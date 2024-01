Donice betonowe na tarasie – jak chronić rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi?

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:49 pm• Ciekawostki

Roślinność na balkonie czy tarasie cieszy oczy domowników. Może też pełnić inne funkcje, m.in. odstraszać owady albo pomagać im się zrelaksować dzięki jej zapachom i barwnym liściom oraz kwiatom. Niezależnie od funkcji, którą pełnią przy Twoim domu rośliny, potrzebują odpowiedniej ochrony. Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak zabezpieczać je przed chłodem, wiatrem, zbytnim nasłonecznieniem czy innymi czynnikami, które mogą im zagrażać. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Jak pomóc roślinom przetrwać zimę?

Wiele gatunków w polskich ogrodach radzi sobie całkiem dobrze w okresie zimowym. Niektóre jednak należy wesprzeć. Najważniejsze, aby stosować przy tym właściwe metody, inaczej osiągniesz skutek odwrotny do zamierzonego. Przykładowo, nie używaj folii. Nie tylko nie utrzymuje optymalnej temperatury – prócz tego nie przepuszcza powietrza. Pod folią zielony pędy rośliny zaczynają się zaparzać, a ona sama gnije. Jeśli preferujesz ekologiczne techniki, sięgnij po stroisz z drzew iglastych, liście, trociny albo słomę.

Miłośnicy naturalności sadzą swoje rośliny w ziemi, aby rosły swobodnie. Natomiast ci, którzy preferują ogrody minimalistyczne czy nowoczesne, często decydują się na donice z betonu . Niezależnie od tego, który wariant odpowiada Ci najbardziej, zadbaj o to, aby roślinność przetrwała kolejny sezon. Gatunki delikatne albo świeżo zasadzone potrzebują okrycia przed chłodem. Pamiętaj jednak, aby nie osłaniać ich zbyt wcześnie. Odczekaj do momentu, gdy temperatury spadną poniżej ok. -5°C. Inaczej, podobnie jak pod folią, młode pędy mogą zacząć gnić.

Rośliny w donicach – co z nimi zrobić przed zimą?

Rozsądnym rozwiązaniem dla każdego wielbiciela flory będzie poszerzenie wiedzy. Dotyczy to przede wszystkim gatunków, które zawitały do Twojego ogrodu. Dowiedz się, jakie warunki lubią, ile słońca potrzebują, czy trzeba je przed zimą wnieść pod dach, czy mogą pozostać na zewnątrz. Czasami można ograniczyć się do zakupu agrowłókniny okryciowej. Materiał osłania roślinę, zatrzymuje ciepło i wilgoć w glebie. Przepuszcza światło i wodę, a zarazem pozwala przeniknąć substancjom odżywczym tam, gdzie trzeba.

Wracając do tematu betonu, jedną z jego największych zalet jest uniwersalność. Pasuje praktycznie wszędzie. Jeśli przymierzasz się do urządzania strefy wypoczynkowej na świeżym powietrzu, pomyśl o tym materiale. Nie wymaga pielęgnacji ani ochrony przed mrozem. Zanim nadejdzie zima, musisz zatroszczyć się wyłącznie o roślinność. To idealna opcja dla osób chcących zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas. Przykładowo, stół betonowy będzie gustownie wyglądał w zestawieniu z wykonanymi z tego samego materiału ławkami, grillem czy donicami.

Betonowa donica jako zabezpieczenie

O niektóre gatunki roślin musisz dbać w szczególny sposób przez większość roku, z kolei inne wymagają jedynie zabezpieczenia przed zimą. Wystarczy, że okryjesz je odpowiednim materiałem (np. specjalną agrowłókniną), a przetrwają niskie temperatury bez uszczerbku. Weź też pod uwagę zakup solidnych betonowych donic. Wyróżnia je wytrzymałość, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także ciekawy wygląd. To świetna inwestycja!

