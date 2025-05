Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Zabrza – zadbaj o zdrowie już 24 maja!

W sobotę, 24 maja 2025 r., przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu stanie mammobus, w którym kobiety w wieku 45–74 lat będą mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Akcja finansowana przez NFZ to doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i wykonać ważne badanie profilaktyczne bez skierowania i bez kolejek.

Regularne badania profilaktyczne to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka piersi, który wciąż pozostaje jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Dzięki szybkiej diagnozie możliwe jest skuteczne leczenie i powrót do zdrowia. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje bezpłatną mammografię, którą mogą wykonać wszystkie uprawnione mieszkanki Zabrza – bez skierowania i bez opłat.

📅 Data: sobota, 24 maja 2025 r.

🕘 Godzina: od 9:00 do 17:00

📍 Lokalizacja: mammobus przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu, ul. Zamkowa 4

To wyjątkowa okazja, by w sobotni dzień – bez konieczności rezerwowania urlopu czy czekania w kolejkach – zatroszczyć się o swoje zdrowie w wygodny sposób i w komfortowych warunkach.

Z badania mogą skorzystać wszystkie kobiety, które spełniają poniższe kryteria:

Warto zaznaczyć, że kobiety objęte programem nie potrzebują skierowania od lekarza. Badanie trwa zaledwie kilka minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne, a może uratować życie.

Rejestracja na badanie jest obowiązkowa – można jej dokonać na dwa sposoby:

📞 Telefonicznie: 42 254 64 17

🌐 Online: www.medica.org.pl

Przed zapisaniem się należy przygotować:

Zarejestrowane pacjentki otrzymają dokładne informacje o godzinie badania oraz przebiegu wizyty.

Rak piersi we wczesnym stadium może przebiegać bezobjawowo – kobieta nie odczuwa bólu, nie zauważa zmian. Dlatego mammografia jest jednym z najważniejszych badań profilaktycznych, które pozwalają na wykrycie nowotworu nawet wtedy, gdy nie daje on jeszcze żadnych symptomów.

– „Zadbaj o zdrowie – profilaktyka ma znaczenie” – to nie tylko hasło kampanii, ale apel do wszystkich kobiet, by nie odkładały troski o siebie na później. Nawet jeśli czujesz się dobrze, warto raz na dwa lata wykonać mammografię i mieć pewność, że wszystko jest w porządku.