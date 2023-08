Stacja kontroli pojazdów Zabrze

Każdy właściciel samochodu, niezależnie od marki czy wieku pojazdu, musi regularnie poddawać swoje auto przeglądom technicznym. Stacja kontroli pojazdów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach. Dzięki kontroli pojazdów, możemy być pewni, że nasze auto jest w pełni sprawne i gotowe do dalszej jazdy.

Rodzaje stacji kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów to instytucja nie tylko niezbędna, ale także wyjątkowo ważna dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa na naszych drogach. W porównaniu z innymi rodzajami stacji, okręgowa stacja kontroli wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami i funkcjami.

Nie każda stacja ma takie same uprawnienia. Okręgowa stacja kontroli pojazdów ma kompetencje, które pozwalają jej na przeprowadzanie kompleksowych przeglądów technicznych okresowych pojazdów. Jej specjalizacja nie ogranicza się tylko do samochodów osobowych. Można tam również poddać kontroli większe pojazdy samochodowe, takie jak ciężarówki czy autobusy.

Podstawowa stacja kontroli pojazdów

Podstawowe stacje kontroli pojazdów stanowią nieodłączny element systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są one bardziej zorientowane na lokalną społeczność, co przekłada się na ich dostępność i często bardziej indywidualne podejście do klienta. W poniższym tekście przyjrzymy się bliżej specyfice działania tych stacji.

Czym zajmują się stacje kontroli?

Przeglądy rejestracyjne pojazdów – Przeglądy rejestracyjne pojazdów są obowiązkowymi badaniami, które mają na celu sprawdzenie stanu pojazdu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami.

Sprawdzenie stanu pojazdu – Poza przeglądami rejestracyjnymi, stacje kontroli zajmują się również dokładnym badaniem pojazdu w celu oceny jego stanu technicznego. W trakcie badania technicznego, kontrolerzy oceniają stan amortyzatorów, układu kierowniczego, hamulców oraz zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów.

Dlaczego przegląd techniczny pojazdu jest ważny?

Przegląd techniczny pojazdu nie jest tylko formalnością, ale kluczowym elementem dbałości o bezpieczeństwo. Regularne badania techniczne gwarantują, że nasz pojazd jest w dobrym stanie i nie stanowi zagrożenia na drodze.

Regularne przeglądy techniczne to nie tylko obowiązek każdego kierowcy, ale także inwestycja w bezpieczeństwo. Dzięki stacjom kontroli pojazdów, takim jak okręgowa czy podstawowa stacja kontroli, możemy być pewni, że nasze auto jest w pełni sprawne. Pamiętajmy, że bezpieczny samochód to bezpieczny kierowca i bezpieczni pasażerowie. Wybierając się na przegląd, warto zaufać renomowanym miejscom, takim jak SKP Zabrze, które zapewnią nam profesjonalne i dokładne badanie naszego pojazdu.

Lokalizacje stacji: Pojazdy diagnozuje się w SKP Zabrze w określonych lokalizacjach. Jednym z renomowanych miejsc, gdzie przeprowadzane są badania techniczne, jest SKP Zabrze na ulicy Wolności 210. To miejsce zyskało uznanie wielu kierowców, dzięki dokładności przeprowadzanych badań i profesjonalizmowi pracowników. A sami właściciele tego SKP mówią – „nasza stacja kontroli pojazdów sprawdzi nie tylko stan aspektu technicznego samochodu, ale także doradzi jakie naprawy pojazdów będą konieczne. Usługi w naszej stacji wykonujemy na najwyższym poziomie. Poza określeniem stanu technicznego samochodu można u nas także nabyć ubezpieczenie w najlepszej opcji”.

Poniżej lista stacji kontroli gdzie zrobisz badania techniczne pojazdów samochodowych:

Autotest Stacja diagnostyczna Zabrze

Adres: Wolności 210, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 307 08 33

Stacja Kontroli Pojazdów Hagera

Adres: Hagera 17, 41-800 Zabrze

Telefon: 509 384 739

Speed Car – SKP Zabrze

Adres: plac Teatralny 6, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 276 70 47

Stacja Kontroli Pojazdów Viva Inwestycje Sp. z o.o. – Nad Kanałem

Adres: Nad Kanałem 35, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 276 09 47

Stacja Kontroli Pojazdów – badania diagnostyczne pojazdów Pawliczka

Adres: Pawliczka 24d, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 275 58 00

Stacja Kontroli Pojazdów Chodkiewicz

Adres: aleja Szczęście Ludwika 5, 41-807 Zabrze

Telefon: 32 375 02 95

„Car Diagnostic Bis” Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów – Nad Kanałem

Adres: Nad Kanałem 95, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 726 14 56

Stacja Kontroli Pojazdow – Roosevelta

Adres: 800, Roosevelta 118-120, Zabrze

Telefon: –

STACJA KONTROLI POJAZDÓW KRIS-TRANS

Adres: Korczoka 86, 41-806 Zabrze

Telefon: 509 230 966