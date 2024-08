iPhone 15 Pro Max vs Samsung S24 Ultra

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:34 pm• Ciekawostki

Samsung Galaxy S24 Ultra i iPhone 15 Pro Max to jedne z najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie smartfonów. Docenili je użytkownicy na całym świecie. Zarówno jedno, jak i drugie urządzenie ma swoich zwolenników – jeżeli więc zastanawiasz się, które z nich wybrać, warto wiedzieć, co każdy z modeli ma do zaoferowania. Sprawdź, co kryje się pod ich obudowami i zobacz, który z nich sprosta Twoim oczekiwaniom.

iPhone 15 Pro Max – dla wymagających

iPhone 15 Pro Max to model z wyświetlaczem Super Retina XDR OLED (6,7 cala) o rozdzielczości 2796 x 1290 pikseli. Został wyposażony w procesor A17 Bionic chip od Apple. System iOS 17 pracuje płynnie, a pojemna bateria z funkcją szybkiego, bezprzewodowego ładowania gwarantuje możliwość użytkowania smartfonu przez cały dzień. Wodoodporność IP68 pozwala na zanurzenie urządzenia w słodkiej wodzie na maksymalną głębokość 1 metra przez maksymalnie 30 minut, dzięki czemu można go używać zarówno w deszczu, jak i pod wodą. Od początku Apple dbał o to, by jakość robionych zdjęć przewyższała inne smartfony. Trzy obiektywy 48MP + 12MP + 12MP to najpotężniejsze rozwiązanie wypuszczone na rynek. Dzięki zaawansowanym opcjom możesz tworzyć różnego rodzaju kadry, od ręki je obrabiać i publikować. Niezwykła głębia kolorów, odwzorowanie barw i szczegółowość z pewnością zachwycą każdego, kto szuka sprzętu do codziennej pracy lub komu zależy na niezrównanej jakości zdjęć. iPhone 15 Pro Max jest dostępny w sprzedaży w trzech wariantach pamięci – 256GB, 512GB, 1TB, a cena urządzenia zależy głównie od tego, jaką wersję wybierzesz. To z pewnością model dla wymagających użytkowników, którzy chcą zainwestować w jakość. W czym się różni od Samsunga? Na stronie https://magazyn.ceneo.pl/artykuly/iphone-czy-samsung znajdziesz porównanie tych dwóch producentów.

Samsung Galaxy S24 Ultra – potęga na Androidzie

Samsung Galaxy S24 Ultra został wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 3120 x 1440 pikseli. O moc i płynne działanie dba procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. System Android 14 z One UI 6 gwarantuje dostępność do szerokiej oferty aplikacji i wsparcie Google. To, co wyróżnia ten model to zdecydowanie wyspa z aparatami, która wygrywa ranking telefonów Samsung. Ma aż cztery obiektywy z tyłu – 200 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx + 50 Mpx, które pozwalają na fotografowanie nawet z dalekiej perspektywy. Najpotężniejszy zoom gwarantuje, że obiekty są wyraźne, ostre, a kolory nasycone. Sporym ułatwieniem w użytkowaniu jest rysik SPen, umożliwiający precyzyjną edycję, zaznaczanie czy pracę. Samsung Galaxy S24 Ultra został napakowany przez producenta rozwiązaniami opartymi o AI, dzięki czemu użytkownik może wykonać praktycznie każdą pracę przy wykorzystaniu smartfonu. By wyszukać informacje, wystarczy zaznaczyć miejsce na ekranie, opcja Live Translate pozwala na szybkie tłumaczenie tekstu w trakcie prowadzonej rozmowy, a asystent edycji zdjęć gwarantuje zaawansowaną edycję Twoich fotografii. Podobnie jak iPhone 15 Pro Max, posiada klasę wodoodporności IP68 i solidną baterią. Szczegółowe porównanie modeli znajdziesz na stronie: https://magazyn.ceneo.pl/artykuly/iphone-15-pro-max-czy-samsung-galaxy-s24-ultra.

Za iPhone 15 Pro Max 256 GB trzeba zapłacić nieco ponad 6000 zł, z kolei najwyższa konfiguracja to wydatek rzędu 8000 zł i więcej. Za najnowocześniejszy model Samsunga w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej i 12 GB RAM trzeba zapłacić około 6000 zł, z kolei 1 TB to już wydatek około 7600 zł. Wybór zależy głównie od preferencji użytkownika – zarówno jeden jak i drugi smartfon ma wiele do zaoferowania.

