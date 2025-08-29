51 nauczycieli złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało akty mianowania

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:38 pm• Ważne w mieście

W czwartek 28 sierpnia 2025 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu odbyła się uroczysta ceremonia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podniosłe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, instytucji oświatowych i związków zawodowych, a jego bohaterami było 51 pedagogów z lokalnych szkół i przedszkoli.

Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 36

Ślubowanie nauczycieli mianowanych to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu edukacyjnym miasta. Tegoroczna uroczystość odbyła się w przestronnej auli SP nr 36, gdzie zgromadzili się zarówno wyróżnieni pedagodzy, jak i zaproszeni goście.

W wydarzeniu wzięli udział Prezydent Miasta Zabrze Kamil Żbikowski, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak, przedstawiciele Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, a także reprezentanci związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Ślubowanie i akty mianowania – symbol profesjonalizmu i odpowiedzialności

Awans zawodowy nauczycieli

Stopień nauczyciela mianowanego to trzeci z czterech stopni awansu zawodowego w polskim systemie oświaty. Aby go uzyskać, pedagodzy muszą wykazać się nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale także zaangażowaniem w rozwój zawodowy oraz aktywnością w pracy na rzecz szkoły i uczniów.

Ślubowanie odebrane przez Prezydenta Miasta ma charakter symboliczny i podkreśla odpowiedzialność społeczną zawodu nauczyciela. Akt mianowania to nie tylko dokument potwierdzający awans – to również zobowiązanie do rzetelnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

51 nowych mianowanych pedagogów

W tym roku aż 51 nauczycieli z zabrzańskich szkół podstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowych złożyło uroczyste ślubowanie. Odebrali oni akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego z rąk Prezydenta Kamila Żbikowskiego.

Słowa uznania i gratulacje od władz miasta

Prezydent Zabrza: “To misja i powołanie”

Podczas ceremonii Prezydent Miasta Kamil Żbikowski podkreślił, że praca nauczyciela to wyjątkowe powołanie, wymagające nie tylko wiedzy, ale także cierpliwości, empatii i oddania.

– Serdecznie gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy dziś uzyskali stopień mianowania. To dowód na wasze zaangażowanie i konsekwencję w pracy zawodowej. Życzę, abyście czerpali satysfakcję z codziennych obowiązków i czuli dumę z wpływu, jaki wywieracie na młode pokolenie – mówił Prezydent.

Gratulacje pedagogom złożyli również Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Olejniczak oraz przedstawiciele związków zawodowych, którzy podkreślali znaczenie inwestowania w rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej.

Znaczenie awansu dla lokalnej społeczności

Lepsza edukacja dla zabrzańskich uczniów

Awans zawodowy nauczycieli to nie tylko indywidualne osiągnięcie, ale także wartość dodana dla całej społeczności szkolnej. Mianowani pedagodzy stają się mentorami dla młodszych kolegów, aktywnie uczestniczą w tworzeniu innowacyjnych programów edukacyjnych i podnoszą jakość nauczania w mieście.

Nowi nauczyciele mianowani będą wspierać rozwój zabrzańskich uczniów, przygotowując ich do wyzwań współczesnego świata i wzmacniając rolę szkoły jako miejsca wszechstronnego rozwoju.

Tradycja i prestiż ślubowania

Ceremonie mianowania nauczycieli w Zabrzu mają charakter cykliczny i od lat wpisują się w lokalny kalendarz wydarzeń edukacyjnych. Dla nauczycieli to wyjątkowy moment, który często porównują do symbolicznego wejścia na kolejny szczebel kariery.

Ślubowanie składane w obecności władz miasta i środowiska oświatowego wzmacnia poczucie wspólnoty i dumy zawodowej. To także okazja, by podkreślić, że zawód nauczyciela – choć trudny i wymagający – wciąż cieszy się dużym społecznym uznaniem.

Podsumowanie

Uroczystość, która odbyła się 28 sierpnia 2025 r. w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu, była świętem lokalnej edukacji. Aż 51 nauczycieli złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało akty mianowania, co potwierdza wysoki poziom kadry pedagogicznej w mieście.

Wydarzenie pokazało, że Zabrze konsekwentnie stawia na rozwój oświaty, doceniając pracę nauczycieli i podkreślając ich rolę w wychowaniu młodych pokoleń. Dzięki takim inicjatywom prestiż zawodu nauczyciela zyskuje na znaczeniu, a jakość edukacji w mieście stale rośnie.

Źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 3 visit(s) today