Wynajem dźwigów zamiast zakupu własnej maszyny. Tak można usprawnić prace na budowie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:26 am• Ciekawostki

Ciężkie prefabrykaty, konstrukcje stalowe, materiały na wyższe kondygnacje czy wielkogabarytowe urządzenia przemysłowe. Ich przemieszczanie wymaga specjalistycznego sprzętu, który nie zawsze opłaca się kupować na własność. Coraz więcej prac budowlanych i montażowych można realizować, korzystając z wynajętych żurawi. WynajmijDzwig.pl oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw oraz inwestorów prywatnych, zapewniając dostęp do dźwigów samojezdnych, żurawi szybkomontujących i kompleksowego wsparcia technicznego.

Odpowiedni dźwig może znacząco usprawnić organizację budowy

Na placu budowy wiele czynności zależy od możliwości sprawnego transportowania materiałów. Ręczne przemieszczanie ciężkich elementów bywa czasochłonne, a wykorzystanie urządzeń o zbyt małym udźwigu ogranicza tempo prowadzonych robót. Dźwig pozwala dostarczać ładunki bezpośrednio do wyznaczonych miejsc, również na znacznej wysokości.

Korzyści z zastosowania sprzętu dźwigowego są szczególnie widoczne podczas realizacji konstrukcji żelbetowych, montażu prefabrykatów oraz wykonywania prac dekarskich. Żuraw może podawać na kolejne kondygnacje palety z materiałami, elementy deskowania, zbrojenie, więźbę dachową czy inne ładunki mieszczące się w jego parametrach technicznych.

W przypadku budownictwa przemysłowego zastosowanie dźwigów jest jeszcze szersze. Maszyny pomagają w ustawianiu stalowych słupów i dźwigarów, montażu urządzeń technologicznych oraz instalowaniu dużych elementów infrastruktury technicznej.

Właściwie dobrany żuraw ogranicza konieczność wielokrotnego przemieszczania materiałów i ułatwia koordynację pracy poszczególnych ekip. Dzięki temu wykonawca może lepiej wykorzystać czas przewidziany na realizację inwestycji.

Dźwigi samojezdne czy żurawie szybkomontujące?

Wybór odpowiedniego sprzętu zależy przede wszystkim od charakteru prowadzonych prac. Jeśli konieczne jest jednorazowe podniesienie ciężkiego elementu, dobrym rozwiązaniem może być żuraw samojezdny. Maszyny tego rodzaju posiadają podwozie kołowe i teleskopowy wysięgnik, dzięki czemu można je wykorzystywać podczas zleceń realizowanych w różnych lokalizacjach.

WynajmijDzwig.pl oferuje między innymi żurawie marki Liebherr. Model Liebherr LTM 1030/2 dysponuje maksymalnym udźwigiem 35 ton i wysięgnikiem teleskopowym o długości 30 metrów. Większy Liebherr LTM 1050-3.1 ma maksymalny udźwig 50 ton oraz wysięgnik o długości 38 metrów. Oba modele wynajmowane są z operatorem, co stanowi istotne udogodnienie przy krótkoterminowych pracach montażowych.

Innym rozwiązaniem są żurawie szybkomontujące dolnoobrotowe, szczególnie przydatne podczas realizacji domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów usługowych. Urządzenia te mogą pozostawać na placu budowy przez dłuższy czas, zapewniając regularny transport materiałów na kolejne kondygnacje.

W ofercie firmy znajdują się żurawie takich producentów jak Cattaneo, San Marco, Potain, Terex czy Tecnolift. Poszczególne maszyny różnią się wysokością podnoszenia, długością wysięgnika i dopuszczalnym udźwigiem. Pozwala to dopasować urządzenie zarówno do niewielkiej działki budowlanej, jak i większej inwestycji deweloperskiej.

Wynajem dźwigów pozwala lepiej kontrolować koszty inwestycji

Zakup specjalistycznego żurawia to wydatek, który ma uzasadnienie przede wszystkim wtedy, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje go regularnie. Sama cena maszyny nie jest jednak jedynym kosztem. Trzeba pamiętać również o przeglądach technicznych, konserwacji, naprawach, ubezpieczeniu oraz organizacji transportu pomiędzy budowami.

Dla firm realizujących różnorodne inwestycje korzystniejsze może okazać się zamawianie sprzętu dopasowanego do aktualnych potrzeb. Inny żuraw będzie potrzebny podczas montażu ciężkiej konstrukcji stalowej, a inny do codziennego przemieszczania materiałów przy budowie kilkukondygnacyjnego budynku.

Profesjonalny wynajem dźwigów oferowany przez WynajmijDzwig.pl umożliwia korzystanie z maszyn bez konieczności utrzymywania własnej floty. Klient może zamówić żuraw samojezdny z operatorem do określonych prac lub zdecydować się na długoterminowy wynajem urządzenia szybkomontującego.

Firma zapewnia również pomoc w wyborze właściwego modelu, uwzględniając masę podnoszonych elementów, promień roboczy, wysokość montażu oraz warunki panujące na placu budowy. Takie podejście pozwala uniknąć wynajmowania maszyny o parametrach nieodpowiadających rzeczywistym wymaganiom.

WynajmijDzwig.pl oferuje również transport, montaż i serwis żurawi

Dostarczenie urządzenia na teren inwestycji to dopiero jeden z etapów przygotowania sprzętu do pracy. W przypadku żurawi szybkomontujących konieczne jest przeprowadzenie montażu, odpowiednie ustawienie maszyny i przygotowanie jej do eksploatacji zgodnie z wymaganiami technicznymi.

WynajmijDzwig.pl zapewnia usługi związane z transportem żurawi, ich montażem oraz obsługą techniczną. Oferta obejmuje także konserwację urządzeń transportu bliskiego, serwis i naprawy sprzętu dźwigowego.

To istotne udogodnienie dla przedsiębiorstw budowlanych, które chcą ograniczyć liczbę podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i utrzymanie żurawia. Możliwość korzystania ze wsparcia technicznego przez okres wynajmu ułatwia organizację robót oraz planowanie kolejnych etapów inwestycji.

Firma zajmuje się również sprzedażą żurawi budowlanych, w tym urządzeń marki Cattaneo. Dzięki temu przedsiębiorstwa planujące rozwój własnego zaplecza maszynowego mogą rozważyć zarówno wynajem, jak i zakup odpowiedniego sprzętu.

Ile kosztuje wypożyczenie dźwigu budowlanego?

Koszt usługi zależy od rodzaju urządzenia, okresu użytkowania, lokalizacji inwestycji oraz zakresu prac dodatkowych. W przypadku żurawi kołowych najczęściej stosowane są stawki godzinowe, natomiast długoterminowy wynajem żurawi szybkomontujących rozliczany jest miesięcznie.

Na stronie WynajmijDzwig.pl dostępne są przykładowe ceny poszczególnych urządzeń. Wynajem żurawia samojezdnego Liebherr LTM 1030/2 z operatorem rozpoczyna się od 400 zł netto za godzinę, a większego modelu LTM 1050-3.1 od 550 zł netto za godzinę.

Z kolei w przypadku żurawi szybkomontujących stawki niektórych modeli San Marco rozpoczynają się od 4999 zł netto miesięcznie. W ofercie znajdują się także większe urządzenia przeznaczone do bardziej wymagających inwestycji.

Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie. Przed złożeniem zamówienia warto określić przewidywany czas pracy, rodzaj podnoszonych elementów oraz warunki dojazdu. Pozwoli to przygotować wycenę uwzględniającą specyfikę konkretnego przedsięwzięcia.

Dźwigi na wynajem w całej Polsce

WynajmijDzwig.pl obsługuje inwestycje na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i okolicznych miejscowości. Z usług mogą korzystać generalni wykonawcy, deweloperzy, firmy montażowe, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz inwestorzy prywatni.

Oferta nie ogranicza się do dużych placów budowy. Kompaktowe żurawie szybkomontujące znajdują zastosowanie również na niewielkich działkach, gdzie ograniczona przestrzeń utrudnia wykorzystanie tradycyjnych maszyn. Z kolei dźwigi kołowe sprawdzają się przy krótkich zleceniach wymagających podniesienia ciężkiego ładunku i jego precyzyjnego ustawienia.

Przed zamówieniem urządzenia warto przygotować podstawowe informacje dotyczące inwestycji, przede wszystkim lokalizację, termin rozpoczęcia prac, masę ładunków i wymaganą wysokość podnoszenia. Na tej podstawie specjaliści WynajmijDzwig.pl mogą pomóc w doborze sprzętu oraz ustaleniu warunków współpracy.

Z firmą można skontaktować się telefonicznie pod numerem 799 799 334 lub mailowo: biuro@wynajmijdzwig.pl. Dostępność różnych rodzajów żurawi, elastyczny okres wynajmu oraz zaplecze techniczne pozwalają dopasować usługę do harmonogramu budowy, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu własnego urządzenia.

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