W jaki sposób dbać o tatuaż po zrobieniu?

Tatuaż to nie byle jaka ozdoba i decyzję o jego wykonaniu trzeba gruntownie przemyśleć – w końcu pozostanie on na naszym ciele już na zawsze (chyba że zdecydujemy się na drogi, bolesny i nie do końca skuteczny zabieg laserowego usuwania). Jedne tatuaże wyglądają świetnie nawet wiele lat po zrobieniu, inne bardzo szybko tracą ostrość konturu i wyrazistość kolorów. Jaka jest przyczyna? Może to być niewykwalifikowany tatuażysta albo słabej jakości tusz, ale najczęściej sami sobie jesteśmy winni, ponieważ ignorujemy zalecenia i nie dbamy o wzór tak, jak powinniśmy. Sprawdź, co zrobić (a czego absolutnie nie), aby tatuaż szybko się wygoił i mógł być z dumą prezentowany.

Opatrunek na świeżym tatuażu – jak długo go pozostawić?

Studio tatuażu najczęściej opuszczasz z opatrunkiem na nowym wzorze. Wyjątek stanowią takie miejsca na ciele, w których jego wykonanie jest po prostu niemożliwe (np. wewnętrzna część małżowiny usznej). Dlaczego w ogóle opatrunek jest potrzebny? Ponieważ jak piękny by nie był z naszej perspektywy, dla skóry tatuaż jest rodzajem skaleczenia. Przerwanie ciągłości powłok skórnych może potencjalnie prowadzić do zakażenia, powodować krwawienie i wysięk. Opatrunek ma nas przed nimi zabezpieczyć.

W dobrych salonach wzór zostanie przykryty tzw. second skinem (inaczej sztuczna skóra). To rodzaj opatrunku imitujący właściwości skóry. Umożliwia zachodzenie wymiany gazowej, a jednocześnie stanowi barierę dla szkodliwych drobnoustrojów. Jest wodoodporny i w razie potrzeby można go pozostawić nawet na 7 dni. Tatuażysta przytnie go precyzyjnie do wymiarów tatuażu. Jest przezroczysty, a zatem umożliwia stałą kontrolę wizualną okolic tatuażu. Więcej nt. jego właściwości przeczytasz tutaj: https://eplaster.pl/pl/c/Foliowe-Second-Skin/368.

Jak długo pozostawić second skin na skórze? Tyle, ile zaleci tatuażysta – to on, mając doświadczenie, dopasuje czas osłaniania tatuażu do jego wymiarów czy do zaobserwowanego wysięku. Najczęściej sztucznej skórze pozwala się po prostu odejść samodzielnie – usuwa się ją wówczas, gdy boki zaczynają wyraźnie odchodzić.

Mycie tatuażu – jakich środków używać?

Gdy już zdejmiemy opatrunek, trzeba przestrzegać zasad mycia tatuażu. W zależności od jego wielkości, w ciągu pierwszych dni a nawet tygodni nie należy brać długich i gorących kąpieli – podwyższona temperatura ciała sprzyja wypłukiwaniu nieosadzonych jeszcze cząstek tuszu z komórek ciała. W tym okresie w grę wchodzi raczej szybki letni prysznic.

Uszkodzoną skórę można (a nawet trzeba) myć, ale należy do tego używać wyłącznie naturalnych środków – najlepiej przystosowanego do tego celu mydła do tatuażu, ewentualnie szarego mydła aptecznego.

Codzienna pielęgnacja nowego tatuażu – środki z apteki czy specjalistyczne?

Bardzo istotne jest również nawilżanie i natłuszczanie świeżego tatuażu. Uszkodzona skóra stara się samodzielnie zregenerować jak najszybciej, co może prowadzić do powstawania blizn. Aby temu zapobiec, warto dostarczyć komórkom tego, czego potrzebują: składników odżywczych i wody.

Jest kilka produktów aptecznych, przeznaczonych do pielęgnacji ran, które mogą być stosowane także na tatuaż. Najlepszym wyborem jest jednak skorzystanie z produktów celowo stworzonych z myślą właśnie o wytatuowanej skórze. Poza wsparciem procesu zdrowienia, ułatwiają one również osadzenie tuszu w skórze, co wpływa na zachowanie konturu i kolorów nawet przez wiele lat. Tuż po wykonaniu tatuaż należy kremować kilka razy dziennie, nanosząc cienką warstwę kremu, masła czy olejku. Warto jednak pamiętać, że o skórę z wzorem trzeba w ten sposób dbać już przez cały czas, włączając kremowanie w rytuał kąpielowy, podobnie jak rozczesywanie włosów czy szczotkowanie zębów.

Na co uważać tuż po zrobieniu tatuażu?

Tuż po sesji w salonie należy zwrócić uwagę na kilka zasad dbania o świeży tatuaż. Przede wszystkim nie wolno go wystawiać na słońce – to otwarta rana, bardzo łatwo o oparzenia nawet przy krótkiej ekspozycji.

Dodatkowo tatuażowi w pierwszych dniach szkodzi podwyższona temperatura ciała i ciśnienie (wspierają one transport cząstek tuszu do wyższych warstw skóry, gdzie są one wyłapywane przez limfocyty i usuwane). Zrezygnuj więc z gorących kąpieli i intensywnej aktywności fizycznej.

Tak naprawdę zaleceń pielęgnacji tatuażu nie ma wcale dużo, a większość z nich odpowiada trosce o drobne skaleczenie. Właściwe mycie, dezynfekowanie, kremowanie i zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami – to wszystko, czego potrzebujesz, aby wzór wzbudzał zachwyt całymi latami. Warto więc przez pewien czas zachować dyscyplinę i przestrzegać zaleceń przekazanych przez pracowników salonu.