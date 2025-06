Trójkolorowi walczą o brąz w ORLEN Superlidze! Ostatni mecz domowy Górnika Zabrze już 3 czerwca

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:22 pm• Górnik Zabrze, Sport, Ważne w mieście

We wtorek, 3 czerwca 2025 roku, hala Pogoń w Zabrzu stanie się areną sportowych emocji na najwyższym poziomie. Piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozegrają ostatni mecz domowy tego sezonu – stawką jest brązowy medal ORLEN Superligi. Rywalem Trójkolorowych będzie Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Początek spotkania o godzinie 20:30. Transmisja na żywo w Polsat Sport 1.

Stawką medale – emocje gwarantowane!

Decydujący moment sezonu dla Górnika Zabrze

Zespół Górnika Zabrze stoi przed ogromnym wyzwaniem. Aby wciąż liczyć się w walce o trzecie miejsce w lidze, Trójkolorowi muszą bezwarunkowo wygrać wtorkowe starcie z Ostrovią. Tylko zwycięstwo przedłuży rywalizację i doprowadzi do trzeciego, decydującego meczu, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

Pierwsze spotkanie o brąz zakończyło się wygraną Rebud KPR Ostrovii, co oznacza, że Górnik nie może już pozwolić sobie na potknięcie. Wtorkowy pojedynek to mecz o wszystko – dla drużyny, sztabu i wiernych kibiców.

Górnik Zabrze – siła tradycji i ambicji

Trójkolorowi walczą o powtórzenie sukcesu

Dla zabrzańskiej drużyny sezon 2024/2025 był pełen wzlotów i sportowej determinacji. Po emocjonujących pojedynkach w rundzie zasadniczej i zaciętej walce w fazie play-off, Górnik znów znalazł się w gronie najlepszych drużyn ORLEN Superligi.

Zdobycie brązowego medalu byłoby potwierdzeniem wysokiej formy i konsekwentnie budowanej pozycji w krajowej czołówce. To także ważny sygnał dla klubu, sponsorów i miasta – że sportowa marka Górnika Zabrze nadal wzbudza szacunek i emocje.

Spotkanie pełne sportowych emocji

Wtorek, 3 czerwca – Hala Pogoń, godz. 20:30

Wszystkich kibiców zapraszamy do hali Pogoń (ul. Wolności 406) – zabrzańskiej twierdzy Trójkolorowych, gdzie przez cały sezon drużyna mogła liczyć na niezwykłe wsparcie trybun. To właśnie tam, przy głośnym dopingu, Górnik potrafił odmieniać losy spotkań i stawać do boju z najlepszymi.

Rozpoczęcie meczu o godzinie 20:30, jednak organizatorzy zalecają przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem. Na miejscu dostępne będą strefy kibica, stoiska z klubowymi gadżetami i atrakcje dla najmłodszych.

Nie możesz być na miejscu? Kibicuj przed telewizorem!

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się na hali, transmisja spotkania będzie dostępna na żywo w Polsat Sport 1. To kolejna okazja, by wspólnie – nawet sprzed ekranów – wesprzeć drużynę i poczuć atmosferę wielkiego sportu.

Górnik Zabrze vs. Rebud KPR Ostrovia – mecz o wszystko!

Kibicujmy razem!

Górnik Zabrze potrzebuje teraz każdego głosu dopingu. Wtorkowe spotkanie to nie tylko walka o medal, ale także o sportowy honor, dumę i przyszłość klubu. Wsparcie kibiców może być decydującym czynnikiem – zarówno na boisku, jak i w duchu drużyny.

Niech Hala Pogoń wypełni się po brzegi, a Zabrze znów pokaże, że żyje sportem!

📅 Data: 3 czerwca 2025 (wtorek)

🕣 Godzina: 20:30

📍 Miejsce: Hala Pogoń, ul. Wolności 406, Zabrze

📺 Transmisja: Polsat Sport 1

Trzymamy kciuki za Trójkolorowych – czas na sportową walkę o brąz!

źródło: UM Zabrze / Górnik Zabrze / ORLEN Superliga

