DTŚ połączy się z A4: Nowy etap budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:11 pm• Ruda Śląska

Ogłoszono przetarg na budowę nowego odcinka trasy N-S, który połączy Drogową Trasę Średnicową (DTŚ) z autostradą A4. Inwestycja o wartości ponad 200 mln zł, finansowana z unijnego wsparcia, będzie realizowana w ciągu 28 miesięcy. Prace obejmą również przebudowę fragmentu ul. 1 Maja.

Kluczowa inwestycja drogowa w regionie

Budowa kolejnego odcinka trasy N-S to ważny etap, który umożliwi bezkolizyjny przejazd pomiędzy dwiema głównymi arteriami regionu – Drogową Trasą Średnicową i autostradą A4. Projekt obejmuje budowę dwujezdniowej trasy, która połączy istniejący węzeł przy ul. Bielszowickiej z węzłem autostradowym. W ramach inwestycji powstanie również wiadukt nad linią kolejową i cmentarzem przy ul. 1 Maja, o długości ponad 150 m – będzie to najdłuższy obiekt na trasie N-S.

Przebudowa infrastruktury drogowej

Modernizacja ul. 1 Maja i nowe obiekty

W ramach inwestycji zostanie przebudowana ul. 1 Maja na odcinku od przejazdu kolejowego do autostrady A4. W rejonie ul. Mostowej planowane jest powstanie kładki pieszo-rowerowej, a w pobliżu szkoły podstawowej oraz cmentarza – budowa parkingu na około 70 miejsc postojowych. Przewidziany czas realizacji zadania to 28 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Finansowanie projektu

Na realizację tego etapu władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 200 mln zł unijnego dofinansowania, dzięki zwiększeniu alokacji przez Urząd Marszałkowski. To znacznie więcej niż pierwotnie planowano – wsparcie początkowo miało wynosić 140 mln zł.

Zaawansowanie prac na północ od DTŚ

Od roku trwają prace nad budową pierwszego odcinka trasy N-S na północ – od węzła z Drogową Trasą Średnicową do ul. Magazynowej. Zaawansowanie robót wynosi już około 70%. W ramach inwestycji powstanie m.in. rondo turbinowe przy ul. Magazynowej oraz przebudowa tej ulicy na odcinku 350 m. W projekcie uwzględniono budowę kanalizacji, gazociągu, ciepłociągu, a także nowych chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia. Koszt robót to około 60,5 mln zł, z czego 57,4 mln zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejne etapy budowy trasy N-S

Plany na przyszłość

Miasto Ruda Śląska planuje kontynuować budowę trasy N-S w kierunku południowym, aż do granicy z Mikołowem, gdzie droga stanie się obwodnicą Halemby. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tego odcinka.

Przetargi na kolejne odcinki na północ

Miasto ogłosiło przetargi na budowę drugiego i trzeciego odcinka trasy N-S na północ – od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej. Na realizację tych etapów pozyskano 250 mln zł dofinansowania w ramach siódmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy.

Dotychczasowe odcinki trasy N-S

Historia budowy trasy N-S

Projekt trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków, z których trzy zostały już ukończone:

Od DTŚ do ul. Magazynowej – trwa budowa, zaawansowanie prac wynosi około 70%. Od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej – planowany odcinek, trwają procedury przetargowe. Od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej – planowany odcinek, trwają procedury przetargowe. Od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli – przetarg planowany.

Dotychczasowe odcinki na południe, w kierunku autostrady A4, zostały oddane do użytku w latach 2013-2018. Wszystkie te inwestycje uzyskały dofinansowanie unijne, a ich łączny koszt wyniósł około 162 mln zł.

Podsumowanie

Nowy odcinek trasy N-S łączący Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 to kluczowa inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie, zapewniając bezkolizyjny przejazd między najważniejszymi drogami Śląska. Projekt jest finansowany z unijnych środków, a jego realizacja ma zakończyć się w ciągu 28 miesięcy. Władze Rudy Śląskiej zapowiadają kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego regionu.

źródło: UM Ruda Śląska

Visited 12 times, 8 visit(s) today