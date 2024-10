Zabrze wspiera rodaków z Kazachstanu: pierwsza rodzina repatriantów już w mieście

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:31 pm• Ważne w mieście

W ramach prowadzonych działań repatriacyjnych, 15 października 2024 roku do Zabrza przyjechała pierwsza rodzina zaproszonych repatriantów z Kazachstanu. Kolejna rodzina dołączy na początku listopada. Miasto przygotowało dla nich w pełni wyposażone i umeblowane mieszkania oraz oferuje wszechstronną pomoc w adaptacji do nowych warunków życia.

Proces repatriacji w Zabrzu

Zabrze aktywnie uczestniczy w procesie repatriacji, wspierając Polaków, którzy zdecydowali się powrócić do ojczyzny z Kazachstanu. Dzięki zaangażowaniu władz miasta i lokalnych instytucji, repatrianci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w trakcie osiedlania się w nowym miejscu.

Przyjazd pierwszej rodziny

15 października 2024 roku do Zabrza przybyła pierwsza rodzina repatriantów z Kazachstanu. Ich przyjazd to ważny krok w realizacji miejskiego programu wsparcia dla rodaków zza granicy. Rodzina została serdecznie powitana przez przedstawicieli miasta, którzy zapewnili niezbędną pomoc na początkowym etapie osiedlania się.

Przygotowanie mieszkań dla repatriantów

W pełni wyposażone i umeblowane lokale

Miasto Zabrze zadbało o to, aby repatrianci mogli zamieszkać w komfortowych warunkach. Dla obu rodzin przygotowano w pełni wyposażone i umeblowane mieszkania, które spełniają wszystkie standardy potrzebne do wygodnego życia. Lokale te są dostosowane do potrzeb nowych mieszkańców, co ułatwia im rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

Wsparcie oferowane przez miasto

Pomoc w adaptacji i zaklimatyzowaniu się

Po przyjeździe do Zabrza rodziny otrzymują wszechstronną pomoc w adaptacji do nowych warunków. Miasto oferuje wsparcie w zaklimatyzowaniu się, pomagając repatriantom w zapoznaniu się z lokalną społecznością, kulturą oraz codziennym funkcjonowaniem w Polsce.

Pokrycie kosztów utrzymania

Przez pierwszy rok pobytu miasto Zabrze obejmie repatriantów opieką finansową, pokrywając koszty utrzymania mieszkania. Dzięki temu rodziny mogą skupić się na integracji i budowaniu nowego życia bez obaw o podstawowe potrzeby.

Wsparcie w poszukiwaniu pracy i edukacji

Miasto aktywnie pomaga nowym mieszkańcom w poszukiwaniu pracy, kursów oraz szkoleń. Działania te mają na celu ułatwienie repatriantom wejścia na rynek pracy oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Wsparcie obejmuje także pomoc w nauce języka polskiego, jeśli jest to potrzebne, oraz informacje o możliwości korzystania z lokalnych usług edukacyjnych.

Kolejne rodziny w drodze

Na początku listopada do Zabrza przyjedzie kolejna rodzina repatriantów z Kazachstanu. Miasto jest przygotowane na ich przyjęcie, zapewniając odpowiednie warunki mieszkaniowe i pomoc w adaptacji. Kontynuacja procesu repatriacji świadczy o zaangażowaniu Zabrza w pomoc rodakom chcącym powrócić do Polski.

