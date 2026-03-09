Nowy lider Koalicji Obywatelskiej w Zabrzu. Adam Koczyk wybrany podczas regionalnych wyborów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:36 pm• Z regionu

Koalicja Obywatelska przeprowadziła wewnętrzne wybory w regionie śląskim. W ich wyniku wyłoniono nowe władze regionalne oraz przewodniczących struktur w miastach na prawach powiatu. Dla Zabrza najważniejszą informacją jest wybór Adama Koczyka na przewodniczącego miejskich struktur ugrupowania.

Wybory w śląskiej Koalicji Obywatelskiej

W wyborach wewnętrznych Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim udział wzięło 1197 członków ugrupowania, a frekwencja wyniosła 77,6 procent. To pokazuje duże zainteresowanie działaczy procesem wyboru nowych władz partyjnych w regionie.

Na stanowisko przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim wybrany został Wojciech Saługa, obecny marszałek województwa śląskiego. Uzyskał on zdecydowane poparcie, zdobywając 1146 głosów.

Saługa od lat związany jest z samorządem oraz Platformą Obywatelską. Funkcję marszałka województwa śląskiego pełnił już wcześniej w latach 2014–2018, a obecnie ponownie stoi na czele władz regionu. Jego wybór oznacza kontynuację dotychczasowej polityki i kierunku działania struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie.

Adam Koczyk nowym przewodniczącym KO w Zabrzu

Równolegle z wyborem władz regionalnych przeprowadzono głosowania w strukturach miejskich. W ich wyniku przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Zabrzu został Adam Koczyk.

To osoba znana w lokalnej przestrzeni publicznej i od lat związana z działalnością społeczną oraz samorządową w mieście. Wybór Koczyka oznacza, że to właśnie on będzie odpowiadał za koordynowanie działań KO w Zabrzu, rozwój lokalnych struktur oraz przygotowania do przyszłych kampanii wyborczych.

Dla miejskich struktur ugrupowania jest to ważny moment organizacyjny. Nowy przewodniczący będzie odpowiadał m.in. za współpracę z regionalnymi władzami partii, budowanie zaplecza politycznego w mieście oraz aktywizację lokalnych działaczy.

Liderzy KO w największych miastach regionu

Podczas wyborów wyłoniono także przewodniczących struktur w innych miastach na prawach powiatu w województwie śląskim. W wielu przypadkach są to znani samorządowcy lub parlamentarzyści.

Wśród wybranych znaleźli się m.in.:

Katowice – Jarosław Makowski, wiceprezydent miasta

Gliwice – prof. Marek Gzik, wiceminister nauki

Sosnowiec – Arkadiusz Chęciński

Tychy – Maciej Gramatyka, prezydent miasta

Ruda Śląska – Urszula Koszutska, posłanka

Rybnik – Wojciech Kiljańczyk, zastępca prezydenta miasta

W innych miastach funkcje przewodniczących objęli również lokalni działacze oraz samorządowcy, którzy będą odpowiadać za rozwój struktur partii na poziomie lokalnym.

Nowy etap dla struktur KO w Zabrzu

Wybór nowych władz w regionie oraz w poszczególnych miastach oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu działalności Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim. Dla Zabrza szczególnie istotne jest wzmocnienie lokalnych struktur oraz aktywność w sprawach ważnych dla mieszkańców.

Nowy przewodniczący miejskich struktur będzie miał przed sobą zadanie budowania silnej organizacji politycznej w mieście oraz współpracy z regionalnymi władzami ugrupowania kierowanymi przez marszałka Wojciecha Saługę.

W najbliższym czasie można spodziewać się również dalszych działań organizacyjnych i programowych, które mają wzmocnić obecność Koalicji Obywatelskiej w Zabrzu oraz w całym regionie śląskim.

źródło: Facebook / materiały własne

