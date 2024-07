Dlaczego warto jeść sushi?

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:39 pm• Ciekawostki

Sushi to japońskie danie, które w krótkim czasie zyskało popularność na całym świecie, m.in. w Europie i Stanach Zjednoczonych. Z czego wynika jego fenomen i dlaczego dobrze, byśmy tę potrawę włączyli do swojej diety?

Smaczne danie na każdą okazję

Świeże i dobrze przygotowane sushi smakuje wyśmienicie. Podbija kubki smakowe największych smakoszy. Ponadto wyjątkowo barwnie wygląda i samą tylko prezencją zachęca do tego, by się w nim rozsmakować. Jednocześnie czyni to z niego idealną propozycję na każdą okazję. Serwując sushi podczas wydarzeń rodzinnych, czy spotkań z przyjaciółmi od razu wpłyniemy na lepszą atmosferę. Z drugiej strony sprawdza się na co dzień, kiedy na przykład szukamy czegoś na lunch. Wystarczy, że odwiedzimy pobliski market lub sklep spożywczy. Sushi z Biedronki , Netto, Dino smakuje równie smacznie, jak te z restauracji.

Sushi to moc wartości odżywczych

Wiemy już, że sushi warto jeść przez wyśmienity smak i uniwersalność. Jednak oprócz tego potrawa ta jest warta uwagi przez wielość wartości odżywczych. Każdy z zastosowanych składników ma wiele cennych związków. Elementarnym składnikiem sushi jest ryż. Jest w nim białko, błonnik i dostarczające energii węglowodany. Jest przy tym lekkostrawny i sycący. Drugim składnikiem, jaki niemal zawsze pojawia się w sushi, są ryby i owoce morza. Są one doskonałym źródłem białka, kwasów omega -3 i omega-6, witamin i minerałów.

Następne są wodorosty nori, w które owija się rolki. One także zawierają błonnik, witaminy, minerały i antyoksydanty. I na koniec warzywa i owoce. Każde z nich ma inne wartości odżywcze, ale o tym, że są zdrowe, nikogo przekonywać nie trzeba. W zależności od tego, czy w sushi jest sałata, awokado, marchewka lub inne składniki, ich wartości będą inne.

Jakie korzyści dla zdrowia wynikają ze spożywania sushi?

Wiadomo już, jakie cenne dla zdrowia składniki zawiera sushi. Warto jeszcze powiedzieć, jaki jest ich wpływ na zdrowie. Białko jest niezbędne do pracy całego organizmu, w tym układu hormonalnego i odpornościowego. Równie ważne są kwasy omega-3 i omega-6, które zmniejszają ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych, wspierają funkcjonowanie mózgu, procesy myślowe, poznawcze i koncentrację. Błonnik stymuluje prawidłową pracę układu pokarmowego. Natomiast witaminy i mikroelementy wspierają funkcjonowanie komórek i całego organizmu, odpowiadają na przykład za wzrok, kondycję skóry i paznokci.

Sushi idealne na diecie

Podstawa sushi, czyli ryż, jest bardzo sycący. Sięgając po sushi, możemy dość szybko zaspokoić swój głód. Jednocześnie są tutaj same zdrowe i lekkostrawne składniki. Nie ma miejsca na puste kalorie i konserwanty. Dzięki temu możemy sushi spożywać nawet wtedy, kiedy jesteśmy na diecie i chcielibyśmy stracić kilka kilogramów. W marketach są w sprzedaży gotowe zestawy dla jednej osoby i możemy po nie sięgnąć w porze lunchu. To idealna alternatywa dla kalorycznych przekąsek i żywności przetworzonej.

