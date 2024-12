Co trzeci Polak odreagowuje negatywne świąteczne emocje wybierając prezenty. Wyniki badania

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:37 pm• Ciekawostki

Z badania "Sztuka przeżywania Świąt według Polaków" zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1328 respondentów wynika, że aż 73% Polaków odczuwa silniejsze emocje podczas świąt. Wśród badanych 37% Polaków wskazuje na stres związany z przygotowaniami do świąt. Dla 39% ankietowanych, największym źródłem stresu podczas świąt jest przygotowanie uroczystości w domu. 30% respondentów deklaruje, że odreagowuje negatywne emocje robiąc zakupy i wybierając prezenty. Traktując tę aktywność jako sposób na poprawę nastroju oraz symboliczne wprowadzenie się w świąteczny nastrój.

Z badania “Sztuka przeżywania Świąt według Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1328 respondentów wynika, że aż 73% Polaków odczuwa silniejsze emocje podczas świąt. Wśród badanych 37% Polaków wskazuje na stres związany z przygotowaniami do świąt. Dla 39% ankietowanych, największym źródłem stresu podczas świąt jest przygotowanie uroczystości w domu. 30% respondentów deklaruje, że odreagowuje negatywne emocje robiąc zakupy i wybierając prezenty. Traktując tę aktywność jako sposób na poprawę nastroju oraz symboliczne wprowadzenie się w świąteczny nastrój.

Aż 62% respondentów uznaje, że prezenty są dla nich ważne lub bardzo ważne. Przy wręczaniu prezentów, Polacy na pierwszym miejscu odczuwają radość (62%). Ciekawe jest, że 56% respondentów uważa, że prezenty są dla nich wyrazem troski i miłości w relacjach rodzinnych, co podkreśla, jak ważne jest to dla kultywowania więzi.

Wśród cech najbardziej cenionych w tradycyjnych prezentach, 39% wskazuje na symbolikę i gest, co podkreśla emocjonalny aspekt wręczania podarunków. Kreatywność i oryginalność odgrywają istotną rolę w wyborze prezentów dla 31% Polaków, podczas gdy tylko 8% zwraca uwagę na wartość materialną. Powodzeniem cieszą się również prezenty praktyczne dla 22% osób.

Najwięcej prezentów w okresie świątecznym otrzymują partnerzy i partnerki, jak wskazuje 40% respondentów. Dzieci zajmują drugie miejsce według 34% badanych, a rodziców wskazało 12% uczestników. Podczas gdy rodzeństwo i dziadkowie są obdarowywani w mniejszym stopniu według odpowiednio 9% i 5% odpowiedzi. Te wyniki mogą sugerować, że to relacje partnerskie oraz dzieci są na pierwszym planie w kontekście świątecznego obdarowywania.

W kontekście wydatków na świąteczne prezenty, 40% respondentów zaznacza, że najczęściej przeznacza na nie do 100 zł. Jest to najpopularniejsza odpowiedź, co może sugerować, że Polacy stawiają na przemyślane, ale jednocześnie umiarkowane wydatki. Kolejne 37% badanych deklaruje, że ich budżet na prezenty oscyluje w przedziale 100-300 zł. Znacznie mniejsze grupy respondenci, bo tylko 16%, wydają od 300 do 500 zł, a zaledwie 7% przeznacza na prezenty kwoty powyżej 500 zł.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, w którym wręczanie prezentów nabiera głębszego sensu. To nie tylko wyraz materialny, ale przede wszystkim emocjonalny – sposób na wyrażenie miłości, troski i bliskości. Wartości, które przekazujemy poprzez prezenty, tworzą niezatarte wspomnienia i umacniają nasze rodzinne więzi. 67% ankietowanych potwierdza, że kiedykolwiek otrzymało prezent w formie przeżyć. Największym uznaniem cieszą się kreatywne formy przeżyć, takie jak parki rozrywki czy warsztaty (37%) oraz relaksujące doświadczenia, na przykład masaże czy pakiety SPA (35%). – mówi Michał Krasoń z serwisu Prezentmarzeń.

Kiedy pytano uczestników badania o to, jakie prezenty najczęściej wybierają dla bliskich, największy odsetek (31%) wskazał na praktyczne upominki, takie jak sprzęt kuchenny czy ubrania. To potwierdza, że Polacy cenią sobie użyteczność w prezentach. Jednak blisko 26% respondentów decyduje się na prezenty w formie przeżyć – bilety na koncerty czy vouchery do SPA, co pokazuje rosnący trend wartościowania emocjonalnych doświadczeń.

Na kolejnych miejscach plasują się kreatywne i spersonalizowane prezenty, doceniane przez 24% badanych, które podkreślają indywidualne podejście oraz oryginalność wręczanego upominku. Wśród pozostałych odpowiedzi, 11% osób wybiera symboliczne prezenty, takie jak książki czy słodycze, zaś jedynie 8% decyduje się na luksusowe przedmioty, jak biżuteria czy kosmetyki premium.

W zależności od okazji, respondenci najczęściej wybierają różne rodzaje prezentów. Dla partnerów,partnerek popularne są biżuteria (21%) i prezenty w formie przeżyć (21%). Dla dzieci dominują zabawki (34%), a dla rodziców akcesoria domowe (25%) oraz praktyczne przedmioty (23%).

Jeśli chodzi o budżet, 40% Polaków przeznacza na prezenty do 100 zł, a 37% pomiędzy 100 a 300 zł. Wybierając prezenty, respondenci kierują się przede wszystkim zainteresowaniami obdarowywanych (37%), ale także budżetem (32%) oraz emocjami, które prezent przekazuje (23%).

Kiedy pytano Polaków, co wpływa na ich decyzję przy wyborze prezentów, najczęściej wymienianym czynnikiem były zainteresowania osoby obdarowywanej, na które wskazało 37% respondentów. Budżet, w ramach którego się poruszają, również ma duże znaczenie został wskazany przez 32% ankietowanych. Emocje, jakie prezent ma przekazywać, stanowią istotny aspekt dla 23% badanych, natomiast wygoda zakupu, w tym możliwość zakupu online, jest czynnikiem ważnym tylko dla 8% Polaków.

Respondenci zostali również zapytani o najważniejsze cechy, jakimi kierują się przy wyborze prezentów. Na czoło wysuwa się praktyczność, która została doceniona przez 36% uczestników. Wartość sentymentalna uzyskała 31% wskazań, co podkreśla rosnące znaczenie osobistych i emocjonalnych aspektów w obdarowywaniu. Personalizacja prezentów, która interesuje 25% Polaków, również zyskuje na znaczeniu, podczas gdy tylko 8% badanych zwraca uwagę na wysoką jakość jako główny czynnik.

Prezenty w formie przeżyć, 38% ankietowanych oceniło jako najbardziej wartościowe, co potwierdza rosnący trend czerpania radości z doświadczeń. Jednak 42% badanych przyznaje, że sięga po nie sporadycznie, gdyż zależy to od osoby i okazji. Tylko 15% respondentów preferuje materialne prezenty, a 5% zupełnie odrzuca ideę prezentów w formie przeżyć, wskazując na wagę namacalnych podarunków.

Z danych wynika, że 33% Polaków rozpoczyna zakupy na tydzień przed świętami. To najpopularniejszy czas na zakupy, co może wskazywać na przygotowania na ostatnią chwilę. 26% respondentów robi zakupy zaledwie kilka dni przed okazją, co może prowadzić do stresu związanego z pośpiechem. 24% badanych planuje zakupy na miesiąc wcześniej, co wskazuje na większą chęć do organizacji. Natomiast 17% Polaków regularnie robi zakupy przez cały rok, co sugeruje przemyślane podejście do obdarowywania bliskich.

Kiedy analizujemy, gdzie Polacy najczęściej kupują prezenty, wyniki ukazują wyraźne preferencje. Aż 44% respondentów decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, co podkreśla rosnącą popularność zakupów online. W sklepach stacjonarnych prezenty nabywa 41% Polaków, co świadczy o wciąż dużym znaczeniu tradycyjnych form zakupów. Zaledwie 11% badanych kupuje prezenty podczas lokalnych targów lub od rękodzielników, a tylko 4% przyznaje, że samodzielnie robi własnoręczne prezenty.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, w którym Polacy z radością dzielą się prezentami i emocjami ze swoimi bliskimi. Świąteczne obdarowywanie ma głębokie znaczenie, nie tylko z perspektywy tradycji, ale także w kontekście emocjonalnym. Obdarowywanie bliskich staje się sposobem na wyrażenie miłości, troski i bliskości.

Badanie „Sztuka przeżywania Świąt według Polaków” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1328 respondentów w formie ankiety online i stacjonarnie w listopadzie 2024.

