Senior dla Seniora: Wyjątkowa wystawa twórczości seniorskiej w Zabrzu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Zabrze oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu serdecznie zapraszają na wyjątkową wystawę „Senior dla Seniora”, prezentującą malarstwo, ikony oraz rękodzieło stworzone przez utalentowanych seniorów z zabrzańskich kół. Wernisaż odbędzie się 4 listopada 2024 roku o godzinie 17:00 w Galerii MOK przy ulicy 3 Maja 91a.

Pasja i talent w każdym dziele

Malarstwo Arlety Skurskiej

Wśród eksponowanych prac znajdzie się malarstwo Arlety Skurskiej, artystki znanej z różnorodnej tematyki i unikalnego stylu. Jej obrazy odzwierciedlają bogactwo doświadczeń życiowych oraz głęboką wrażliwość na otaczający świat. To doskonała okazja, by zapoznać się z twórczością, która łączy tradycję z nowoczesnością.

Ikony inspirowane sztuką sakralną

Seniorki z Koła nr 11 zaprezentują ikony inspirowane sztuką sakralną. Prace te są wynikiem wielu godzin precyzyjnej pracy i oddania. Każda ikona to nie tylko dzieło artystyczne, ale również wyraz głębokiej duchowości i kontemplacji. Widzowie będą mogli podziwiać bogactwo detali oraz mistrzostwo techniki.

Rękodzieło pełne kreatywności

Koło nr 3 przygotowało kolekcję rękodzieła, która podkreśla kreatywność i zdolności manualne twórców. Wśród eksponatów znajdą się unikatowe przedmioty, takie jak hafty, wyroby z drewna czy ceramiki. Każdy z nich jest niepowtarzalny i odzwierciedla pasję oraz zaangażowanie autorów.

Cele wystawy „Senior dla Seniora”

Promowanie aktywności twórczej seniorów

Wystawa ma na celu promowanie aktywności twórczej osób zrzeszonych w zabrzańskich kołach seniorów. Organizatorzy pragną pokazać, że pasja i talent nie znają wieku, a seniorskie lata mogą być czasem pełnym twórczych wyzwań i realizacji marzeń.

Międzypokoleniowa integracja

Jednym z głównych założeń wydarzenia jest międzypokoleniowa integracja i wymiana doświadczeń. Wystawa stwarza przestrzeń do spotkań, rozmów i nawiązywania nowych relacji między osobami w różnym wieku. To doskonała okazja do budowania więzi społecznych i wzajemnego zrozumienia.

Prezentacja hobby szerokiej publiczności

Dla wielu seniorów jest to pierwsza okazja, by pokazać swoje hobby szerokiej publiczności. Wystawa umożliwia im podzielenie się swoją pasją, talentem i osiągnięciami, co może stać się inspiracją dla innych do rozwijania własnych zainteresowań.

Informacje praktyczne

Data i miejsce

Wernisaż: 4 listopada 2024 r., godz. 17:00

4 listopada 2024 r., godz. 17:00 Miejsce: Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a

Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a Wystawa czynna do: 25 listopada 2024 r.

Godziny otwarcia Galerii MOK

Poniedziałek: 7:00 – 19:00

7:00 – 19:00 Wtorek: 7:00 – 19:30

7:00 – 19:30 Środa: 7:00 – 16:00

7:00 – 16:00 Czwartek: 7:00 – 17:00

7:00 – 17:00 Piątek: 7:00 – 15:00

Godziny otwarcia Galerii MOK mogą ulec zmianie. Przed przybyciem zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 32 278 08 02 lub 531 614 667.

Wstęp wolny

Wstęp na wystawę jest bezpłatny, co umożliwia każdemu zainteresowanemu zapoznanie się z twórczością zabrzańskich seniorów.

Organizatorzy wydarzenia

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Zabrze

Organizacja od lat działa na rzecz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Poprzez różnorodne inicjatywy kulturalne i społeczne, Związek wspiera rozwój pasji i zainteresowań swoich członków, tworząc przestrzeń do realizacji twórczych aspiracji.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

MOK w Zabrzu to instytucja, która aktywnie promuje kulturę i sztukę w mieście. Współorganizując wystawę, MOK udostępnia przestrzeń Galerii oraz wspiera działania mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców.

Dlaczego warto odwiedzić wystawę?

Spotkanie z lokalną sztuką

Wystawa „Senior dla Seniora” to wyjątkowa okazja, by poznać twórczość lokalnych artystów i docenić ich wkład w kulturę regionu. Prace prezentowane na wystawie są odzwierciedleniem bogactwa doświadczeń i perspektyw seniorów, co czyni je szczególnie interesującymi.

Inspiracja i motywacja

Dla odwiedzających wystawa może stać się źródłem inspiracji i motywacji do rozwijania własnych pasji. Pokazuje, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń i że twórczość może być wspaniałym sposobem na aktywne spędzanie czasu.

Wsparcie dla seniorów

Odwiedzając wystawę, wspieramy inicjatywy społeczne skierowane do seniorów i wyrażamy uznanie dla ich pracy. To ważny gest, który pokazuje, że doceniamy ich zaangażowanie i chcemy uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.

Dodatkowe atrakcje

Spotkania z twórcami

Podczas wernisażu oraz w trakcie trwania wystawy istnieje możliwość spotkania z twórcami. To doskonała okazja, by porozmawiać o ich inspiracjach, technikach pracy oraz wymienić się spostrzeżeniami na temat prezentowanych dzieł.

Warsztaty i prelekcje

Organizatorzy planują również warsztaty artystyczne oraz prelekcje na temat sztuki i twórczości seniorskiej. Szczegółowy harmonogram wydarzeń będzie dostępny w Galerii MOK oraz na stronach internetowych organizatorów.

Jak dotrzeć na miejsce?

Lokalizacja

Galeria MOK znajduje się w centrum Zabrza, przy ulicy 3 Maja 91a, co zapewnia dogodny dojazd zarówno komunikacją miejską, jak i własnym transportem. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz miejsca parkingowe.

