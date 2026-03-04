Co wchodzi w skład oferty dla franczyzobiorców Żabki? Sprawdź, co otrzymujesz na start!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:16 pm• Ciekawostki

Marzysz o własnym biznesie, ale boisz się ryzyka? Franczyza Żabki może być właśnie tym, czego szukasz. To model, w którym nie startujesz od zera – dostajesz gotowe narzędzia, markę i wsparcie. Jak wyglądają szczegóły? Sprawdźmy to razem.

Gotowy, w pełni wyposażony sklep – w dogodnej lokalizacji

Jedną z największych zalet zostania franczyzobiorcą Żabki jest to, że marka przekazuje franczyzobiorcy w pełni wyposażony sklep.Nie musisz samodzielnie szukać lokalu, negocjować z właścicielem nieruchomości ani inwestować w wyposażenie sklepu – sieć zajmuje się tym za ciebie. Lokal jest dobierany na podstawie analiz potencjału sprzedażowego danej lokalizacji, co od razu zwiększa szanse na sukces.

Niski wkład własny – 5000 zł

Wyobraź sobie, że otwierasz własny biznes z budżetem mniejszym niż wakacje za granicą. Chcąc zostać franczyzobiorcą Żabki, na start wystarczy 5000 zł, przeznaczone na zakup kasy fiskalnej niezbędnej do prowadzenia działalności i uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.To stosunkowo mało jak na własny sklep pod rozpoznawalną marką.

Szkolenia

Nie masz doświadczenia w handlu? Żaden problem. Każdy franczyzobiorca bierze udział w szkoleniach, w czasie których zdobywa podstawowe umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia sklepu pod szyldem Żabki. Wiedza i tajniki prowadzenia biznesu są przekazywane przez doświadczoną kadrę franczyzobiorców-trenerów, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i radami.

Wsparcie logistyczne i marketingowe

Prowadzenie sklepu to nie tylko sprzedaż, ale również logistyka i reklama. Żabka zapewnia franczyzobiorcom sprawny system dostaw oraz wsparcie marketingowe. Dzięki dedykowanym narzędziom i rozwiązaniom systemowym zamówiony towar trafia do sklepu zgodnie z harmonogramem, a działania promocyjne są planowane i realizowane centralnie. Ty możesz skupić się na zarządzaniu sklepem i obsłudze klientów, mając pewność, że zaplecze operacyjne działa według jasno określonych zasad.

Nowoczesne narzędzia technologiczne

Żabka wyposaża franczyzobiorców w nowoczesne narzędzia technologiczne ułatwiające prowadzenie sklepów, takie jak aplikacje do zarządzania asortymentem, czy kolektor danych. Dzięki nim codzienna praca staje się znacznie prostsza.

Centrum Wsparcia Franczyzobiorców i stały opiekun

Po otwarciu sklepu nie jesteś pozostawiony sam sobie. Franczyzobiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie franczyzodawcy. Ze wszelkimi problemami, czy trudnościami mogą zwracać się do specjalnej jednostki – Centrum Wsparcia Franczyzobiorców oraz bezpośrednio do Partnerów ds. Sprzedaży, z którymi pozostają w stałym kontakcie.

Dodatkowe benefity: ubezpieczenie, karta paliwowa i więcej

Oferta franczyzobiorcy obejmuje nie tylko szkolenia i w pełni wyposażony sklep. Franczyzobiorcy mogą korzystać z szeregu dodatkowych korzyści, takich jak ubezpieczenie LuxMed, ubezieczenie grupowe czy Multisport.W 2026 roku dostępny jest również program „Auto na start” lub kartę paliwowądla nowych franczyzobiorców spełniających określone warunki.

Podsumowanie

Oferta Żabki dla franczyzobiorców jest kompleksowa: otrzymujesz gotowy sklep, szkolenie, wsparcie logistyczne i marketingowe, nowoczesne technologie, stałego opiekuna i dodatkowe benefity. A wszystko to przy wkładzie własnym rzędu zaledwie 5000 zł. Jeśli szukasz bezpiecznego wejścia w świat biznesu, to naprawdę warto rozważyć ten krok. Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości dotyczące franczyzy, skontaktuj się z siecią i rozwiej swoje wątpliwości!

