Wkrótce dla dzieci – BEBOKI – gościnnie na scenie ŚTI – w ramach Dziecięcego Festiwalu Teatralnego

23 września 2023 /sobota/ godz. 17.00

BEBOKI

spektakl Teatru Trip – podróże ze sceną – dla dzieci od 6 lat

W ramach DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO

Pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska Michała Pierończyka

Zapraszamy Was do odbycia niezapomnianej podróży w głąb dziecięcej wyobraźni. Przeżyjecie z nami niezwykłą przygodę w kątach dziecinnego pokoju, ajnfartach starych kamienic oraz czeluściach kopalnianych korytarzy. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, nie tylko dotyczących bebokowego życia. Zabierzemy Was w podróż sentymentalną, która stanie się pretekstem do opowiedzenia młodym widzom o śląskich tradycjach i kulturze.

Dziesięcioletnia Hania, którą łączy niezwykła więź emocjonalna ze zmarłą babcią, zaprosi Was do swojego świata. Ta wrażliwa, uparta i odważna dziewczyna zrobi wszystko, aby uratować swoich bliskich.

Jej pokój zamieszkują dwa sympatyczne i nieco nieokiełznane stworzenia – Beboki. Przeprowadziły się z piwnicy i znalazły ciepły kąt w szafie. Jorguś jest nieco strachliwy, lubi odpoczywać i nikomu nie przeszkadzać. Jedyna rzecz, która dodaje mu otuchy i odwagi to maszkety, dla nich może zrobić wszystko. Elska natomiast marzy o tym, by wydostać się z ciemności i zaprzyjaźnić z ludźmi. Obserwuje ona dziewczynkę i szuka pretekstu, aby wyjść z ukrycia. Ten niespotykany duet, przeciwnych charakterów potrafi rozładować każdą napiętą sytuację i sprawić, by na naszych twarzach zawitał szczery uśmiech.

BEBOKI to spektakl familijny skierowany dla całych rodzin i absolutnie wszystkich pokoleń.

Pomimo głębokiego osadzenia spektaklu na Śląsku, kwestii edukacyjnej związanej z propagowaniem tradycji naszego regionu, to baśń uniwersalna, klasyczna i prosta, ale piękna w swojej prostocie. Opowiadająca o sile miłości, o tęsknocie za bliskimi osobami, których już z nami nie ma, o mocy dziecięcej wyobraźni, o pokonywaniu własnych ograniczeń i przede wszystkim podkreślająca, jak ważny jest szacunek wobec drugiego człowieka/istoty, niezależnie ile ma lat, skąd pochodzi, gdzie dane jest mu mieszkać i ile mierzy centymetrów.

BEBOKI to spektakl o Śląsku, po śląsku, na Śląsku, z całym śląskim anturażem, który jednocześnie jest niezwykle poetycką baśnią w obrazie, treści i emocji – nową bajką o Śląsku – nową wizytówką naszego tajemniczego i surrealistycznego regionu – naszego domu.

Spektakl dla dzieci od 6 lat

Czas trwania: 75 minut

