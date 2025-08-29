20-latek zatrzymany za serię kradzieży w sklepie przy ul. Wolności – grozi mu 5 lat więzieniaotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:35 pm• Ważne w mieście

Zatrzymany 20-latek kradł artykuły spożywcze przez kilka dni – zatrzymanie przy ul. Wolności w Zabrzu

Zabrzańscy policjanci z II Komisariatu zatrzymali 20-latka, który przez kilka dni systematycznie okradał sklep spożywczy przy ul. Wolności. Straty oszacowano na ponad 1000 złotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Powtarzające się kradzieże na ul. Wolności – młody sprawca zatrzymany na gorącym uczynku

W czwartek 28 sierpnia 2025 roku, około godziny 14:00, funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Zabrzu zostali wezwani do interwencji w jednym ze sklepów przy ulicy Wolności. Zgłoszenie dotyczyło ujęcia na gorącym uczynku mężczyzny, który dopuścił się kradzieży artykułów spożywczych.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali pracowników ochrony, którzy zatrzymali młodego mężczyznę próbującego opuścić sklep bez zapłaty za zabrany towar. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że nie była to jego pierwsza kradzież w tym samym miejscu.

Kradł regularnie przez kilka dni – wartość strat przekroczyła 1000 zł

Systematyczne działanie młodego złodzieja

Jak się okazało, 20-latek nie działał impulsywnie ani jednorazowo. Przez kilka kolejnych dni odwiedzał ten sam sklep i kradł różnego rodzaju artykuły spożywcze. Zgromadzone dowody oraz monitoring sklepu jednoznacznie wskazują, że młody mężczyzna dopuścił się szeregu drobnych kradzieży, których łączna wartość przekroczyła 1000 złotych.

Takie działanie – choć pozornie niewielkie w skali jednej wizyty – łącznie spełnia przesłanki przestępstwa, a nie wykroczenia. To istotna różnica, która przekłada się bezpośrednio na poważniejsze konsekwencje prawne.

Konsekwencje prawne – do 5 lat pozbawienia wolności

Z wykroczenia w przestępstwo

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem karnym, kradzież, której wartość przekracza 800 złotych, uznawana jest za przestępstwo. Co więcej, w przypadku powtarzającego się działania – jak miało to miejsce w tej sytuacji – sąd może uznać to za tzw. czyn ciągły. W takiej sytuacji dolicza się wszystkie kradzieże do jednego czynu karalnego, co skutkuje zaostrzeniem odpowiedzialności karnej.

Zatrzymany 20-latek został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze decyzje prokuratury. Policja poinformowała, że sprawa zostanie niebawem przekazana do sądu. Mężczyzna może usłyszeć zarzuty, za które grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Kradzieże sklepowe – problem narastający w całej Polsce

Nie tylko Zabrze boryka się z tym zjawiskiem

Zabrzański przypadek nie jest odosobniony. W ostatnich miesiącach wiele miast w Polsce notuje wzrost liczby kradzieży sklepowych. Wpływ na to mają różne czynniki – od trudnej sytuacji ekonomicznej po brak skutecznych systemów prewencyjnych w niektórych punktach handlowych.

Choć wiele kradzieży dotyczy drobnych produktów – takich jak słodycze, napoje, konserwy czy nabiał – to łączna wartość strat ponoszonych przez sklepy bywa znaczna. Przypadki powtarzających się kradzieży przez jedną osobę, jak w Zabrzu, stają się szczególnie niepokojące, ponieważ pokazują, że sprawcy czują się bezkarni.

Monitoring i czujność personelu – kluczowe w wykrywaniu sprawców

Reakcja ochrony i pracowników sklepu przy ul. Wolności zasługuje na uznanie

W przypadku opisywanej kradzieży kluczową rolę odegrała szybka reakcja personelu sklepu oraz pracowników ochrony. To właśnie oni rozpoznali sprawcę na podstawie wcześniejszych zapisów z monitoringu i nie dopuścili do kolejnej skutecznej kradzieży. Ich czujność i zdecydowane działanie doprowadziły do ujęcia 20-latka na gorącym uczynku oraz przekazania go w ręce policji.

Zabrzańska policja podkreśla, że monitoring w sklepach oraz współpraca z personelem to nieocenione narzędzia w walce z tego typu przestępczością. Coraz więcej placówek inwestuje w nowoczesne systemy zabezpieczeń, a także w szkolenia z zakresu rozpoznawania i reagowania na podejrzane zachowania klientów.

Społeczny wymiar kradzieży – kradzież to nie sposób na przetrwanie

Brak pobudek ekonomicznych nie usprawiedliwia przestępstwa

Choć w niektórych przypadkach sprawcy tłumaczą się trudną sytuacją życiową, bezrobociem czy brakiem środków do życia, organy ścigania i sądy coraz częściej podkreślają, że kradzież – nawet najmniejsza – nie może być usprawiedliwieniem. W przypadku zatrzymanego 20-latka nie wskazano żadnych przesłanek świadczących o jego dramatycznej sytuacji finansowej.

To istotne, ponieważ społeczna tolerancja wobec kradzieży jako „formy przetrwania” jest coraz niższa. Właściciele sklepów, ich pracownicy, ale też sami klienci, oczekują sprawiedliwości i egzekwowania prawa wobec każdego, kto narusza zasady współżycia społecznego.

Policja apeluje: każda kradzież powinna być zgłaszana

Współpraca obywateli z funkcjonariuszami kluczowa w walce z przestępczością

Zabrzańska policja przypomina mieszkańcom, że każda kradzież – niezależnie od jej skali – powinna być zgłaszana. Często właśnie drobne incydenty, które pozostają bez reakcji, rosną do rozmiarów poważnych przestępstw. Odpowiednia reakcja może nie tylko ograniczyć straty materialne, ale również wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie.

Dzięki współpracy lokalnych społeczności z policją, możliwe jest skuteczniejsze identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń. W Zabrzu coraz częściej obserwujemy pozytywne efekty takiej współpracy, co potwierdza również opisywana interwencja z ul. Wolności.

Podsumowanie: przykład z Zabrza pokazuje, że system działa

Zatrzymanie 20-latka, który przez kilka dni systematycznie okradał sklep przy ul. Wolności w Zabrzu, to przykład skutecznego działania zarówno pracowników sklepu, jak i zabrzańskiej policji. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy udało się przerwać proceder i postawić sprawcę przed odpowiedzialnością karną.

Sprawa przypomina, że nawet drobne kradzieże są przestępstwem i nie mogą pozostać bez reakcji. Policja oraz mieszkańcy muszą wspólnie dbać o porządek i bezpieczeństwo – bo to od naszej czujności zależy, jak wygląda codzienność w naszych dzielnicach.

Źródło: Policja Zabrze

