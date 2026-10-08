Napisane przez 8 października, 2026 5:01 pm Ciekawostki

90 zgłoszeń w tydzień. Co się dzieje w lasach pod Zabrzem?

Dziewięćdziesiąt zgłoszeń w siedem dni. Tyle wpisów od grzybiarzy z Zabrza i okolic trafiło w ostatnim tygodniu do Wysypu Grzybów, a trzynaście z nich przyszło w ciągu ostatniej doby. To prawie co czwarte zgłoszenie z całego województwa śląskiego, w którym naliczyliśmy ich 379.

Ważniejsze od samej liczby jest to, co w tych wpisach stoi. W 68 przypadkach ludzie piszą o dużych zbiorach, w tym w 13 o masowych. Najczęściej wymieniają borowiki, zaraz za nimi podgrzybki i koźlarze. Rzadziej pojawiają się maślaki, ceglastopore i kanie. To, co grzybiarze nazywają wysypem, w danych wygląda właśnie tak. Ruch nie słabnie: 26 zgłoszeń pochodzi z ostatnich trzech dni.

Co ciekawe, nie stoi za tym deszcz. Ostatnie dwa tygodnie były pod Zabrzem suche, a mimo to karty tutejszych lasów pokazują glebę umiarkowanie wilgotną. Na piątek prognoza grzybowa jest tu najwyższa z możliwych.

Piątek w każdym z 39 lasów

Wokół Zabrza mamy w katalogu 39 lasów. Na piątek, 9 października, w każdym z nich zapowiada się bardzo dobry dzień na grzybobranie, bez wyjątków. Zgłoszenia mówią więc, co ludzie już przynieśli, a prognoza dodaje, że najbliższe dni temu sprzyjają.

W niedzielę wciąż warto jechać, tyle że prognoza jest wtedy słabsza niż w piątek. Zmienia się też pogoda. Na czwartek prognozy dawały jeszcze około 20 stopni, od piątku w dzień będzie 13–15, a po weekendzie noce spadną w okolice 2–5. Jeśli masz wolne piątkowe popołudnie, to dobry termin na koszyk.

Dziesięć minut od centrum: dąb, sosna i brzoza

Najbliżej są dwa lasy i oba pasują do borowika. To nie przypadek. Prawdziwek żyje w parze z drzewami, a dębu, sosny i brzozy jest pod Zabrzem pod dostatkiem.

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Lasy koło Szałszy to dziesięć minut jazdy na północny zachód. Sosny jest tu tyle samo co dębu, do tego brzoza, przy której szuka się koźlarzy. Zmapowaliśmy w tym lesie ponad 55 km dróg i ścieżek oraz 17 miejsc, od których można zacząć wypad. Są ławki i toalety. Dobry adres na kilka godzin po pracy, także z psem.

Do lasów koło Wieszowej też dojedziesz w dziesięć minut, tylko na północny wschód. Dąb, brzoza i buk, a niedaleko woda. Z całej czwórki ten las najlepiej pasuje do borowika. Zmapowaliśmy tu ponad 50 km dróg i ścieżek oraz 19 miejsc startu, więc nie każdy wypad zaczyna się w tym samym punkcie. Po grzybach usiądziesz przy stole piknikowym.

Koźlarze pojawiają się w 29 zgłoszeniach z okolicy. Na najbliższe dni prognoza mówi o nich krótko: warto się rozglądać, najlepiej pod Szałszą.

Po podgrzybki trzeba pojechać dalej

Podgrzybek to grzyb sosnowych borów. Z opisanych lasów najlepiej pasuje do niego ten najdalszy.

Lasy koło Potępy leżą 35 minut jazdy na północ i są największe z tej czwórki. To prawie sama sosna z ponad 60 km dróg i ścieżek. Po podgrzybki jedź właśnie tutaj i zarezerwuj sobie pół dnia. Parking i siedem miejsc startu znajdziesz na mapie, a na miejscu są toalety.

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Lasy koło Nowej Wsi, pół godziny na południowy zachód, to znowu prawie sama sosna, ale z innym mocnym punktem. W niedzielę właśnie tu zapowiada się najlepszy moment na borowiki z całej czwórki. Las leży w parku krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Przerwę zrobisz pod wiatą, a na mapie znajdziesz też miejsce zwane Ruskimi mostkami.

Sprawdź swój las, zanim wyjedziesz

Cztery lasy to dopiero początek listy. Prognozę przeliczamy codziennie rano, osobno dla każdego lasu i gatunku, więc w sobotę rano będzie już nowa. Przed wyjazdem zajrzyj do aktualnej prognozy grzybowej dla okolic Zabrza i zobacz, co zmieniło się od wczoraj.

Każdy las ma u nas swoją kartę. Zobaczysz na niej, kiedy jechać, czego szukać, co w ostatnich dniach zgłaszali grzybiarze i jak wilgotna jest gleba. Jest też mapa z parkingami i miejscami startu, więc nie zaczynasz od błądzenia po leśnych drogach.

Wszystkie 39 lasów wokół Zabrza pokazujemy na jednej mapie, z wiatami i punktami widokowymi. W pięciu obowiązuje teraz zakaz wstępu do części terenu. Cztery opisane wyżej go nie mają, a przy pozostałych informacja jest na karcie lasu.

Dane: Wysyp Grzybów, stan na 8 października 2026.

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Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

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