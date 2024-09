Napisane przez mikolajczarnecki• 12:38 pm• Ciekawostki

W posiadaniu samochodu naturalnym jest, że jego części zużywają się pod wpływem czasu i eksploatacji. Niezwykle ważne jest, aby zadbać o ich regularne wymienianie – w końcu od stopnia sprawności auta zależy bezpieczeństwo na drodze, zarówno nasze, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jednym z takich elementów są tarcze hamulcowe, od których skuteczności zależy długość drogi hamowania, co bezpośrednio oddziałuje na ryzyko wypadków. Co musisz wiedzieć o wymianie tarcz hamulcowych?

Tarcze hamulcowe – co musisz o nich wiedzieć?

Tarcze hamulcowe przymocowane są do piast kół i obracają się razem z nimi. W momencie naciśnięcia pedału gazu, pompa hamulcowa wytwarza ciśnienie, które oddziałuje na tłoczki hamulcowe – te z kolei przyciskają zaciski z klockami hamulcowymi do tarczy.

Tarcze hamulcowe, tak jak klocki, z czasem się zużywają, dlatego też po przejechaniu około 20 000 km powinno się sprawdzić ich stan. Zazwyczaj tarcze hamulcowe nie wymagają każdorazowej wymiany razem z klockami hamulcowymi, a raczej co drugim razem. Wyjątek mogą stanowić samochody sportowe, których nagłe hamowanie z dużych prędkości naraża tarcze hamulcowe na większą eksploatację, a także używanie tarcz hamulcowych niskiej jakości.

Jak przedłużyć żywotność tarcz hamulcowych?

Aby wydłużyć żywotność tarcz hamulcowych warto jest nauczyć się hamować silnikiem. Technika ta polega na wytracaniu prędkości w danych momentach, na przykład przy dojeździe do skrzyżowania lub ronda, a następnie zredukowaniu biegu. Oczywiście, można się wspomóc hamulcem – a w sytuacjach nagłych nawet trzeba! – ale dobrze jest szlifować tę technikę, aby nie było to konieczne.

Oznaki, że już czas na wymianę tarcz hamulcowych

Istnieją oznaki, które podpowiadają, że to czas na wymianę tarcz hamulcowych. Należą do nich takie symptomy jak pulsowanie pedału hamulca, wibracje przy hamowaniu oraz drgania na kierownicy. Ponadto, po zdjęciu koła, gdy spojrzymy na tarcze hamulcowe zużycie może być widoczne – na powierzchni tarcz będzie widoczny ubytek.

Jak wymienić tarcze hamulcowe?

W nowoczesnych samochodach, aby wymienić tarcze hamulcowe należy udać się do specjalisty. Wynika to z faktu, iż coraz więcej aut wymaga podłączenia do komputera, np. aby odsunąć zaciski od tarcz. Jednakże, w wielu autach dalej pozostaje możliwość samodzielnej wymiany tarcz hamulcowych. Po dokładne instrukcje, jak wymienić tarcze hamulcowe w swoim garażu, zapraszamy do naszego poradnika.

