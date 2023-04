Jak wybrać odpowiednią przyczepę do przewozu koni?

Transportowanie zwierząt na duże odległości wymaga stosowania specjalistycznych rozwiązań przewozowych, które zapewnią im komfort i bezpieczeństwo podczas podróży. Właściciele koni lub zarządcy stadniny stają często przed dylematem w kwestii wyboru właściwej przyczepy. W dzisiejszym artykule opowiemy zatem o podstawowych kryteriach selekcji. Dzięki naszym wskazówkom unikniesz późniejszych problemów i zakupisz produkt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Cechy dobrej przyczepy do transportu koni

Punkt wyjścia do wszelkich analiz sprzętowych stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 roku. Dokument ten zawiera listę wytycznych dla kierowców pojazdów przeznaczonych do transportowania koni. W akcie normatywnym znalazły się także postanowienia dotyczące samej konstrukcji przyczepy i jej doboru do liczby zwierząt.

Rzetelny producent samochodowych przyczep dla koni powinien zagwarantować rozwiązania skutkujące maksymalizacją komfortu i bezpieczeństwa dla zwierząt. Warto zwrócić uwagę na obecność wnętrza pokrytego miękką tapicerką, która zamortyzuje wstrząsy podczas jazdy. Podobną funkcję pełnią także gumowe osłony na bocznych elementach konstrukcyjnych i antypoślizgowa nawierzchnia podłogi.

Co w przypadku transportu dwóch koni?

Jeśli rozważasz transport dwóch koni jednocześnie, musisz zapewnić im przyczepę z wewnętrzną ścianką działową. Sporą zaletę w tego typu produktach stanowi ich uniwersalność. Zdejmowalna przegroda uwzględnia opcję transportu jednego zwierzęcia przy zachowaniu tych samych parametrów bezpieczeństwa.

Wszystkie przyczepy dla koni powinny integrować w swojej konstrukcji boczne otwory okienne dla poprawy wentylacji wewnętrznej. Okna muszą jednak uwzględniać możliwość szczelnego zamknięcia i ochrony konia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przejdźmy jeszcze do wyposażenia środka przyczepy. O ile kilkunastominutowa podróż nie stanowi większego wyzwania dla zwierzęcia, o tyle wielogodzinna jazda wymusza na właścicielach zmianę podejścia. W zależności od specyfiki procedur transportu powinieneś zadbać o instalację w środku przestrzeni ładunkowej solidnych pojemników na wodę i paszę. Sprawdź rozwiązania, jakie proponuje producent przyczep samochodowych dla koni i wybierz to, które będzie gwarantowało stabilność i łatwy dostęp do pożywienia.

Profesjonalne konstrukcje przyczep integrują w sobie komfortowe technologie, np. rampy z automatycznymi sprężynami gazowymi do łatwego otwierania. Należy bacznie przyjrzeć się wytrzymałości zewnętrznej powłoki materiałowej, jaka jest narażona na szereg uszkodzeń podczas przemieszczania się pojazdu.

Sprawdź specyfikację nowoczesnych urządzeń do transportu koni, jakie znajdziesz pod adresem https://blyss.pl/. Firma Blyss to zaufany producent specjalistycznych zabudów samochodowych i przyczep do przewozu zwierząt. Proponowane przez firmę rozwiązania spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem hodowców, trenerów i właścicieli koni, którzy chcą zapewnić podopiecznym ponadprzeciętny komfort w każdej minucie podróży.