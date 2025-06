Ciepło 2.0: Dzień Otwarty w Elektrociepłowni Fortum Zabrze już 7 czerwca – technologia, ekologia i miód z serca przemysłu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:07 pm• Ważne w mieście

Elektrociepłownia Fortum Zabrze otwiera swoje podwoje dla mieszkańców! Już w sobotę, 7 czerwca 2025 roku, w godzinach od 9:00 do 16:00 odbędzie się wyjątkowy Dzień Otwarty „Ciepło 2.0”. To niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki produkcji ciepła i energii, zwiedzić zakład, a nawet… spróbować lokalnego miodu z przemysłowej pasieki. Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi od 6. roku życia i jest całkowicie bezpłatne – obowiązują jednak wcześniejsze zapisy online.

Ciepło systemowe od kuchni – co kryje się za murami elektrociepłowni?

Nowoczesna elektrociepłownia i innowacyjna technologia RDF

Elektrociepłownia Fortum Zabrze to jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc w Polsce. Na co dzień produkuje ciepło systemowe i energię elektryczną, zaopatrując w nie około 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Goście Dnia Otwartego będą mogli z bliska zobaczyć, jak działa ten zaawansowany technologicznie obiekt.

W programie zwiedzania m.in.:

prezentacja kotła fluidalnego z cyrkulacyjnym złożem – kluczowego elementu instalacji wytwarzającej ciepło z paliwa RDF (ang. Refuse Derived Fuel – paliwo alternatywne z przetworzonych odpadów),

pokaz procesu produkcji energii z odpadów – rozwiązania przyszłości w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym,

możliwość wejścia do wnętrza potężnego komina elektrociepłowni, który wysokością i konstrukcją może budzić skojarzenia z… piramidą Cheopsa!

Dzień Otwarty to również czas na poznanie technologicznej filozofii Fortum, łączącej ekologię z przemysłem. W ramach wydarzenia pracownicy odpowiedzą na pytania: jak wygląda transformacja energetyczna?, czy ciepło może być „zielone”?, co robi Zawiercie w Zabrzu? – i wiele innych, które zaintrygują nie tylko dorosłych, ale i młodszych uczestników.

Miód z elektrociepłowni? Tak! Fortum łączy przemysł z naturą

Pszczoły, pasieka i medalowy miód

Jedną z najciekawszych atrakcji tegorocznej edycji „Ciepło 2.0” są warsztaty pszczelarskie prowadzone w przemysłowej pasiece Fortum, działającej już trzeci rok na terenie elektrociepłowni. Na obszarze ponad 3000 m² kwietnej łąki mieszka tu około 300 tysięcy pszczół miodnych.

Odwiedzający będą mogli:

zobaczyć wnętrze ula,

uczestniczyć w edukacyjnych warsztatach prowadzonych przez pszczelarza Krzysztofa Poppe ,

poznać proces powstawania miodu nawłociowego, który w 2024 roku zdobył złoty medal na międzynarodowym konkursie Honey Madness Cup ,

dowiedzieć się, dlaczego pszczoły są kluczowe nie tylko dla ekosystemów, ale także dla przemysłowego otoczenia.

To przykład synergii technologii i natury – i dowód na to, że nowoczesny przemysł może harmonijnie współistnieć z przyrodą.

Rodzinne atrakcje i edukacja dla każdego

Pokazy, zabawy i ratownictwo w akcji

Organizatorzy zadbali również o liczne dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Oprócz zwiedzania i warsztatów pszczelarskich przewidziano:

dmuchańce i strefę zabaw dla dzieci ,

pokazy straży pożarnej z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu – w tym dynamiczne akcje ratownicze,

warsztaty z pierwszej pomocy, prowadzone przez uczniów i nauczycieli z IV Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu.

Wszystko to w bezpiecznym, zorganizowanym środowisku, z dbałością o komfort i edukacyjny charakter wydarzenia.

Zasady uczestnictwa i bezpieczeństwo

Rejestracja i strój obowiązkowy

Choć wstęp na Dzień Otwarty jest bezpłatny, organizatorzy przypominają, że uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji online na stronie:

👉 www.fortum.pl/dzien-otwarty-zabrze

Podczas rejestracji należy wybrać jedną z dostępnych godzin zwiedzania – liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc na zwiedzanie, wciąż można skorzystać z pozostałych atrakcji dostępnych na terenie elektrociepłowni.

Ze względu na specyfikę obiektu, obowiązują też zasady bezpieczeństwa:

wymagany odpowiedni strój : pełne buty na płaskiej podeszwie, długie spodnie, zakryte ramiona,

dzieci poniżej 6. roku życia nie mają wstępu na teren zakładu – organizatorzy proszą o przestrzeganie tej zasady,

poruszanie się możliwe tylko w wyznaczonych przez organizatora strefach.

Podsumowanie: przemysł otwarty dla ludzi

Poznaj „Ciepło 2.0” od środka

Dzień Otwarty w Elektrociepłowni Fortum Zabrze to wyjątkowe wydarzenie, które łączy technologię, edukację, zabawy dla dzieci, ekologiczną świadomość i lokalne zaangażowanie. To szansa, by zajrzeć za kulisy nowoczesnej produkcji ciepła i energii, zrozumieć jak działają zaawansowane procesy przemysłowe i zobaczyć, że nawet przemysłowe mury mogą skrywać… pszczoły i złoty miód.

Dla Zabrzan to także doskonały sposób na spędzenie soboty w rodzinnym gronie – ciekawie, inspirująco i w duchu nowoczesnego przemysłu. Nie przegap okazji i zapisz się już dziś!

źródło: UM Zabrze

