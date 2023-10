Tragiczne Zdarzenie na Ulicy Sportowej: Apel o Ostrożność

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:22 pm• Ważne w mieście

W piątek, tuż przed godziną 13:00, zabrzańska ulica Sportowa była świadkiem tragicznego wypadku, który zakończył się śmiercią 77-letniej mieszkanki miasta. Zdarzenie miało miejsce na osiedlowej alejce, gdzie kierowca śmieciarki, z przyczyn jeszcze nieustalonych, potrącił przechodzącą kobietę. Niestety, pomimo szybkiej reakcji służb, seniorka zmarła na miejscu.

Policja, która przeprowadzała czynności pod nadzorem prokuratora i z udziałem specjalisty ds. wypadków drogowych, wykorzystuje tę okazję, aby przypomnieć o konieczności zachowania ostrożności na drodze. Warunki pogodowe, takie jak intensywne opady, mgła czy przymrozki, mogą znacząco zmniejszyć widoczność i zwiększyć ryzyko wypadków, szczególnie wśród pieszych.

Kierowcy powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze oraz o konieczności zwracania uwagi na to, co dzieje się nie tylko na jezdni, ale także na chodnikach i drogach dla pieszych. Piesi również powinni zachować ostrożność, dokładnie rozglądając się przed przejściem przez jezdnię. Używanie elementów odblaskowych, nawet gdy nie jest to wymagane przez prawo, może znacząco zwiększyć ich widoczność i bezpieczeństwo.

W obliczu pogarszających się warunków na drogach, zabrzańska policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o wspólne bezpieczeństwo.

źródło: Policja Zabrze

