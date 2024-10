XX Miejski Konkurs Plastyczny „Impresje Baletowe” w MDK 1 w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:09 pm• Ważne w mieście

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które interesują się rysunkiem, muzyką, malarstwem oraz tańcem, do udziału w XX Miejskim Konkursie Plastycznym „Impresje Baletowe”. Konkurs odbędzie się na żywo w Miejskim Domu Kultury 1 (MDK 1) w Zabrzu, przy ul. Taropolskiej 50, 21 listopada 2024 roku w godzinach 10:00-12:00.

Emocje sztuki: taniec, malarstwo i muzyka w jednym

Konkurs „Impresje Baletowe” to wyjątkowa okazja do połączenia muzyki, tańca i plastyki. Uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenia emocji, które sztuka baletowa w nich wzbudza, za pomocą malarstwa i rysunku. Konkurs jest doskonałą platformą do pokazania talentu i kreatywności, inspirując młodych ludzi do twórczego wyrażania siebie.

Zgłoszenia do 15 listopada

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 15 listopada 2024 roku. Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne do pobrania online – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi i dołączenia do konkursu!

Jury konkursu

Prace uczestników oceniać będą wybitni specjaliści ze świata sztuki i muzyki:

Profesor Marian Oslislo , wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

, profesor ASP w Katowicach. Arlena Różycka-Gałązka, dyrektor MDK 1 w Zabrzu oraz dyrygent Zespołu Chóralnego Młodzieży „Resonans con tutti”.

Gdzie i kiedy?

Miejsce: Miejski Dom Kultury 1 w Zabrzu, ul. Taropolska 50

21 listopada 2024 roku Godzina: 10:00-12:00

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do wzięcia udziału w konkursie oraz do wspierania młodych talentów swoją obecnością!

źródło: UM Zabrze

