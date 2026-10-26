Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:55 pm• Ciekawostki, Z regionu

NFZ uruchamia 3,3 mld zł na nadwykonania po zwiększeniu dotacji z budżetu państwa. Ponad 573 mln zł dla Śląskiego OW NFZ

Tegoroczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia wzrósł o 3,36 mld zł. To efekt zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla NFZ.

Dzięki temu NFZ rozliczy świadczenia wykonane w II kwartale 2026 r. ponad wartość umów z Funduszem.

Chodzi o świadczenia nielimitowane oraz leki w programach lekowych i w chemioterapii.

Obecnie dotacja z budżetu państwa dla NFZ wynosi już niemal 37 mld zł, a środki na leczenie pacjentów w 2026 r. – 227,37 mld zł. To o ponad 13 mld zł więcej niż w pierwotnym planie finansowym.

Płatności w ramach umów: na bieżąco i terminowo

NFZ rozlicza się z placówkami medycznymi za leczenie pacjentów w ramach zawartych umów na bieżąco i terminowo – w ciągu 5 dni roboczych od prawidłowo wystawionej faktury.

Za świadczenia wykonane ponad wartość umów Fundusz płaci, gdy pozwalają na to jego możliwości finansowe. Wyjątkiem są świadczenia nielimitowane, które musi sfinansować.

Dodatkowe 3,36 mld zł dla NFZ

Do tegorocznego budżetu NFZ wpłynęły dodatkowe środki – 3,36 mld zł ze zwiększonej dotacji z budżetu państwa, która obecnie wynosi niemal 37 mld zł.

Środki te pozwolą zapłacić za świadczenia medyczne i leki, które w II kwartale 2026 r. zostały zrealizowane ponad wartość umów zawartych między placówkami medycznymi a NFZ. Chodzi o tzw. nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych (które NFZ ma obowiązek sfinansować), leki w programach lekowych (innowacyjnych, ale bardzo kosztownych terapiach) oraz w chemioterapii.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc 23 października br. zmienił plan finansowy NFZ na 2026 r. w tym zakresie.

Dodatkowe środki trafią teraz do oddziałów wojewódzkich NFZ, a następnie do placówek medycznych w całej Polsce. Do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego wpłynie 573,3 mln zł.

W efekcie budżet na leczenie pacjentów w ramach NFZ wynosi już ponad 227 mld zł, czyli o 13,33 mld zł więcej, niż pierwotnie planowano.

Przypomnijmy, że NFZ rozliczył już nadwykonania za I kwartał 2026 r. w świadczeniach nielimitowanych, w programach lekowych i w chemioterapii (leki).

333 mln zł z funduszu zapasowego na finansowanie umów do końca roku

Wcześniej, na początku października 2026 r., NFZ uruchomił z funduszu zapasowego 333 mln zł. Środki te przeznaczono na zapewnienie finansowania umów do końca roku w trzech województwach: mazowieckim, opolskim i warmińsko-mazurskim.

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