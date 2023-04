11 tysięcy nowych drzew w lasach komunalnych Biskupic

W Biskupicach, w lesie komunalnym, odbyła się kolejna w tym roku akcja nasadzenia drzew. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 20, SP nr 21 oraz SP nr 22 zasadziła tysiąc sadzonek buku i klonu zwyczajnego. To piękna inicjatywa, której celem jest zwiększenie liczby drzew w naszych lasach komunalnych. W tym roku zabrzańskie lasy komunalne zyskają w sumie 11 tysięcy młodych drzew, co pozytywnie wpłynie na nasze otoczenie i nasze zdrowie.

Drzewa są niezwykle ważne dla naszego ekosystemu. Zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o nasze lasy i zwiększać ich zasoby. Dzisiejsza akcja sadzenia drzew jest doskonałym przykładem na to, jak młodzież może aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska.

Tym razem młodzież sadziła nowy fragment lasu w miejscu, gdzie pierwotnie rosły topole balsamiczne – gatunek obcy, pochodzący z terenów Ameryki Północnej, który został sprowadzony przed laty do naszego kraju. Działania takie są bardzo istotne, ponieważ pomagają zachować równowagę ekosystemu. Dobór gatunku sadzonek, które zostały dziś wkopane, nie jest przypadkowy. Buki i klony to gatunki, które doskonale sprawdzają się w naszym klimacie. Są odporne na choroby, szybko rosną i tworzą korzystne warunki dla innych gatunków roślin i zwierząt.

Warto podkreślić, że sadzenie drzew to nie tylko gest ekologiczny, ale także inwestycja w przyszłość. Drzewa rosnąc, zwiększają swoją wartość i wpływają pozytywnie na nasze otoczenie. Ich korzenie przyczepiają się do ziemi, zapobiegając erozji gleby. Ich liście i gałęzie stanowią doskonałą osłonę przed słońcem i wiatrem. Dzięki nim nasze otoczenie staje się bardziej przyjazne i zrównoważone.

W dzisiejszych czasach, kiedy globalne problemy ekologiczne stają się coraz bardziej palące, takie akcje są niezwykle istotne. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszej planety, a sadzenie drzew to jedna z najlepszych metod na to. Cieszy nas fakt, że w Biskupicach młodzież aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska i angażuje się w takie inicjatywy. To oni są przyszłością naszej planety i to właśnie im należy przekazywać wiedzę o ochronie środowiska oraz rozwijać ich świadomość ekologiczną.

– Buk i klon są jednymi z głównych gatunków lasotwórczych w Polsce. Młodzież ma dziś do dyspozycji 2-3 letnie sadzonki, co daje obraz jak długotrwałym procesem jest odbudowa lasu. Z drugiej jednak strony zastępujemy gatunki obce rodzimymi, dzięki czemu odbudowujemy naturalną florę i faunę. W tym roku planujemy zasadzić ponad 11 tys. nowych drzew w zabrzańskich lasach komunalnych – komentuje leśnik dr Piotr Malcher

źródło UM Zabrze