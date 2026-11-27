Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:23 pm• Ciekawostki

Wiele osób odkłada pierwszą wizytę u psychoterapeuty, bo nie wie, czego się spodziewać. Krąży sporo wyobrażeń: kozetka, pytania o dzieciństwo od pierwszej minuty, milczący terapeuta, który tylko notuje. W praktyce pierwsze spotkanie jest dużo zwyczajniejsze. Opisujemy, jak zwykle przebiega i co warto przemyśleć wcześniej.

Ile trwa i jak wygląda

Spotkanie trwa najczęściej 50 minut. Siedzicie naprzeciw siebie w zwykłym gabinecie. Terapeuta zapyta, co cię sprowadza, od kiedy trwa problem i jak wpływa na codzienne życie, pracę czy relacje. Może też zapytać o zdrowie, sen, przyjmowane leki i o to, czy wcześniej korzystałeś z pomocy psychologa. Nie musisz od razu mówić o wszystkim. Sam decydujesz, czym się podzielisz.

Czego się z niego dowiesz

Pod koniec pierwszego lub drugiego spotkania specjalista zwykle mówi, jak rozumie twoją sytuację i co proponuje. Może to być kilka konsultacji, regularna psychoterapia raz w tygodniu, terapia par albo skierowanie do innego specjalisty, np. psychiatry czy seksuologa. To dobry moment, żeby zapytać o nurt, w jakim pracuje, o przewidywany czas terapii i o koszty.

Jak się przygotować

Zapisz w punktach, co cię niepokoi i od kiedy. W stresie łatwo zapomnieć o czymś ważnym.

Pomyśl, czego oczekujesz: zrozumienia, co się dzieje, konkretnych sposobów radzenia sobie z lękiem, czy pomocy w decyzji.

Jeśli przyjmujesz leki, miej przy sobie ich listę.

Zarezerwuj sobie chwilę po wizycie. Pierwsza rozmowa bywa męcząca, nawet jeśli dobrze poszła.

Kilka częstych pytań

Czy potrzebuję skierowania? Do prywatnego gabinetu nie.

Czy mogę umówić na terapię męża, siostrę albo dorosłe dziecko? Zwykle nie. Decyzja o terapii musi należeć do osoby, która będzie w niej uczestniczyć. Możesz za to sam przyjść na konsultację i porozmawiać o tym, jak wspierać bliską osobę.

A jeśli terapeuta mi nie odpowiada? Możesz poszukać kogoś innego. Dobra relacja z terapeutą ma duże znaczenie dla przebiegu terapii, a zmiana specjalisty po kilku spotkaniach to nic niezwykłego.

Czy mogę zacząć online? Tak, wiele gabinetów prowadzi sesje przez internet. Online sprawdza się, gdy trudno pogodzić dojazdy z pracą albo opieką nad dziećmi. Warto tylko zadbać o spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie słyszał rozmowy, i o słuchawki. Część osób zaczyna na żywo, a później przechodzi na spotkania przez internet.

Ile trwa terapia? Bywa, że wystarcza kilka konsultacji. Przy psychoterapii mówimy zwykle o kilku miesiącach regularnych spotkań, a czasem dłużej. Dużo zależy od problemu i od nurtu, w którym pracuje terapeuta.

Gdzie szukać pomocy w okolicy Zabrza

Mieszkańcy Zabrza często wybierają gabinety w Gliwicach, bo dojazd zajmuje ok. 15 minut samochodem albo ok. 10 minut pociągiem. Przy ul. Powstańców Warszawy 2/4 przyjmują specjaliści Kopalni Pozytywnej Zmiany, prywatnego ośrodka działającego od 2017 roku. Konsultacja i sesja psychoterapii kosztują tam 200 zł, a część spotkań można odbyć online. Więcej o specjalistach i dojeździe przeczytasz na stronie psychoterapia dla mieszkańców Zabrza.

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