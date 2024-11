„Dobry start” wnioski tylko do końca listopada

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:23 am• Ciekawostki

Został niecały miesiąc dla rodziców i opiekunów na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Jeśli wniosek zostanie wysłany po 30 listopada – pieniądze przepadną. To 300 zł na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie „Dobry Start” to warto się pospieszyć. Elektroniczny wniosek do ZUS można wysłać do końca listopada. Jeśli wniosek zostanie wysłany po tej dacie – pieniądze przepadną – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. – Po tym terminie wniosek będzie można złożyć tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności – dodaje.

Świadczenie „300 plus” przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. Według danych na koniec października rodzice i opiekunowie złożyli 3 mln 250 tys. wniosków, w województwie śląskim takich wniosków do ZUS wpłynęło 373 tys. Kwota wypłaconych świadczeń w kraju w ramach programu „Dobry Start” przekroczyła 1 mld 373 mln zł, a w województwie śląskim to ponad 155 mln zł.

Większość rodziców i opiekunów nie tylko złożyło wnioski o świadczenie „Dobry Start”, ale też otrzymało pieniądze na wyprawkę szkolną. Mogą się znaleźć osoby, które o tym zapomniały, stąd też przypomnienie ZUS o upływającym terminie 30 listopada.

– Jeśli ktoś nie pamięta, czy faktycznie w tym roku przesyłał elektroniczny dokument do ZUS o świadczenie „Dobry Start” może to łatwo sprawdzić na swoim profilu w eZUS (PUE ZUS). Wystarczy wejść w zakładkę „Dobry Start” i sprawdzić listę obsłużonych wniosków. Jeśli znajduje się tam wniosek na rok szkolny 2024/2025 i ma on status „obsłużony”, to znaczy, że skorzystaliśmy ze świadczenia. Jeśli natomiast nie ma tam takiej pozycji, to najwyższa pora go wysłać, by otrzymać pieniądze na dziecko – podpowiada rzeczniczka.

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS, ale też profilu na eZUS (PUE), czy też poprzez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

