Wypadek przy pracy – prawa i obowiązki

Wypadek przy pracy może przydarzyć się w każdej firmie. Zgodnie z przepisami, to zdarzenie, które charakteryzuje się nagłością, ma związek z pracą, jego przyczyna nie wynika ze stanu zdrowia pracownika, a efektem jest uraz lub zgon. Co ważne, uraz nie musi skutkować niezdolnością do pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć i kiedy przysługuje Ci świadczenie z tego tytułu.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które nastąpiło w okresie trwania ubezpieczenia wypadkowego, czyli podczas wykonywania zadań określonych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy o dzieło, o ile została zawarta z pracodawcą (lub wykonuje pracę na jego rzecz), z którym osoba pozostaje w stosunku pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek:

Podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,

Zawiadomić odpowiedniego inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym,

Ustalić okoliczności, przyczyny wypadku,

Zastosować niezbędne środki, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Jeżeli do wypadku dojdzie, trzeba zgłosić go przełożonemu, miejsce powinno zostać zabezpieczone, a następnie zostaje przeprowadzone postępowanie powypadkowe. W tym celu trzeba zebrać zespół, który w ciągu 14 dni sporządzi protokół. Pracodawca musi również prowadzić rejestr wypadków przy pracy, a także przechowywać protokół z ustalenia przyczyn i okoliczności z całą dokumentacją przez 10 lat. Obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie do ZUSu wniosku o świadczenie z tytułu wypadku. Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy i masz wątpliwości dotyczące tego, czy wszystkie kroki zostały podjęte zgodnie z kodeksem pracy, skorzystaj z konsultacji z doświadczoną adwokat https://www.haczykowska.legal/ .

Prawa pracownika

Pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna lub dodatek pielęgnacyjny. Możliwe jest również pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Świadczenia nie otrzyma osoba, która umyślnie lub wskutek zaniedbania narusza przepisy o ochronie zdrowia i życia (o ile udowodniono, że to było przyczyną wypadku) oraz jeśli do zdarzenia doszło, gdy pracownik był pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub alkoholu. Więcej informacji o prawach pracownika znajdziesz na stronie https://www.haczykowska.legal/aktualnosci .

Warto pamiętać, że na równi z wypadkiem w pracy traktuje się zdarzenie, któremu uległ pracownik w trakcie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony i przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

