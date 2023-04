Dlaczego pracownia terminalowa jest tańsza?

Pracownia terminalowa to rozwiązanie, które z roku na rok zyskuje na popularności. Odpowiada za to wiele czynników, jednak dużą rolę odgrywa tutaj oszczędność gotówki, która nie jest wynikiem niższej funkcjonalności czy wydajności! Terminal to niewielkie, ale potężne urządzenie stanowiące serce sieci informatycznej. Można do niego podłączyć kilkanaście stanowisk pracy. Nie bez znaczenia jest również prosta obsługa i administracja. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie zapoznaj się z tym wpisem.

Mniej urządzeń

Terminalowa pracownia informatyczna powinna zainteresować tych, którzy nie posiadają zbyt dużego budżetu. Zastanawiasz się, dlaczego koszt przedsięwzięcia jest niższy? Odpowiedź jest prosta! Terminal zastępuje kilkanaście komputerów stacjonarnych o doskonałych parametrach technicznych. Z tego powodu zakup wyposażenia jest tańszy nawet o kilkadziesiąt złotych!

Podłączenie sprzętów w pracowni terminalowej nie jest skomplikowane. Z łatwością można stworzyć sieć urządzeń, które będą należeć do jednego systemu. Oczywiście zleceniodawca nie musi martwić się o kwestię montażu, ponieważ za to zadanie odpowiadają fachowcy.

Uproszczone zarządzanie

Kolejną zaletą pracowni terminalowej jest bezproblemowa administracja. Utrzymanie sprzętów w pierwotnym stanie technicznym nie wymaga dużych nakładów pracy. W dużej mierze wynika to z faktu, że osoba zarządzająca siecią obsługuje tylko jedno urządzenie (terminal) zamiast kilkunastu PC-ów. Nie bez powodu omawiane rozwiązanie jest coraz częściej wdrażane w szkołach, instytucjach użyteczności publicznej, biurowcach, firmach, a także wielu innych obiektach.

Terminalowa pracownia informatyczna wymaga instalacji oprogramowania wyłącznie raz. Nie ma konieczności powtarzania tej czynności wiele razy. Wystarczy jedynie udostępnić wybrane treści poszczególnym stanowiskom roboczym.

Niższe zużycie energii

Nie każdy wie, że pracownia terminalowa jest nie tylko tańsza w utworzeniu, ale również utrzymaniu. Ograniczenie liczby użytkowanych sprzętów wpływa na niższe zużycie energii. W ostatnim czasie wysokość rachunków za prąd poszybowała w górę. Nie ma w tym nic dziwnego, że mnóstwo osób poszukuje źródeł oszczędności.

Terminal nie wykazuje wysokiego zapotrzebowania na energię. Można więc powiedzieć, że jest przyjazny środowisku naturalnemu. Masz wątpliwości? Wystarczy, że umówisz się na bezpłatną konsultację z ekspertem, który przedstawi najważniejsze zalety pracowni terminalowej. Każdy system informatyczny jest „szyty na miarę”, tak aby spełniał wszystkie potrzeby użytkowników.