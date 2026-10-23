Jakie dzielnice Zabrza są uważane za niebezpieczne? Gdzie mieszkańcy obawiają się chodzić po zmroku?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:18 pm• Ważne w mieście

Biskupice, Mikulczyce, Zandka, a może centrum miasta? Które dzielnice Zabrza mają najgorszą opinię pod względem bezpieczeństwa? Sprawdziliśmy doniesienia lokalnych mediów, wypowiedzi mieszkańców, internetowe dyskusje oraz dostępne statystyki przestępczości. Okazuje się, że niektóre części miasta od lat zmagają się ze złą reputacją. Czy jednak opinie zabrzan znajdują potwierdzenie w liczbach?

Biskupice i Mikulczyce. Te dzielnice od lat mają złą sławę

W dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa w Zabrzu powracają przede wszystkim dwie nazwy: Biskupice i Mikulczyce. Obie dzielnice od dawna pojawiają się w materiałach prasowych poświęconych przestępczości i miejscom budzącym obawy mieszkańców.

W archiwalnej dyskusji na forum Gazeta.pl można znaleźć przytoczony materiał dotyczący bezpieczeństwa w Zabrzu. Wskazano w nim właśnie Biskupice i Mikulczyce jako dzielnice szczególnie źle oceniane przez mieszkańców.

W wypowiedziach przywoływanych w tym materiale pojawiały się problemy rozbojów, pobić, włamań oraz zaczepiania przechodniów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że są to opinie i relacje sprzed lat. Nie stanowią dowodu, że obecnie właśnie w tych dwóch dzielnicach dochodzi do największej liczby przestępstw.

Biskupice pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów dzielnicy obciążonej negatywnym stereotypem. Nie oznacza to jednak, że wszystkie jej ulice są niebezpieczne albo że mieszkańcy na co dzień doświadczają przemocy.

Podobnie wygląda sytuacja Mikulczyc. Dzielnica jest rozległa i zróżnicowana, dlatego ocenianie całego jej obszaru na podstawie wybranych problemów może prowadzić do nieuzasadnionych uogólnień.

Zandka. Dzielnica, która również znalazła się na liście miejsc budzących obawy

Kolejną częścią miasta pojawiającą się w internetowych zestawieniach jest Zandka.

W styczniu 2024 roku „Dziennik Zachodni” opublikował materiał dotyczący dzielnic województwa śląskiego uznawanych przez internautów za niebezpieczne. W publikacji pojawiła się również nazwa zabrzańskiej Zandki.

Zestawienie powstało na podstawie anonimowych opinii internautów, a nie porównania policyjnych wskaźników przestępczości. Pokazuje zatem przede wszystkim społeczną reputację poszczególnych miejsc.

Zandka ma przy tym zupełnie inne oblicze niż sugerują sensacyjne określenia. To historyczne osiedle robotnicze, którego zabudowa jest ważną częścią przemysłowego dziedzictwa Zabrza.

Zła opinia o dzielnicy nie przesądza o rzeczywistym poziomie zagrożenia. Nie ma podstaw, aby na podstawie samej internetowej ankiety uznać Zandkę za jedno z miejsc o najwyższej przestępczości w mieście.

Śródmieście i okolice centrum. Czy po zmroku jest się czego obawiać?

Wśród krytycznych opinii na temat Zabrza pojawiają się również okolice ścisłego centrum.

W opublikowanym w 2026 roku tekście na blogu „Polska Powiatowa” autor opisywał miasto jako miejsce z problemami społecznymi i wskazywał między innymi okolice ulic Buchenwaldczyków i Sienkiewicza.

Była to jednak subiektywna ocena autora, niepoparta przedstawionymi statystykami przestępczości dla wymienionych ulic.

W przypadku centrum trzeba też rozróżnić kilka kwestii. Zaniedbana kamienica, słabo oświetlona brama czy grupa osób spożywających alkohol w przestrzeni publicznej mogą obniżać poczucie bezpieczeństwa, ale nie oznaczają automatycznie wysokiego zagrożenia poważnymi przestępstwami.

To istotna różnica, ponieważ poczucie bezpieczeństwa mieszkańców nie zawsze pokrywa się z rzeczywistą liczbą odnotowywanych przestępstw.

Ile przestępstw popełnia się w Zabrzu? Statystyki pokazują skalę problemu

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok wynika, że w Zabrzu stwierdzono 3384 przestępstwa. Oznacza to 22,11 przestępstwa na 1000 mieszkańców.

Przestępstwa ogółem 3384 Wykrywalność sprawców 66,4% Przestępstwa kryminalne 2208 Przeciwko mieniu 1947 Dane GUS za 2024 rok. Poszczególne kategorie przestępstw mogą się pokrywać, dlatego nie należy ich sumować.

W porównaniu ze średnią wojewódzką Zabrze wypadało pod względem ogólnej liczby przestępstw nieco lepiej.

Przestępstwa stwierdzone na 1000 mieszkańców w 2024 roku

Porównanie Zabrza ze średnią województwa śląskiego i Polski. Źródło: GUS.

Jednocześnie wskaźnik dla Zabrza był wyższy niż średnia ogólnopolska.

Wśród stwierdzonych przestępstw znalazły się także 102 czyny przeciwko życiu i zdrowiu oraz 850 przestępstw gospodarczych.

Dane te pokazują skalę przestępczości w całym mieście, ale mają istotne ograniczenie: nie pozwalają ustalić, czy więcej przestępstw dochodziło w Biskupicach, Mikulczycach, na Zandce czy w Śródmieściu.

Bez porównywalnych danych obejmujących wszystkie dzielnice nie można stworzyć wiarygodnego rankingu najniebezpieczniejszych części Zabrza.

Nie tylko przestępczość. Mieszkańcy Mikulczyc alarmowali o niebezpiecznym przejściu

Problem bezpieczeństwa nie ogranicza się do włamań, kradzieży i pobić.

W grudniu 2025 roku lokalny portal W Zabrzu opisał sytuację przy ulicy Ofiar Katynia w Mikulczycach. Mieszkańcy i przedstawiciele rady dzielnicy od lat zwracali uwagę na niewystarczające oświetlenie przejścia dla pieszych prowadzącego w kierunku cmentarza parafialnego.

Według relacji przedstawicieli rady dzielnicy problem nasilił się po likwidacji pobliskiego przejazdu kolejowego w 2022 roku.

W materiale opisywano również starania o poprawę oświetlenia tego miejsca. Urząd Miejski informował wówczas o planach przygotowania dokumentacji inwestycji.

To przykład pokazujący, że niebezpieczna lokalizacja nie musi oznaczać miejsca o wysokiej przestępczości. Zagrożeniem może być również niewystarczająca infrastruktura drogowa.

Mieszkańcy Zabrza wskazują problematyczne miejsca na policyjnej mapie

W lipcu 2026 roku portal Zabrze Nasze Miasto opublikował zestawienie miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako niebezpieczne. Materiał oparto na zgłoszeniach pojawiających się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wśród sygnalizowanych problemów wymieniano przede wszystkim akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju i przekraczanie dozwolonej prędkości.

Zwracano również uwagę na okolice parków, przejść podziemnych, pustostanów i słabo oświetlonych ulic.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala mieszkańcom zgłaszać niepokojące sytuacje w konkretnych lokalizacjach. Policja następnie weryfikuje otrzymywane sygnały.

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie umieszczone na mapie nie jest równoznaczne z potwierdzonym przestępstwem. Liczba zgłoszeń może również zależeć od aktywności mieszkańców.

Mapę można sprawdzić na stronie Geoportalu. To narzędzie przydatne zwłaszcza osobom, które chcą poznać problemy występujące w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.

Czy najniebezpieczniejsze dzielnice Zabrza rzeczywiście są takie groźne?

Analiza dostępnych materiałów pokazuje, że w dyskusjach o bezpieczeństwie poszczególnych części miasta powracają przede wszystkim:

Biskupice – dzielnica od lat kojarzona w archiwalnych relacjach z problemami przestępczości.

Mikulczyce – podobnie jak Biskupice mają utrwaloną niekorzystną reputację, choć współczesne doniesienia dotyczą również zagrożeń drogowych.

Zandka – pojawia się w internetowych zestawieniach i opiniach dotyczących niebezpiecznych dzielnic na Śląsku.

Śródmieście i okolice centrum – są przedmiotem krytycznych, subiektywnych opinii dotyczących porządku publicznego oraz stanu przestrzeni miejskiej.

Nie jest to jednak ranking dzielnic według przestępczości, lecz zestawienie miejsc pojawiających się w dostępnych materiałach i dyskusjach.

Warto również zwrócić uwagę na wyniki miejskich analiz rewitalizacyjnych. Urząd Miejski w Zabrzu badał koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych w poszczególnych dzielnicach.

Takie opracowania pomagają identyfikować obszary wymagające wsparcia, ale nie mogą być traktowane jako bezpośredni ranking zagrożenia przestępczością. Problemy społeczne i stan zabudowy nie przesądzają o zachowaniu mieszkańców ani o bezpieczeństwie całej dzielnicy.

Gdzie w Zabrzu jest naprawdę niebezpiecznie? Potrzebne są dokładniejsze dane

Podczas odprawy zabrzańskiej policji 11 lutego 2026 roku podsumowano stan bezpieczeństwa w mieście w 2025 roku. Omówiono między innymi przestępczość, wykrywalność oraz liczbę interwencji.

Publicznie dostępne podsumowanie nie przedstawia jednak porównania przestępczości we wszystkich 21 dzielnicach.

Aby jednoznacznie ustalić, które z nich są najbardziej zagrożone, potrzebne byłyby dane obejmujące liczbę i rodzaje przestępstw w poszczególnych częściach miasta, najlepiej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i z uwzględnieniem kilku kolejnych lat.

Na podstawie przeanalizowanych informacji nie można wskazać jednej dzielnicy Zabrza jako obiektywnie najniebezpieczniejszej. Można natomiast stwierdzić, że Biskupice, Mikulczyce i Zandka należą do miejsc obciążonych niekorzystną reputacją w dostępnych relacjach i dyskusjach.

Pozostaje pytanie, na ile utrwalone przez lata opinie odpowiadają dzisiejszej rzeczywistości.

A jak bezpieczeństwo w Zabrzu oceniają sami mieszkańcy? Które ulice i okolice ich zdaniem wymagają częstszych patroli, lepszego oświetlenia lub miejskiego monitoringu? Zachęcamy do podzielenia się opinią w komentarzach.

źródło: Główny Urząd Statystyczny (dane za 2024 rok), Policja Zabrze, UM Zabrze, Zabrze Nasze Miasto (30.07.2026), Dziennik Zachodni (16.01.2024), W Zabrzu (07.12.2025), forum Gazeta.pl (archiwalna dyskusja), Salon24 – Polska Powiatowa (2026), Główny Urząd Geodezji i Kartografii – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

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