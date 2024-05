Różnorodność Płyt Warstwowych – szeroki wybór dla budownictwa

Napisane przez mikolajczarnecki• 6:01 pm• Ciekawostki

Płyty warstwowe zwane obornickimi czy też poliuretanowymi to innowacyjne rozwiązanie, które odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie budownictwa. Stanowią one nie tylko skuteczną barierę termiczną, lecz także umożliwiają szybki i łatwy montaż. Płyty obornickie posiadają wiele zalet, które sprawiają, że są one niezastąpionym elementem budownictwa współczesnego, umożliwiającym tanie i szybkie wznoszenie budynków.

Zastosowanie płyt warstwowych

Nie da się ukryć, że płyty warstwowe znajdują swoje zastosowanie w wielu sytuacjach. Oczywiście jest to idealny materiał budowlany do budowy hal przemysłowych, garaży, chłodni czy mroźni. Dzięki płytom warstwowym można także bez najmniejszych problemów wybudować różnego rodzaju magazyny, które są potrzebne wielu firmom, a więc jak widać wyraźnie zapotrzebowanie na taki materiał jest duże. Ważne jest to, że również kluby sportowe korzystają z zastosowania takich płyt, ponieważ dzięki nim można wybudować hale sportowe, przebieralnie.

Paleta kolorystyczna

Warto wspomnieć o tym, że materiały budowlane posiadają w aktualnych czasach szeroką paletę kolorów. Również płyty obornickie zaliczają się do tej grupy, gdyż każdy zainteresowany klient może zaobserwować pod tym względem naprawdę spory wybór, także jest z czego wybierać i warto się temu niewątpliwie bliżej przyjrzeć. Śmiało można stwierdzić, że płyty warstwowe pięknie wyglądają na zewnątrz, gdyż dobierając ich odpowiedni kolor mamy całkowitą pewność tego, że dany obiekt, który jest bogaty w tego rodzaju płyty będzie wyglądał okazale. Nie ulega żadnej wątpliwości to, że paleta kolorystyczna w przypadku płyt warstwowych jest spora, a więc możemy wybrać idealny kolor dla siebie.

Różnorodność płyt warstwowych

Płyty warstwowe, różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim grubością i rodzajem rdzenia. Grubość płyt można zaliczyć do progu 40-200 mm, w zależności do czego mają one być w danym momencie użyte. Płyta warstwowa może być użyta jako materiał na dachy, czy też ściany zewnętrzne i do tego będą potrzebne różne grubości płyt, dlatego też warto się dokładnie przyjrzeć tej sytuacji jeżeli chcemy wybrać idealną płytę dla siebie do prac, które chcemy w niedalekiej przyszłości wykonać. Rdzeń może być wykonany z piany poliuretanowej PIR, wełny mineralnej czy też styropianu.

Płyty poliuretanowe

Płyta warstwowa PIR z dodatkiem poliuretanu jest bardzo rozpowszechniona nie tylko na terenie naszego kraju, ale także na całym świecie. Dzieje się tak głównie z tego względu, że tego rodzaju płyty naprawdę mają wielkie zastosowanie. Mają one bardzo dobre parametry cieplne, dużo lepsze od innych rodzajów płyt tego typu, więc nie ma się co dziwić, że ludzie chętnie decydują się na korzystanie właśnie z takich płyt, co jest dla nich naprawdę opłacalnym rozwiązaniem. Śmiało można rzec, że dodatkowym atutem takich płyt może być ukryty łącznik, który znajduje się w ich wnętrzu, dzięki czemu płyty poliuretanowe są niewątpliwie dużo bardziej estetyczne, a więc budynki wyglądają dużo lepiej. Ważne jest to, że panele elewacyjne oraz dachowe dzięki płytom poliuretanowym są dużo sztywniejsze.

Płyta warstwowa z dodatkiem styropianu

Wiadomo nie od dziś, że hale przemysłowe są budowane oczywiście z różnorodnych elementów budowlanych, które niewątpliwie są niezbędnym elementem takich prac. Z całą pewnością można stwierdzić, że bardzo duża liczba budynków wykorzystuje obecnie technologię w której wykorzystywana jest płyta obornicka ze styropianem. Na pewno takie płyty dostępne są w różnego rodzaju grubościach, także warto wspomnieć o tym, że każdy ma pod tym względem naprawdę wielki wybór, co jest pozytywną opcją. Jak wiadomo taka płyta ma wielki atut, jakim jest niewątpliwie cena stąd często ten ekonomiczny czynnik jest brany pod uwagę przez inwestorów.

Płyty warstwowe z wełną mineralną

Pewne jest to, że wełna mineralna jest świetnym dodatkiem do płyt warstwowych, także nie ma się co dziwić temu, że taki dodatek jest tak rozpowszechniony nie tylko w polskim budownictwie, lecz praktycznie na całym kraju. Taki element jest wykorzystywany w wielu różnorodnych sytuacjach, mianowicie można go oczywiście wykorzystać do okładzin ścian, czy też dachów. Bardzo ważne jest jednak to, że takie płyty warstwowe są niewątpliwie dostępne obecnie w wielu rozmiarach grubości, także jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takich materiałów budowlanych, to z pewnością będzie miał w tej kwestii szeroki wybór, co jest pozytywną opcją dla wielu z nas. Śmiało można stwierdzić, że taka płyta warstwowa jest ognioodporna, także widać wyraźnie, że jest to naprawdę ważny atut takiego elementu budowlanego. Jest także niezwykle szczelna, także jeżeli ktoś planuje wykonywać w najbliższej przyszłości dachy, czy też stropy, to na pewno będzie trzeba zaopatrzyć się w tego rodzaju płyty, które są niezbędnym elementem takich prac. Na pewno istotne jest to, że taka wełna mineralna jest dobrym dodatkiem do takich płyt.

Visited 14 times, 1 visit(s) today