Z Zabrza prosto na lotnisko – nowe połączenia kolejowe do Pyrzowic już dostępne!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:27 pm• Ważne w mieście

Od 2 lipca 2025 roku mieszkańcy Zabrza mogą cieszyć się nowymi, bezpośrednimi połączeniami kolejowymi do Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Koleje Śląskie uruchomiły dwie nowe linie, które znacząco usprawniają dostęp do lotniska i otwierają nowe możliwości dla podróżnych planujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne wyjazdy.

Nowoczesne połączenia, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców

Dotychczasowy dojazd do lotniska w Pyrzowicach wiązał się z koniecznością przesiadek i nie zawsze dogodnych godzin odjazdów. Teraz sytuacja ulega diametralnej poprawie – bezpośrednie pociągi z Zabrza do Pyrzowic oznaczają koniec stresujących przesiadek i większy komfort podróży.

Nowe połączenia zostały wprowadzone z myślą o zwiększającym się zapotrzebowaniu na szybki i niezawodny transport do jednego z najważniejszych portów lotniczych południowej Polski – Katowice Airport.

Szczegóły nowych linii kolejowych

Linia S14: Gliwice – Pyrzowice Lotnisko

Trasa: Gliwice – Zabrze Maciejów – Zabrze Północne – Pyrzowice Lotnisko

Charakterystyka: Nowe połączenie regionalne, umożliwiające dojazd z północnych dzielnic Zabrza bez konieczności zjazdu do centrum.

Dla kogo? Idealne rozwiązanie dla mieszkańców dzielnic takich jak Mikulczyce, Maciejów czy Rokitnica.

Linia S19: Gliwice – Pyrzowice Lotnisko przez Katowice

Trasa: Gliwice – Zabrze (główna stacja) – Katowice – Pyrzowice Lotnisko

Charakterystyka: Kursująca przez główne centra aglomeracji, stanowi połączenie lotniska z dużymi miastami konurbacji śląsko-zagłębiowskiej.

Dla kogo? Najlepszy wybór dla pasażerów korzystających z głównego dworca w Zabrzu i osób przesiadających się z innych kierunków.

Komfort i oszczędność czasu

Nowe kursy Kolei Śląskich to odpowiedź na rosnące oczekiwania podróżnych. Przesiadki, korki, konieczność wcześniejszego wyjazdu – te problemy odchodzą w niepamięć. Teraz z Zabrza można dostać się na lotnisko:

bezpośrednio, bez przesiadek

w komfortowych warunkach pociągów Kolei Śląskich

z dogodnych stacji – zarówno centralnych, jak i peryferyjnych

Dodatkowo nowe trasy wpisują się w ideę zrównoważonego transportu. Wybór kolei jako środka transportu zmniejsza emisję spalin i odciąża infrastrukturę drogową, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców regionu.

Dostosowanie do potrzeb pasażerów

Wprowadzając nowe linie, Koleje Śląskie skonsultowały się z samorządami oraz przeanalizowały rzeczywiste potrzeby mieszkańców regionu. Efektem jest rozkład jazdy, który umożliwia dogodny dojazd do lotniska zarówno osobom wybierającym się w poranne loty, jak i tym, którzy wracają z podróży późnym wieczorem.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej przewoźnika, a także w aplikacjach mobilnych i na stacjach kolejowych.

Lotnisko coraz bliżej – co to oznacza dla Zabrza?

Ułatwiony dostęp do lotniska to nie tylko wygoda dla podróżnych. To również impuls rozwojowy dla miasta i regionu. Bliskość dobrze skomunikowanego portu lotniczego:

zwiększa atrakcyjność inwestycyjną Zabrza,

sprzyja rozwojowi turystyki,

ułatwia kontakty biznesowe i międzynarodowe,

wpływa pozytywnie na rynek pracy, edukacji i usług.

Dzięki nowym połączeniom kolejowym Zabrze staje się częścią zintegrowanej sieci komunikacyjnej, w której podróżowanie na większe odległości staje się szybkie, łatwe i ekologiczne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas przejazdu z Zabrza do Pyrzowic: orientacyjnie od 60 do 90 minut (w zależności od wybranej linii i liczby przystanków)

Bilety: obowiązują standardowe taryfy Kolei Śląskich, możliwy jest zakup biletów online i mobilnie

Udogodnienia: pociągi są klimatyzowane, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w miejsca na bagaż

Podsumowanie

Nowe bezpośrednie połączenia kolejowe z Zabrza do lotniska w Pyrzowicach to długo oczekiwana zmiana na lepsze. Dzięki liniom S14 i S19 mieszkańcy mają możliwość wygodnego, szybkiego i ekologicznego dojazdu do portu lotniczego Katowice Airport – bez korków, przesiadek i zbędnego stresu.

To ogromny krok w stronę nowoczesnej, dostępnej dla wszystkich komunikacji publicznej. Dla mieszkańców Zabrza oznacza to nie tylko większą wygodę podróżowania, ale też realne korzyści rozwojowe dla miasta.

Źródło: UM Zabrze, Fot. Koleje Śląskie

