Szukasz niebanalnego prezentu na święta? Postaw na kosmetyki uzdrowiskowe!

Nieodzownym elementem świąt jest wybór odpowiednich prezentów dla naszych najbliższych. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, by podarunek był praktyczny, a jednocześnie spodobał się osobie obdarowanej. Pomysłem na oryginalny prezent mogą być kosmetyki siarczkowe. Czym dokładnie są, kiedy warto je stosować i jakie produkty wybrać na prezent dla bliskiej osoby?

Kosmetyki z wodą siarczkową

Wybierając kosmetyki na prezent świąteczny dla naszych najbliższych, warto postawić przede wszystkim na dobry i naturalny skład. Kosmetyki uzdrowiskowe stanowią szczególną grupę kosmetyków naturalnych. Powstają na bazie surowców uzdrowiskowych, takich jak złoża borowiny, wody czy sole mineralne zawierające pierwiastki lecznicze. Takie produkty są źródłem biopierwiastków i związków siarki, które mają kluczowy wpływ na utrzymanie dobrej kondycji skóry, włosów i paznokci. Dzieje się tak dlatego, że siarka jest głównym składnikiem keratyny oraz kolagenu, który odpowiada za jędrność i elastyczność.

Woda siarczkowa i kosmetyki powstałe na jej bazie są idealnym sposobem na powstrzymanie objawów starzenia się skóry. Zawarty w nich tripeptyd o nazwie glutation jest potocznie nazywany kluczem do długowieczności. Ten naturalny antyoksydant przeciwdziała starzeniu się komórek. Rozkłada toksyny i odpowiada za sprawne działanie układu immunologicznego. Bierze udział także w utlenianiu się witaminy C oraz E, które są kluczowe dla naszego zdrowia. Niestety jego ilość w naszym organizmie wraz z wiekiem maleje.

Korzystając z kosmetyków, w których zawarta jest lecznicza woda siarczkowa, dostarczamy do naszego organizmu glutation. Poprawia to wygląd skóry poprzez redukcję zmarszczek, poprawę jej jędrności i elastyczności czy też zmniejszenie powstałych wraz z wiekiem przebarwień. Kąpiele siarczkowe są rekomendowane także osobom mającym problemy ze schorzeniami dermatologicznymi i reumatoidalnymi. Sprawdzą się również przy chorobach narządów rodnych, w stanach pourazowych czy przy bolesnych miesiączkach. Do tego zmniejszają cellulit i rozstępy, a także wspomagają procesy odchudzania, dbając o jędrność skóry.

Podaruj najbliższym siarkowy zabieg SPA

Zimowe wieczory to idealny czas, by zafundować sobie i swoim najbliższym wizytę w SPA. Nie musicie jednak nigdzie wyjeżdżać, by poznać dobroczynne działanie wody siarczkowej. Zaopatrzenie w kosmetyki uzdrowiskowe produkowane na bazie wody siarczkowo-siarkowodorowej pozwoli Ci dbać o wygląd Twojej skóry cały rok.

W ofercie dr. Dudy, który od ponad 50 lat pracuje nad badaniem wody siarczkowej, znajdziesz żel siarczkowy i inne produkty z kategorii buskie SPA siarczkowe. Dzięki niemu możesz mieć kąpiele siarczkowe we własnej wannie lub pod prysznicem. Jest to produkt wegański, składający się ze składników naturalnych powstały na podstawie autorskiej receptury. Można go nabyć w różnych pojemnościach (m.in. 100 g, 250 g). Idealnym połączeniem do wymienionego żelu, który zadba o nasze ciało, będzie wykorzystanie biosiarczkowego szamponu, który odpowiednio odbuduje i nawilży zniszczone i pozbawione objętości włosy. Biosiarczkowa mgiełka do twarzy i ciała pozwoli Ci w ciągu dnia zadbać o natychmiastowe odświeżenie i orzeźwienie skóry.

Nie wiesz jakie produkty wybrać dla mamy, taty, babci, czy przyjaciółki? W ofercie produktów dr Dudy znajdziesz gotowe propozycje zestawów prezentowych, które będą idealnym prezentem pod choinkę. Podaruj swoim najbliższym kosmetyki uzdrowiskowe o najwyższej jakości, powstałe w rodzinnej firmie na podstawie autorskich receptur cenionego doktora nauk farmaceutycznych Romana Dudy. Kosmetyki uzdrowiskowe to doskonały sposób na pielęgnację zdrowia i urody – Twoi najbliżsi będą nimi zachwyceni.