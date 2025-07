Letni sezon spacerów z Muzeum Miejskim w Zabrzu rusza już 19 lipca!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:22 pm• Ważne w mieście

Zabrze latem staje się nie tylko przestrzenią odpoczynku, ale również miejscem inspirujących podróży przez historię. 19 lipca 2025 roku rusza pierwszy z cyklu spacerów organizowanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. Tematyczna wędrówka zatytułowana „Historia kołem się toczy” poprowadzi uczestników przez ślady przemysłowej przeszłości miasta, odkrywając przy tym mniej znane, ale niezwykle fascynujące miejsca w samym jego centrum.

Spacer z historią – co czeka na uczestników?

Przestrzeń, która opowiada

Letni cykl spacerów z Muzeum Miejskim w Zabrzu od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tegoroczna edycja zainaugurowana zostanie wyjątkowym wydarzeniem – spacerem, który ukazuje przemiany przemysłowego krajobrazu miasta. Pod tytułem „Historia kołem się toczy” kryje się opowieść o rozwoju Zabrza, jego zakładach przemysłowych, architekturze i ludziach, którzy przez dekady kształtowali lokalną tożsamość.

Trasa spaceru została starannie zaplanowana, by ukazać złożoną historię miejsca, które – choć wciąż dynamiczne i nowoczesne – nie zapomina o swoich korzeniach.

Informacje organizacyjne

Data: 19 lipca 2025 roku (sobota)

Godzina i miejsce zbiórki: 9:00, róg ulic Karola Miarki i Powstańców Śląskich (przy pomniku Karola Miarki)

Czas trwania: około 3 godziny (9:00–12:00)

Udział: bezpłatny, obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 506 557 904

Każdy uczestnik otrzyma unikalny „bilet z epoki” – symboliczny dokument, który stanie się przepustką do podróży przez czas i przestrzeń przemysłowego Zabrza.

Trasa spaceru – śladem przemysłowego dziedzictwa

Donnersmarckhütte i zabudowa socjalna

Spacer rozpocznie się od omówienia historii osiedla robotniczego, związanego z Donnersmarckhütte – dawną hutą, która przez dziesięciolecia była filarem zabrzańskiego przemysłu. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć zachowane budynki mieszkalne, które do dziś są świadectwem robotniczego życia sprzed stu lat.

Szpital Królowej Luizy – historia i transformacja

Wędrówka obejmie także teren obecnego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, niegdyś noszącego imię Królowej Luizy. To miejsce, które nie tylko wpisuje się w historię medycyny, ale również stanowi ważny element infrastruktury socjalnej dawnego przemysłowego miasta.

Park Hutniczy – zielona oaza przemysłu

Kolejnym punktem na trasie będzie Park Hutniczy – miejsce, które dawniej stanowiło przestrzeń rekreacyjną dla pracowników hut, a dziś jest tłem dla wielu instytucji kultury i nauki. Spacerowicze zatrzymają się przy Teatrze Nowym, Filharmonii Zabrzańskiej oraz Wydziale Nauk Medycznych Akademii Śląskiej.

Huta – teren odzyskany przez przyrodę

Przewodnicy Muzeum Miejskiego zwrócą uwagę na procesy urbanistycznej transformacji – zdewastowane tereny poprzemysłowe coraz częściej odzyskiwane są przez przyrodę lub przekształcane w przestrzenie inwestycyjne. To obraz miasta, które nie boi się wyzwań i potrafi przekształcać swoją przeszłość w nowe perspektywy.

Zabytkowy budynek huty – dziś siedziba edukacji

Ostatnim punktem spaceru będzie jeden z najstarszych zachowanych budynków dawnych zakładów hutniczych, w którym obecnie mieści się Wydział Budowy Maszyn Huty Zabrze. To doskonały przykład, jak przestrzenie o bogatej historii mogą nadal służyć mieszkańcom – tym razem jako miejsce kształcenia przyszłych inżynierów.

Nie tylko dla pasjonatów

Spacer „Historia kołem się toczy” jest wydarzeniem otwartym dla każdego – nie trzeba być znawcą historii, by czerpać radość z odkrywania swojego miasta na nowo. Przewodnicy w przystępny sposób przedstawią najważniejsze fakty, wzbogacając je o mniej znane ciekawostki i anegdoty. To także znakomita okazja do integracji lokalnej społeczności, rozmów i wymiany wspomnień.

Jak dotrzeć na miejsce zbiórki?

Autobusem: Przystanek Dworzec Autobusowy przy ul. Goethego

Tramwajem: Linia 3 – przystanek Plac Teatralny Linia 2 – przystanek Prof. Religi Linie 1, 4, 5 – przystanek Plac Wolności

Samochodem: Parking przy CH Platan

Dojazd na miejsce zbiórki jest wygodny zarówno dla osób korzystających z transportu publicznego, jak i dla tych, którzy przyjadą samochodem.

Zaproszenie do poznania miasta na nowo

W dobie cyfrowych atrakcji i pędu codzienności spacer po własnym mieście – w dodatku z przewodnikiem – może być jedną z najciekawszych form spędzania czasu. Muzeum Miejskie w Zabrzu nie tylko przypomina o lokalnej tożsamości, ale też inspiruje do głębszego poznania otaczającej nas przestrzeni.

Udział w spacerze jest całkowicie bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy telefoniczne. Warto się pospieszyć – zainteresowanie jest duże, a liczba uczestników ograniczona.

Podsumowanie

Spacer „Historia kołem się toczy” otwiera letni sezon wędrówek z Muzeum Miejskim w Zabrzu. To wydarzenie, które łączy edukację historyczną, rekreację oraz budowanie wspólnoty lokalnej. Już 19 lipca miłośnicy miasta, jego przeszłości i kultury będą mieli okazję spojrzeć na Zabrze z zupełnie nowej perspektywy. Niech ten symboliczny „bilet z epoki” stanie się zaproszeniem do podróży przez czas – podróży, która zaczyna się tuż za rogiem.

Źródło: UM Zabrze

