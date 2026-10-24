Piłkarskie emocje w Zabrzu! Za nami XXIII Śląski Turniej Olimpiad Specjalnych

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:22 pm• Sport

Sportowa rywalizacja, zaangażowanie zawodników i integracja poprzez piłkę nożną. 21 października 2026 roku w Zabrzu odbył się XXIII Śląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie zorganizowane przy udziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgromadziło uczestników, dla których futbol jest nie tylko pasją, ale także sposobem na rozwijanie umiejętności i przełamywanie barier.

Olimpiady Specjalne w Zabrzu. Piłka nożna połączyła zawodników

W środę, 21 października, Zabrze stało się miejscem sportowej rywalizacji w ramach XXIII Śląskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie odbyło się przy współudziale zabrzańskiego MOSiR-u.

Na boisku liczyły się nie tylko umiejętności piłkarskie i zdobywane bramki. Równie ważne były współpraca w drużynie, przestrzeganie zasad fair play oraz wzajemny szacunek.

Turniej stworzył zawodnikom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, sprawdzenia się podczas meczów i doświadczenia emocji towarzyszących sportowej rywalizacji.

Dla uczestników takie zawody są również okazją do rozwijania samodzielności, budowania pewności siebie oraz nawiązywania nowych znajomości.

XXIII Śląski Turniej Piłki Nożnej promował sport bez barier

Olimpiady Specjalne to ruch sportowy skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem jest zapewnienie możliwości regularnego treningu i udziału w zawodach sportowych, niezależnie od poziomu umiejętności uczestników.

Organizowane w ramach tego ruchu turnieje pozwalają zawodnikom rozwijać sprawność fizyczną, uczyć się współpracy i zdobywać doświadczenie w rywalizacji sportowej.

Zabrzańskie zawody były kolejnym przykładem wykorzystania piłki nożnej jako narzędzia integracji społecznej. Uczestnicy mogli poczuć atmosferę turnieju, reprezentować swoje drużyny i wspólnie przeżywać sportowe emocje.

Istotną rolę w przygotowaniu zawodników odgrywają również trenerzy i opiekunowie, którzy wspierają ich zarówno podczas treningów, jak i samych zawodów.

Zabrzański MOSiR zaangażowany w organizację wydarzenia

W przygotowanie XXIII Śląskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych zaangażował się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Jak podkreślił Urząd Miejski, organizacja takich zawodów ma znaczenie nie tylko sportowe. Wspiera również integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną i pokazuje, jak ważne jest tworzenie przestrzeni do aktywności fizycznej dostępnej dla różnych grup społecznych.

Turniej był także okazją do zwrócenia uwagi na rolę sportu w przełamywaniu stereotypów oraz budowaniu relacji opartych na współpracy i wzajemnym szacunku.

W komunikacie opublikowanym 22 października zabrzański magistrat podziękował zawodnikom, trenerom, opiekunom i organizatorom za udział oraz zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia.

Nie opublikowano natomiast szczegółowych wyników poszczególnych spotkań ani końcowej klasyfikacji turnieju.

źródło: UM Zabrze, fot. Paweł JaNic Janicki

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