Co dalej z Koksownią Jadwiga w Zabrzu? Sprawa trafi do ministerstwa. Trwa walka o przyszłość zakładu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:57 pm• Ważne w mieście

Przyszłość Koksowni Jadwiga w Zabrzu wciąż pozostaje niepewna. W obliczu trudnej sytuacji zakładu i obaw o miejsca pracy odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządu, parlamentarzystów i związków zawodowych. Rozmowy dotyczą dalszego funkcjonowania koksowni, a sprawa ma być również przedmiotem spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie. Stawką są nie tylko miejsca pracy, ale także bezpieczeństwo dostaw ciepła dla części mieszkańców Zabrza.

Koksownia Jadwiga w Zabrzu. Kolejne rozmowy o przyszłości zakładu

Sytuacja Koksowni Jadwiga pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących przyszłości zabrzańskiego przemysłu. Zakład, którego historia sięga XIX wieku, odgrywa ważną rolę zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i w systemie zaopatrzenia części miasta w ciepło.

W piątek, 23 października, Urząd Miejski w Zabrzu poinformował o kolejnym spotkaniu poświęconym przyszłości koksowni oraz spółki JSW KOKS.

Rozmowy zorganizował radny Sejmiku Województwa Śląskiego Adam Koczyk w ramach cyklu spotkań „Dialog”. Przy stole zasiedli m.in. senator Halina Bieda, wiceprezydenci Zabrza oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

Głównym tematem była obecna sytuacja ekonomiczna i organizacyjna zakładu oraz możliwości zabezpieczenia jego przyszłości.

Sprawa Koksowni Jadwiga trafi do Warszawy. Związkowcy zapowiadają spotkanie w ministerstwie

Jedną z najważniejszych informacji przekazanych po spotkaniu jest zapowiedź dalszych rozmów na szczeblu rządowym.

Przedstawiciele strony społecznej poinformowali o planowanym spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Podczas zabrzańskich rozmów omówiono również aktualny etap negocjacji prowadzonych z ministerstwem.

Senator Halina Bieda potwierdziła swoje zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania sytuacji Koksowni Jadwiga.

Zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele pracowników wskazują na konieczność wypracowania stabilnych rozwiązań, które uwzględnią przyszłość przedsiębiorstwa oraz zatrudnionych w nim osób.

Na razie nie przedstawiono jednak konkretnych ustaleń dotyczących dalszego funkcjonowania zakładu ani terminu podjęcia ostatecznych decyzji.

Nie chodzi tylko o miejsca pracy. Od koksowni zależy również ogrzewanie mieszkań

Ewentualne zakończenie działalności Koksowni Jadwiga miałoby konsekwencje wykraczające poza sam zakład i jego pracowników.

Koksownia jest powiązana z systemem dostarczania ciepła do części Zabrza. Według informacji przedstawianych podczas wcześniejszej debaty samorządowej kwestia ta dotyczy ponad 3 tysięcy mieszkań, a także obiektów użyteczności publicznej, w tym Szpitala Miejskiego.

Dlatego przyszłość zakładu była już przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Miasta 28 września.

Radni pytali wówczas m.in. o możliwość zastąpienia obecnego źródła ciepła, koszty budowy niezbędnej infrastruktury oraz potencjalne konsekwencje finansowe dla mieszkańców.

14 października odbyło się także spotkanie prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego z przedstawicielami JSW KOKS, TERMA-DOM oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Analizowano podczas niego ekonomiczne i techniczne uwarunkowania dalszej działalności zakładu.

JSW KOKS deklaruje, że jednym z priorytetów pozostaje zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw ciepła.

Czy uda się uratować Koksownię Jadwiga?

Wokół przyszłości zakładu od dłuższego czasu narastają obawy. Wcześniej przedstawiciele związków zawodowych apelowali o wstrzymanie działań zmierzających do jego likwidacji. Zwracali uwagę na zagrożenie dla miejsc pracy oraz znaczenie koksowni dla miasta.

Najnowsze spotkanie pokazuje, że rozmowy prowadzone są już nie tylko na poziomie lokalnym, ale również z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli administracji rządowej.

Nie oznacza to jednak, że osiągnięto porozumienie gwarantujące dalszą działalność zakładu.

Najważniejsze pytania pozostają bez odpowiedzi: czy Koksownia Jadwiga będzie kontynuować produkcję, co stanie się z jej pracownikami i w jaki sposób zostaną zabezpieczone dostawy ciepła, jeśli działalność zakładu zostanie ograniczona lub zakończona?

Kolejnym etapem mają być rozmowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W komunikacie Urzędu Miejskiego z 23 października nie podano terminu planowanego spotkania w Warszawie.

źródło: UM Zabrze, netTG.pl

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