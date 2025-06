Czy gravel to rower tylko na szuter? Obalamy mity

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:11 pm• Ciekawostki

Gravel to rower kojarzony przede wszystkim z jazdą na szutrze. Tak naprawdę to dość uniwersalny pojazd, z którego można korzystać w różnych warunkach. Jeśli Cię to ciekawi i chcesz dowiedzieć się więcej o rowerze typu gravel, sprawdź nasz artykuł!

Gravel, czyli…?

Rower gravelowy to uniwersalny rower łączący cechy roweru szosowego, górskiego i turystycznego. Został zaprojektowany z myślą o różnych nawierzchniach, czyli asfalcie, szutrze, leśnych i polnych drogach oraz zróżnicowanym lekkim terenie. To m.in. zasługa szerszych opon z bieżnikiem.

Ma on ramę przypominająca rower szosowy, jednak wyróżnia go wygodniejsza geometria, a dokładnie bardziej wyprostowana pozycja jazdy. Gravel ma też miejsce na szersze opony, najczęściej 35-50 mm oraz nierzadko mocowania na bagażniki, błotniki i torby. Takie rower posiada kierownicę baranek, czyli taką jak w rowerze szosowym, jednak zazwyczaj z szerszym rozstawem, dzięki czemu użytkownik zyskuje lepszą kontrolę jazdy w terenie. Gravel wyróżnia też napęd 1x lub 2x, który jest dostosowany do zmiennych warunków terenowych, często z kasetą o szerokim zakresie przełożeń.

Nie wiesz, czy to rower dla Ciebie? Wypożyczalnia rowerów gravel może Ci pomóc rozwiać te wątpliwości. Wystarczy, że wybierzesz model, który chciałbyś przetestować i go zarezerwujesz.

Co można robić z rowerem gravelowym?

Taki rower pozwala na:

uprawianie jazdy na zróżnicowanym terenie,

wygodne dojazdy do pracy czy szkoły,

wyprawy rowerowe z bagażnikiem,

trening i rekreację.

Gravel znakomicie spisuje się podczas jazdy po mieście, ponieważ świetnie radzi sobie z krawężnikami, torami tramwajowymi i dziurami w jezdni. Znacznie lepiej niż typowy rower szosowy!

Dla kogo rower gravelowy jest odpowiedni?

Tak naprawdę dla każdej osoby, która poszukuje uniwersalnego pojazdu do wszystkiego. Przypadnie również do gustu osobom, które nie chcą wybierać między szosą a MTB. Pokocha go również każdy, kto lubi wycieczki rowerowe w różne miejsca, także w naturze. Tutaj musimy też dodać, że gravel nie jest rowerem tylko dla mężczyzn! Producenci oferują je w różnych rozmiarach ram i z geometrią dopasowaną do różnych sylwetek. To rowery dla każdego – niezależnie od płci czy doświadczenia.

Jaki wybrać strój na jazdę na rowerze gravelowym?

Wiele osób obawia się, że taki rower wymaga profesjonalnego stroju. To oczywiście nieprawda. Na co dzień, poruszając się np. w mieście, możesz mieć na sobie swój zwyczajny strój. Jeśli wybierasz się na dłuższą przejażdżkę, wybierz wygodny strój sportowy.

Co możesz wybrać? Warto postawić na wygodne spodenki kolarskie z wkładką, które chronią przed otarciami. Dobry wybór to również oddychająca koszulka kolarska lub techniczna bluza, w szczególności, jeśli wybierasz się na przejażdżkę w chłodny dzień. Przyda Ci się też lekka, przeciwdeszczowa i wiatroszczelna kurtka, którą można łatwo spakować. Na nogi najlepiej założyć się buty kolarskie SPD, choć na krótsze trasach spisze się po prostu wygodne sportowe obuwie. Nie zapominaj o kasku, okularach przeciwsłonecznych oraz rękawiczkach kolarskich, które są niezbędne dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.

