przedłużającego się procesu sprzedaży w tradycyjny sposób – czyli na otwartym rynku.

Jak wygląda proces sprzedaży nieruchomości? Wszystko zaczyna się od skontaktowania się z wybraną firmą zajmującą się skupem działek, mieszkań i innego typu nieruchomości. Najczęściej można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej bądź też telefonicznie.

Następnie w ciągu zaledwie kilkunastu minut lub nieco dłużej, otrzymujesz wstępną ofertę zakupu mieszkania, jednak musisz liczyć się z tym, że zostaje ona przygotowana na podstawie parametrów podanych podczas konsultacji. Co ważne, wycena nieruchomości w niektórych firmach jest bezpłatna i nie zobowiązuje Cię do niczego.

Po zaakceptowaniu oferty dochodzi do spotkania z przedstawicielem firmy skupującej mieszkania. Na tym etapie można już otrzymać część ustalonej kwoty. Bezpieczeństwo transakcji przede wszystkim, dlatego wybieraj mądrze. Pieniądze możesz otrzymać na konto lub w gotówce – wszystko zależy od Twoich preferencji. Stanie się to najpewniej już u notariusza w trakcie spisywania aktu notarialnego.

Wiele osób zastanawia się, czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z zadłużeniem. Część sprawdzonych firm na rynku twierdzi w swoich kanałach promocyjnych, że “skupujemy nieruchomość nawet z kredytem”. Jest to prawda – biorą one na swoje barki nie tylko spłatę długów, ale również załatwienie wszelkich formalności. Wszystko dla zadowolonych klientów.

Sprzedaż nieruchomości – jak wybrać odpowiednią firmę?

Jednym z sygnałów, że masz do czynienia z zaufaną firmą jest bezpłatna wycena mieszkania. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą wstępnie oszacować to, czy sprzedaż swojego lokum z pomocą skupu będzie dla nich opłacalne i na jaką kwotę mogą liczyć.

Nie bez znaczenia pozostaje również jasno skonstruowana umowa – bez tzw. kruczków prawnych. Wszystkie zapisy w niej zawarte powinny być klarowne, a jeśli tak nie jest, powinna Ci się zaświecić czerwona lampka. Kieruj się również opiniami innych klientów.

