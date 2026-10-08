90 zgłoszeń w tydzień. Co się dzieje w lasach pod Zabrzem?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:01 pm• Ciekawostki

Dziewięćdziesiąt zgłoszeń w siedem dni. Tyle wpisów od grzybiarzy z Zabrza i okolic trafiło w ostatnim tygodniu do Wysypu Grzybów, a trzynaście z nich przyszło w ciągu ostatniej doby. To prawie co czwarte zgłoszenie z całego województwa śląskiego, w którym naliczyliśmy ich 379.

Ważniejsze od samej liczby jest to, co w tych wpisach stoi. W 68 przypadkach ludzie piszą o dużych zbiorach, w tym w 13 o masowych. Najczęściej wymieniają borowiki, zaraz za nimi podgrzybki i koźlarze. Rzadziej pojawiają się maślaki, ceglastopore i kanie. To, co grzybiarze nazywają wysypem, w danych wygląda właśnie tak. Ruch nie słabnie: 26 zgłoszeń pochodzi z ostatnich trzech dni.

Co ciekawe, nie stoi za tym deszcz. Ostatnie dwa tygodnie były pod Zabrzem suche, a mimo to karty tutejszych lasów pokazują glebę umiarkowanie wilgotną. Na piątek prognoza grzybowa jest tu najwyższa z możliwych.

Piątek w każdym z 39 lasów

Wokół Zabrza mamy w katalogu 39 lasów. Na piątek, 9 października, w każdym z nich zapowiada się bardzo dobry dzień na grzybobranie, bez wyjątków. Zgłoszenia mówią więc, co ludzie już przynieśli, a prognoza dodaje, że najbliższe dni temu sprzyjają.

W niedzielę wciąż warto jechać, tyle że prognoza jest wtedy słabsza niż w piątek. Zmienia się też pogoda. Na czwartek prognozy dawały jeszcze około 20 stopni, od piątku w dzień będzie 13–15, a po weekendzie noce spadną w okolice 2–5. Jeśli masz wolne piątkowe popołudnie, to dobry termin na koszyk.

Dziesięć minut od centrum: dąb, sosna i brzoza

Najbliżej są dwa lasy i oba pasują do borowika. To nie przypadek. Prawdziwek żyje w parze z drzewami, a dębu, sosny i brzozy jest pod Zabrzem pod dostatkiem.

Lasy koło Szałszy to dziesięć minut jazdy na północny zachód. Sosny jest tu tyle samo co dębu, do tego brzoza, przy której szuka się koźlarzy. Zmapowaliśmy w tym lesie ponad 55 km dróg i ścieżek oraz 17 miejsc, od których można zacząć wypad. Są ławki i toalety. Dobry adres na kilka godzin po pracy, także z psem.

Do lasów koło Wieszowej też dojedziesz w dziesięć minut, tylko na północny wschód. Dąb, brzoza i buk, a niedaleko woda. Z całej czwórki ten las najlepiej pasuje do borowika. Zmapowaliśmy tu ponad 50 km dróg i ścieżek oraz 19 miejsc startu, więc nie każdy wypad zaczyna się w tym samym punkcie. Po grzybach usiądziesz przy stole piknikowym.

Koźlarze pojawiają się w 29 zgłoszeniach z okolicy. Na najbliższe dni prognoza mówi o nich krótko: warto się rozglądać, najlepiej pod Szałszą.

Po podgrzybki trzeba pojechać dalej

Podgrzybek to grzyb sosnowych borów. Z opisanych lasów najlepiej pasuje do niego ten najdalszy.

Lasy koło Potępy leżą 35 minut jazdy na północ i są największe z tej czwórki. To prawie sama sosna z ponad 60 km dróg i ścieżek. Po podgrzybki jedź właśnie tutaj i zarezerwuj sobie pół dnia. Parking i siedem miejsc startu znajdziesz na mapie, a na miejscu są toalety.

Lasy koło Nowej Wsi, pół godziny na południowy zachód, to znowu prawie sama sosna, ale z innym mocnym punktem. W niedzielę właśnie tu zapowiada się najlepszy moment na borowiki z całej czwórki. Las leży w parku krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Przerwę zrobisz pod wiatą, a na mapie znajdziesz też miejsce zwane Ruskimi mostkami.

Sprawdź swój las, zanim wyjedziesz

Cztery lasy to dopiero początek listy. Prognozę przeliczamy codziennie rano, osobno dla każdego lasu i gatunku, więc w sobotę rano będzie już nowa. Przed wyjazdem zajrzyj do aktualnej prognozy grzybowej dla okolic Zabrza i zobacz, co zmieniło się od wczoraj.

Każdy las ma u nas swoją kartę. Zobaczysz na niej, kiedy jechać, czego szukać, co w ostatnich dniach zgłaszali grzybiarze i jak wilgotna jest gleba. Jest też mapa z parkingami i miejscami startu, więc nie zaczynasz od błądzenia po leśnych drogach.

Wszystkie 39 lasów wokół Zabrza pokazujemy na jednej mapie, z wiatami i punktami widokowymi. W pięciu obowiązuje teraz zakaz wstępu do części terenu. Cztery opisane wyżej go nie mają, a przy pozostałych informacja jest na karcie lasu.

Dane: Wysyp Grzybów, stan na 8 października 2026.

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