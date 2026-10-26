Wszystkich Świętych na Śląsku. Kiedy największy ruch w Katowicach, Częstochowie i innych miastach regionu?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:54 pm• Ciekawostki, Z regionu

W ubiegłym roku 1 listopada kierowcy w Katowicach poruszali się średnio o 14,2 km/h wolniej niż zwykle, a w Będzinie liczba użytkowników systemu Yanosik wzrosła aż o 45,4%. W pobliżu analizowanych cmentarzy największy ruch występował zarówno przed południem, jak i późnym popołudniem. Kiedy w tym roku najlepiej zaplanować wizytę na nekropolii? Eksperci Yanosik przeanalizowali dane z 2025 roku i przygotowali prognozę ruchu na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych. W tym roku kierowcom pomoże również rozbudowana funkcja Traffic Info w aplikacji Yanosik, która dostarczy szczegółowych informacji o utrudnieniach i rzeczywistych czasach dojazdu.

Katowice — największy spadek prędkości w dniu Wszystkich Świętych

W Katowicach wyraźne zmiany w ruchu były widoczne pod koniec października 2025 roku. 30 października liczba użytkowników systemu Yanosik była o 14,3% wyższa niż zwykle, a średnia prędkość spadła do 40,2 km/h wobec typowych 42,3 km/h.

Dzień później wzrost liczby użytkowników wyniósł 14,8%, natomiast kierowcy poruszali się średnio z prędkością 38,7 km/h wobec zwyczajowych 42,5 km/h. Jednak największe spowolnienie odnotowano 1 listopada. Tego dnia średnia prędkość jazdy wyniosła 30,3 km/h wobec typowych 44,5 km/h, czyli była niższa o 14,2 km/h, co oznaczało spadek o 32%. Jednocześnie liczba użytkowników systemu Yanosik była o 11% wyższa niż zwykle.

Warto zauważyć, że największy wzrost liczby użytkowników w analizowanym okresie wystąpił dzień wcześniej, 31 października. Nie był to jednak dzień największego spowolnienia ruchu.

Będzin i Częstochowa — wyraźne zmiany w ruchu

W Będzinie liczba użytkowników systemu Yanosik rosła szczególnie w ostatnich dniach października. 30 października była o 16,3% wyższa niż zwykle, a 31 października wzrost wyniósł już 19,1%. Jednocześnie średnia prędkość spadła z typowych 47,9 km/h do 41,6 km/h.

Największe zmiany wystąpiły 1 listopada, kiedy liczba użytkowników wzrosła aż o 45,4%. Średnia prędkość jazdy wyniosła wówczas 36 km/h wobec typowych 50 km/h, czyli była niższa o 14 km/h (27,9% według danych systemu).

Podobny przebieg zmian odnotowano w Częstochowie. 30 października liczba użytkowników systemu była o 14,9% wyższa niż zwykle, a 31 października wzrost wyniósł 17,4%. Tego dnia średnia prędkość spadła do 35,2 km/h wobec typowych 40,4 km/h.

W dniu Wszystkich Świętych kierowcy w Częstochowie poruszali się średnio z prędkością 30,4 km/h zamiast 42,3 km/h. Oznaczało to spowolnienie o 11,9 km/h, czyli 28,1%. Liczba użytkowników systemu Yanosik była natomiast o 11% wyższa niż zwykle.

Jastrzębie-Zdrój i Żory — największe utrudnienia 1 listopada

W Jastrzębiu-Zdroju największy wzrost liczby użytkowników systemu Yanosik odnotowano 31 października i wyniósł on 36,4%. Średnia prędkość spadła wtedy do 29,9 km/h wobec typowych 35,6 km/h.

Dzień później liczba użytkowników była o 32,3% wyższa niż zwykle, ale warunki jazdy pogorszyły się jeszcze bardziej. 1 listopada średnia prędkość wyniosła 23,8 km/h wobec typowych 34,5 km/h, co oznaczało spadek o 10,7 km/h, czyli 31,1%.

W Żorach wzrost liczby użytkowników był znacznie mniejszy. 30 października wyniósł 5,1%, 31 października 4,7%, a 1 listopada 4,9%. Nie oznaczało to jednak braku utrudnień. W dniu Wszystkich Świętych średnia prędkość w Żorach spadła do 26,9 km/h wobec typowych 39,3 km/h. Kierowcy poruszali się więc średnio o 12,4 km/h wolniej, co oznaczało spadek o 31,4%.

Dane pokazują, że nawet stosunkowo niewielki wzrost liczby użytkowników systemu nie musiał oznaczać płynnego ruchu na drogach.

Przy których cmentarzach kierowcy zwalniali najbardziej?

Analiza ruchu w rejonie wybranych śląskich nekropolii pokazała, że godziny największego natężenia były zróżnicowane. W niektórych lokalizacjach szczyt występował jeszcze przed południem, natomiast w innych dopiero po godz. 16:00.

Największe spowolnienie odnotowano przy Cmentarzu Komunalnym w Katowicach. Szczyt ruchu przypadł tam między godz. 12:00 a 12:30. Średnia prędkość jazdy wynosiła wówczas 19,7 km/h wobec typowych 43,3 km/h, czyli była niższa aż o 23,6 km/h.

W Będzinie największy ruch przy Cmentarzu Komunalnym wystąpił między godz. 11:30 a 12:00. Kierowcy poruszali się tam średnio z prędkością 27,7 km/h wobec typowych 48,1 km/h. W Częstochowie sytuacja wyglądała inaczej w zależności od lokalizacji. Przy Cmentarzu Świętego Rocha szczyt przypadł między godz. 11:00 a 11:30, a średnia prędkość spadła do 24,2 km/h wobec zwyczajowych 32,5 km/h.

Z kolei przy Cmentarzu Kule największy ruch wystąpił dopiero między godz. 17:00 a 17:30. W tym czasie kierowcy poruszali się średnio z prędkością 30 km/h wobec typowych 47,4 km/h, czyli o 17,5 km/h wolniej.

W Jastrzębiu-Zdroju szczyt ruchu przy Cmentarzu Komunalnym odnotowano między godz. 13:30 a 14:00. Średnia prędkość wynosiła wówczas 19,3 km/h wobec typowych 32,3 km/h, co oznaczało spadek o 13 km/h.

Późniejsze godziny największego natężenia odnotowano również w Żorach. Przy Cmentarzu Rzymskokatolickim szczyt przypadł między godz. 16:00 a 16:30, a średnia prędkość wyniosła 28,4 km/h wobec zwyczajowych 37,1 km/h. Natomiast przy Cmentarzu Komunalnym największy ruch wystąpił między godz. 17:00 a 17:30. Kierowcy poruszali się tam średnio z prędkością 20,1 km/h wobec typowych 42 km/h, czyli o 21,9 km/h wolniej.

Ponad połowa przyjazdów na katowickie cmentarze spoza miasta

Eksperci Yanosik sprawdzili również, skąd rozpoczynały się przejazdy do wybranych katowickich nekropolii. Analiza objęła pięć lokalizacji, w tym cmentarze komunalne i parafialne oraz Cmentarz Parafialny św. Szczepana. 57,2% analizowanych przyjazdów rozpoczynało się poza granicami Katowic, natomiast 42,8% w samym mieście.

Oznacza to, że w badanej grupie przeważały przejazdy rozpoczynające się poza Katowicami. W okresie Wszystkich Świętych warto więc uwzględnić możliwe utrudnienia również na trasach prowadzących do miasta, a nie wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

Więcej patroli na drogach

W okresie Wszystkich Świętych Policja prowadzi wzmożone działania związane z akcją „Znicz”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Funkcjonariusze kontrolują m.in. prędkość, trzeźwość kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

W rejonie cmentarzy mogą również pomagać w kierowaniu ruchem i nadzorować przestrzeganie czasowej organizacji ruchu. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie, ponieważ w pobliżu nekropolii mogą obowiązywać ograniczenia wjazdu, zakazy zatrzymywania się czy zmiany kierunków jazdy. Warto także zachować ostrożność ze względu na zwiększoną liczbę pieszych przemieszczających się między cmentarzami, parkingami i przystankami komunikacji miejskiej.

Yanosik wesprze kierowców nowym Traffic Info

Tegoroczna uroczystość Wszystkich Świętych jest również okazją do premiery nowej funkcji Traffic Info w aplikacji Yanosik, która rozszerzy sposób informowania kierowców o sytuacjach mających istotny wpływ na ruch. Na dwa tygodnie przed 1 listopada szczegółowe informacje pojawią się dla kilkudziesięciu największych cmentarzy w Polsce.

Po wybraniu oznaczenia na mapie użytkownik będzie mógł przejść do karty danego cmentarza, gdzie znajdzie m.in. jego lokalizację, pobliskie parkingi z możliwością uruchomienia do nich nawigacji, a także informacje o zmianach w organizacji ruchu, np. zakazach wjazdu i godzinach ich obowiązywania.

Funkcja pokaże również prognozowane zatłoczenie przy cmentarzach w poszczególnych godzinach, a informacje będą powiązane z aktualną sytuacją drogową widoczną na mapie Yanosik. Zatem, użytkownik będzie mógł w oparciu o ten dane zaplanować optymalny czas odwiedzin nekropolii.

— Od lat monitorujemy ruch na polskich drogach i analizujemy dane, dzięki którym wiemy, jak zmienia się jego natężenie w konkretnych miejscach i godzinach. Chcemy wykorzystywać tę wiedzę nie tylko do pokazywania kierowcy, że na jego trasie tworzy się korek, ale również do wyjaśniania, z czego wynika sytuacja, którą widzi na mapie, ponadto chcemy przekazywać dodatkowe informacje, które pomogą optymalnie zaplanować przejazd. Dzień Wszystkich Świętych jest dobrym przykładem — samo wskazanie dużego natężenia ruchu wokół cmentarza to za mało. Kierowcy potrzebują też wiedzieć, gdzie mogą zaparkować, które ulice będą zamknięte, w jakich godzinach obowiązują ograniczenia i kiedy spodziewać się największego ruchu. Właśnie w tym kierunku rozwijamy Traffic Info. Zaczynamy od szczegółowych informacji dotyczących cmentarzy, ale docelowo chcemy wykorzystywać Traffic Info również przy długotrwałych remontach, dużych wydarzeniach, meczach czy maratonach, czyli wszędzie tam, gdzie sytuacja znacząco wpływa na organizację ruchu — mówi Olga Barańczyk, Opiekun Produktu Traffic, Yanosik.

Dla pozostałych cmentarzy w aplikacji nadal będą dostępne dedykowane oznaczenia na mapie. Traffic Info będzie rozwijane także po okresie Wszystkich Świętych, tak aby przy wydarzeniach istotnie wpływających na ruch użytkownik otrzymywał nie tylko sygnał o utrudnieniu, ale również szerszy kontekst i informacje przydatne podczas planowania trasy.

— Ta funkcjonalność inauguruje nowe podejście do informowania o zdarzeniach i otwiera wachlarz zdarzeń, o których chcemy informować kierowców w przyszłości. O niektórych typach kierowcy byli już informowani jednak teraz forma i zakres są nowatorskie — odświeżone i przemyślane. Mamy nadzieję, że nowy mechanizm spodoba się kierowcom a serwowana informacja pozwoli zaplanować optymalną i wygodną trasę bez niespodzianek — dodaje Olga Barańczyk, Opiekun Produktu Traffic, Yanosik.

Kiedy najlepiej wybrać się na cmentarz?

Na podstawie danych z 2025 roku można założyć, że w województwie śląskim największy ruch w rejonie analizowanych nekropolii wystąpi w różnych godzinach, zależnie od lokalizacji.

W Katowicach zwiększonego natężenia ruchu przy Cmentarzu Komunalnym można spodziewać się między godz. 12:00 a 12:30, natomiast w Będzinie przy Cmentarzu Komunalnym między godz. 11:30 a 12:00.

W Częstochowie największy ruch przy Cmentarzu Świętego Rocha może przypadać na godz. 11:00-11:30, a przy Cmentarzu Kule dopiero na godz. 17:00-17:30. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju wzmożonego natężenia przy Cmentarzu Komunalnym można spodziewać się między godz. 13:30 a 14:00.

W Żorach największy ruch może wystąpić w godzinach popołudniowych: przy Cmentarzu Rzymskokatolickim między godz. 16:00 a 16:30, a przy Cmentarzu Komunalnym między godz. 17:00 a 17:30.

Kierowcy, którzy chcą uniknąć największych utrudnień, mogą rozważyć wizytę na cmentarzu poza wskazanymi przedziałami największego natężenia. Warto jednak pamiętać, że sytuacja będzie zależeć od konkretnej lokalizacji oraz obowiązującej organizacji ruchu.

Ubiegłoroczne dane pokazują również, że utrudnienia mogą nasilać się już 31 października. W Będzinie średnia prędkość była wówczas niższa o 13,2%, w Częstochowie o 12,9%, w Jastrzębiu-Zdroju o 15,9%, a w Żorach o 12,1% względem typowych wartości.

W tym roku kierowcom w zaplanowaniu podróży pomoże rozbudowana funkcja Traffic Info w aplikacji Yanosik. Użytkownicy będą mogli sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące wybranych cmentarzy, w tym zmiany w organizacji ruchu, dostępne parkingi, prognozowane natężenie ruchu w poszczególnych godzinach oraz aktualne utrudnienia na trasie. Informacje o rzeczywistych czasach dojazdu pomogą lepiej zaplanować podróż i wybrać dogodny moment na wizytę na cmentarzu.

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