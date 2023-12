Jak dobrać buty narciarskie? Oto kilka kluczowych aspektów!

Przede wszystkim buty narciarskie powinny być jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. W tym celu koniecznie zmierz długość swojej stopy. Zarówno zbyt duży luz, jak i nieprzyjemny nacisk, mogą być nieprzyjemne podczas jazdy na nartach. Spowodują podrażnienia skóry, a nawet doprowadzą do poważniejszych kontuzji.

Pod uwagę trzeba wziąć także styl jazdy oraz kwestię szerokości obuwia. Przykładowo, dla miłośników skitouringu, czyli połączenia wędrówek z płynnym zjeżdżaniem z góry, przydadzą się modele z mikroregulacją i sprawnym zablokowaniem cholewy. Buty narciarskie Backland są właśnie do tego stworzone. Gwarantują swobodę ruchów podczas wspinania się i optymalną sztywność w trakcie zjazdów. Wiele ciekawych modeli znajdziesz w sklepie Ski Race Center: https://skiracecenter.pl/atomic/7009-26x-backland-carbon-black-red-22.html.

Kolejnym aspektem jest sztywność, jaką wyróżniają się buty narciarskie. Twarde czy miękkie? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od tego, jakie są Twoje umiejętności na stoku oraz predyspozycje fizyczne. W dalszej części artykułu dowiesz się, na jakie wartości zwrócić uwagę.

Miękkie buty narciarskie – dla kogo się sprawdzą?

Sztywność butów narciarskich oznaczana jest za pomocą wartości FLEX. Warto na nią zwrócić uwagę podczas zakupów, bo będzie mieć ogromny wpływ na komfortowe poruszanie się po białym puchu. Co tak naprawdę oznacza? FLEX to siła, z jaką trzeba docisnąć obuwie do podłoża. Im wartość jest wyższa, tym więcej mocy potrzeba do całkowitego przyciśnięcia podeszwy. Teraz już wiesz, dlaczego tak istotny jest styl jazdy oraz kwestie fizyczne, w tym także waga narciarza.

Powszechnie panuje zasada, że miękkie obuwie jest bardziej elastyczne, dlatego doskonale sprawdzą się dla początkujących. Nawet podczas popełniania błędów na stoku w manewrowaniu nartami oraz ruchach ciała, będą sprzyjać bezpiecznej jeździe. Sprzyjają więc pierwszym krokom stawianym na stoku.

Sztywność jest też częściowo uzależniona od płci. Kobiece modele z reguły mają mniejszy FLEX (od 60 do 110 w przypadku osób początkujących) ze względu na ich niższą wagę oraz mniejszą ilość siły w ciele, co wynika z anatomicznych różnic.

Kiedy warto zainwestować w twarde buty narciarskie?

Średniotwarde i twarde obuwie narciarskie nie wybaczają błędów, dlatego warto w nie zainwestować już po zdobyciu doświadczenia na stoku. Precyzyjniej można nimi sterować przechodząc z zakrętu w zakręt oraz łatwiej kontrolować prędkość. Ponadto dobrze się prowadzą podczas szybkiej jazdy w sprincie. Umożliwiają uzyskanie komfortowej pozycji sprzyjającej dużej prędkości. Jak widzisz, buty narciarskie o twardym wykończeniu docenią wymagający sportowcy, którzy muszą na bieżąco zmieniać parametry jazdy, osiągając cel na stoku.

FLEX dla średnio zaawansowanych oraz doświadczonych osób na stoku może wynosić nawet 150. Optymalnym rozwiązaniem są buty w przedziale 110-130 dla mężczyzn i około 110 dla kobiet.