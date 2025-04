ZUS będzie zamknięty 2 maja 2025 – planuj wizytę w innym terminie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:29 pm• Ciekawostki

W piątek, 2 maja 2025 roku, wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte. Tego dnia nie będzie również można skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS.

– 2 maja placówki ZUS będą zamknięte, w tym dniu nie będzie też obsługiwana infolinia przez konsultantów ZUS. Przypomnę, że 2 maja 2025 roku to dzień wolny od pracy dla pracowników ZUS-u za dzień świąteczny przypadający w sobotę, 3 maja. Dlatego, jeśli ktoś ma jakieś sprawy do załatwienia w pierwszych dniach maja, to najlepiej jeśli to zrobi przed majówką, czyli 29 czy 30 kwietnia– informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Warto pamiętać o tym, że wiele spraw w ZUS można załatwić online, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, która jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Na PUE/eZUS można m.in.: złożyć wnioski i dokumenty, sprawdzić informacje o ubezpieczeniach

i świadczeniach, skorzystać z kalkulatora emerytalnego, generować zaświadczenia z danymi z ZUS-u, czy umówić się na e-wizytę z ekspertem Zakładu .

źródło: ZUS

Visited 6 times, 3 visit(s) today