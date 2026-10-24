Barbórka CUP 2026 w Zabrzu. Cztery dni gimnastycznych zmagań i około 150 młodych zawodników na otwarcie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:19 pm• Ważne w mieście

Zabrze będzie gospodarzem kilku dni rywalizacji w gimnastyce sportowej. Od 3 do 6 grudnia 2026 roku w mieście odbędą się zawody dla młodych talentów oraz międzynarodowy turniej juniorów i seniorów. Sportowe zmagania rozpocznie „Barbóreczka”, podczas której swoje umiejętności zaprezentuje około 150 zawodników w wieku od 7 do 16 lat.

Barbórka CUP 2026 w Zabrzu. Młodzi gimnastycy rozpoczną rywalizację 3 grudnia

Pierwszym wydarzeniem grudniowego cyklu zawodów gimnastycznych będzie turniej „Barbóreczka”, zaplanowany na czwartek, 3 grudnia 2026 roku. Zawody odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu.

Na starcie stanie około 150 młodych sportowców, którzy zaprezentują efekty swoich treningów. Wśród uczestników znajdą się uczniowie zabrzańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, reprezentujący różne kategorie wiekowe i poziomy zaawansowania.

Rywalizacja obejmie zawodników z grupy młodzieżowej oraz klas sportowych III, II i I.

Dla części uczestników turniej będzie ważnym sprawdzianem umiejętności przed kolejnymi startami. Jednym z celów zawodów jest bowiem wyłonienie gimnastyków, którzy będą mogli reprezentować swoje środowisko podczas imprez ogólnopolskich i międzynarodowych.

Ćwiczenia na równoważni, drążku i kółkach. Co zobaczymy podczas zawodów?

Gimnastyka sportowa należy do dyscyplin wymagających zarówno dużej siły fizycznej, jak i precyzji, gibkości oraz koordynacji ruchowej. Zawodnicy będą oceniani podczas ćwiczeń na różnych przyrządach.

Dziewczęta zaprezentują się w czterech konkurencjach:

ćwiczenia na poręczach asymetrycznych,

skok przez stół gimnastyczny,

ćwiczenia wolne,

ćwiczenia na równoważni.

Chłopcy będą rywalizować na poręczach symetrycznych, drążku, grzybku i kółkach gimnastycznych, a także w skoku przez stół gimnastyczny oraz ćwiczeniach wolnych.

Zawody pozwolą porównać umiejętności młodych gimnastyków, a trenerom dadzą możliwość oceny ich przygotowania do kolejnych startów.

Od 4 do 6 grudnia międzynarodowy turniej gimnastyczny w Zabrzu

Rywalizacja nie zakończy się na zawodach najmłodszych. Dzień później, w piątek 4 grudnia, rozpocznie się Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn.

Wydarzenie potrwa do niedzieli, 6 grudnia 2026 roku, a jego uczestnikami będą zawodnicy z kategorii juniorów i seniorów.

Oznacza to, że przez cztery kolejne dni Zabrze będzie miejscem sportowej rywalizacji na różnych poziomach zaawansowania – od dzieci i młodzieży po bardziej doświadczonych gimnastyków.

Turniej ma również służyć popularyzacji gimnastyki sportowej i zachęcaniu młodych osób do rozwijania zainteresowań związanych z aktywnością fizyczną.

Barbórka CUP 2026 – terminy i miejsce zawodów

Grudniowe zawody zaplanowano w następujących terminach:

3 grudnia 2026 r. (czwartek) – „Barbóreczka”, turniej gimnastyczny dziewcząt i chłopców w wieku 7–16 lat, Hala Sportowa Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu.

4–6 grudnia 2026 r. (piątek–niedziela) – Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn w kategoriach juniorów i seniorów.

Urząd Miejski w Zabrzu nie podał jeszcze szczegółowego harmonogramu godzinowego zawodów ani informacji dotyczących zasad wstępu dla publiczności.

źródło: UM Zabrze

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