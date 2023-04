Ewolucja bluz dresowych męskich – od sportowego ubioru do modnego elementu codziennej garderoby

Bluzy dresowe męskie od dawna cieszą się popularnością ze względu na wygodny krój casualowy styl. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób preferuje swobodne ubrania, a bluzy dresowe stały się nieodłącznym elementem garderoby wielu mężczyzn. Dziś podpowiadamy, czym kierować się przy ich wyborze, a także odpowiadamy na pytanie, dlaczego warto mieć w swojej szafie przynajmniej jeden taki egzemplarz.

Dlaczego warto mieć w szafie bluzę sportową męską?

Bluzy dresowe są wygodne i dają dużo swobody ruchu. Są idealne do noszenia w domu, na siłowni czy podczas spacerów. Ponadto bluzy sportowe męskie możesz łączyć z różnymi elementami garderoby. Pasują zarówno do dżinsów, jak i do spodni dresowych czy szortów. Dzięki temu już za sprawą jednego modelu stworzysz kilka różnych stylizacji, które sprawdzą się zarówno przy casuwalowym jak i sportowym outficie.

Męskie bluzy sportowe również świetnie sprawdzają się jako warstwa ubrań. Możesz je nosić pod kurtką czy płaszczem, gdy temperatura spada, a także samodzielnie w nieco cieplejsze wiosenno-letnie dni.

Zanim wybierzesz bluzę sportową męską upewnij się, że…

Aby bluza dresowa sprawdziła się w codziennych stylizacjach, przed jej zakupem warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim wybierz bluzę wykonaną z oddychającego materiału, który zapobiegnie przegrzaniu i przepoceniu. Dobre materiały to na przykład bawełna lub mieszanka bawełny i tworzywa sztucznego.

Bluzy sportowe męskie wykonane w całości np. z poliestru sprawdzą się jako odzienie wierzchnie na siłowni lub podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Takie tworzywo bowiem pozwala na szybkie odparowanie wilgoci, dzięki czemu materiał błyskawicznie staje się suchy.

Zwróć też uwagę na elementy dodatkowe, takie jak kieszenie: przydadzą się do przechowywania drobnych akcesoriów, takich jak np. klucze, portfel czy telefon. Dobrym rozwiązaniem będą też bluzy z kapturem. Taka dodatkowa ochrona głowy przed deszczem czy wiatrem sprawdzi się szczególnie w chłodniejsze dni.

Bluza dresowa rozpinana czy nie?

Bluzy dresowe mogą mieć różne sposoby zakładania: rozpinane na zamek lub zakładane przez głowę. Pierwszy wariant daje ci możliwość regulowania wentylacji. W zależności od potrzeb można regulować zakres zapięcia i tym samym przepływ powietrza. Taki wariant daje też swobodniejszą możliwość komponowania outfitów. Stworzysz z nim bowiem warstwową stylizację, a w razie potrzeby zdejmiesz wierzchnią warstwę w postaci bluzy. Rozpinana sportowa bluza świetnie sprawdzi się także podczas aktywności fizycznej, kiedy to regulowanie temperatury ciała jest istotne.

Tymczasem bluza zakładana przez głowę sprawdzi się w outfitach bardziej casualowych. Dobrze dobrany model z powodzeniem założysz do pracy, na uczelnię, a nawet wieczorne spotkanie ze znajomymi. Obecnie bardzo modne są bluzy zakładane przez głowę z dużym nadrukiem na plecach lub klatce piersiowej. Jeśli szukasz czegoś neutralnego, postaw na jednokolorowe modele szare, czarne lub granatowe.

Wybór odpowiedniej męskiej dresowej bluzy powinien uwzględniać kilka czynników takich jak materiał, styl, rozmiar i sposób zakładania. Warto zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby i preferencje, aby wybrać bluzę, która zapewni maksymalny komfort użytkowania podczas różnych aktywności fizycznych. Jedno jest pewne – bluzy sportowe męskie to wierzchnie odzienie, które powinno znaleźć się w garderobie każdego mężczyzny.